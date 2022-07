RĂZBOI ÎN UCRAINA Marți, 19 Iulie 2022, 23:24

Nicoleta Onofrei • HotNews.ro

La periferia Kievului, pe lângă șiruri nesfârșite de blocuri de apartamente în stil sovietic, există un centru de reabilitare plin de soldați ucraineni răniți pe linia frontului. Printre ei, Stepan Kaplunov, care este de fapt rus care a luptat de partea Ucrainei împotriva propriei țări. CNN prezintă povestea lui, atingând complexitatea acestui război care nu se rezumă la câmpul de luptă.

Stepan Kaplunov, rusul care lupta impotriva propriei tari Foto: Captura video

În acest centru de recuperare, există pacienți cu leziuni ale nervilor, arsuri, rupturi, chiar și cu un picior amputat -- și se pare că aproape toate brațele și picioarele pline de tatuaje ale pacienților par să poarte urmele rănilor cauzate de schijele obuzelor rusești.

Stepan Kaplunov stă întins pe un pat special în timp ce își mișcă piciorul, prins în șuruburi, înainte și înapoi - ambele picioare au fost rupte în luptă când un obuz de tanc a explodat lângă el.

Având capul ras, barbă și un braț tatuat, el arată ca oricare alt soldat ucrainean din cameră -- cu excepția faptului că Kaplunov este de fapt rus. Este singura cetățenie pe care o deține.

Născut la Ivanovo, la aproximativ 240 de kilometri nord-est de Moscova, el a crescut în nordul îndepărtat al Rusiei și mai târziu s-a alăturat armatei ruse, participând inclusiv la o misiune în Siria. El le-a arătat reporterilor CNN actele de identitate pentru a dovedi că s-a născut în Rusia.

Kaplunov s-a alăturat Batalionului Azov, după ce Rusia a anexat Crimeea, din simpatie pentru Ucraina

El s-a descris ca fiind un „opozant al guvernului rus și al regimului prezidențial” și l-a descris pe președintele rus Vladimir Putin drept un „tiran care tânjește să restabilească URSS”.

Cu toate acestea, spune Kaplunov, nu a simțit niciodată pornirea să dea curs opoziției sale, până în 2014, când Rusia a invadat Ucraina și a anexat Crimeea, în timp ce regiunea Donbas a fost de atunci terenul unui câmp de luptă între forțele separatiste pro-ruse și guvernul ucrainean.

„M-a emoționat", a spus el pentru CNN printr-un traducător. „Nu voi spune că 100% din motivația mea este neapărat dreptatea. Există o predispoziție în oameni, oameni cărora le place aventura, riscul. Am fost soldat înainte și am vrut să-mi aplic abilitățile și am avut simpatie pentru Ucraina, am crezut că Ucraina are dreptate și merită să fie ajutată”.

Așadar, a trecut granița și s-a alăturat Batalionului Azov -- atunci o miliție zdrențuită a celor mai duri luptători ai Ucrainei, mulți dintre ei ultranaționaliști și supremațiști albi.

Kaplunov spune că a fost atras de batalion pentru că era mai ușor pentru un străin să se alăture și pentru că deja cunoștea oameni care făceau parte din acest batalion, nu pentru ideologia de extremă dreaptă.

„Nu prea am avut de ales”, a spus el. „Poate că m-aș fi dus la alt batalion sau la o unitate militară ucraineană obișnuită, dar aveam doar cunoștințe în Azov, așa că m-am dus acolo”.

Tatuaj legat de al Treilea Reich sau simplu motto în viață?

De atunci, însă, Batalionul Azov a fost integrat în armata ucraineană obișnuită și a încercat să se distanțeze de originile sale extremiste, deși Rusia încă vede batalionul ca pe un grup de neonazişti.

Civili care au fugit din calea războiului de pe teritoriul ucrainean au raportat că au fost verificați de ruși de tatuaje care ar putea indica legături cu batalionul Azov sau cu naționalismul de extremă dreapta.

Kaplunov, care spune că a părăsit Azov după doi ani și a sărit în jurul altor unități ale armatei ucrainene, poartă cu mândrie un tatuaj „Born to Kill” pe brațul stâng și expresia germană „Sieg Oder Tod”, care înseamnă „victorie sau moarte”, un strigăt de luptă folosit pe scară largă de-a lungul istoriei, dar legat și de al Treilea Reich.

"Acesta este motto-ul meu în viață. Mi-a plăcut felul în care suna și felul în care a fost scris", a spus el.

CNN a contactat Ministerul Ucrainean al Apărării și Batalionul Azov pentru comentarii.

Rănit, apărând Ucraina, „mai bine mort decât capturat” de armata propriei țări

Când Rusia a lansat invazia la scară largă asupra Ucrainei în februarie, Kaplunov spune că s-a trezit apărând un sat din suburbiile de est a Kievului cu o pușcă și un lansator de rachete.

Filmarea făcută cu camera de la cască pe care l-a oferit CNN arată colegi răniți și tancuri rusești arse. În cele din urmă, norocul i s-a terminat și a fost lovit cu un obuz de tanc.

„Îmi amintesc că am avut o contuzie foarte gravă, iar urechile îmi sângerau. În plus, am avut o contuzie care mi-a afectat toate organele interne și o rană de schijă la ochi. Așa că, atunci când mi-am revenit în fire, după câteva secunde, nu am putut vedea nimic. ”, și-a amintit el.

„Am încercat să mă târăsc și am vrut să mă arunc în aer cu o grenadă pentru a nu fi luat prizonier”.

Kaplunov spune că ar fi preferat să moară decât să fi fost capturat, deoarece se temea că, dacă ar fi fost prins, ar fi fost ucis, torturat sau închis. O lege adoptată luna aceasta de parlamentul rus privind trădarea de stat interzice în mod explicit cetățenilor ruși să lupte în orice conflict militar împotriva Rusiei - pedepsită cu până la 20 de ani după gratii. De asemenea, interzice afișarea semnelor naziste.

Războiul ideologic și propaganda rușilor privind proporțiile nazismului în Ucraina

În 2019, un blog popular pro-rus a susținut că Kaplunov avea un tatuaj al adjunctului lui Hitler, Heinrich Himmler, pe braț și o svastică pe piept. CNN a găsit afirmația după ce s-a întâlnit cu Kaplunov de două ori. Niciunul dintre brațele lui nu prezintă un tatuaj cu Himmler, iar la un apel video ulterior, el a negat că are o svastică sau orice altă imagine nazistă pe piept, deși a refuzat să demonstreze asta.

"Nu vreau să-mi scot cămașa. Dar nu am acest tatuaj", a spus el. „Nu trebuie să demonstrez nimic nimănui”.

El se descrie în mod deschis ca fiind un „naționalist ucrainean”, dar spune că nu a avut niciodată opinii neo-naziste sau care să țină de supremația albilor.

Cazul său ilustrează realitățile complexe ale acestui război și războiul ideologic și de propagandă purtat în paralel cu câmpul de luptă din viața reală.

Rusia a încercat să justifice și să provoace sprijinul public pentru „operațiunea sa militară specială” prin acordând proporții uriașe unei mici minorități de extremiști de extremă dreapta din Ucraina.

Oficialii ucraineni îi acuză în mod obișnuit pe ruși că sunt rasiști ​​și neo-naziști înclinați să distrugă poporul ucrainean. În aprilie, Ministerul ucrainean al Apărării a postat pe Twitter: „Naziștii ruși au declarat un război de exterminare Ucrainei”.

Și-a pierdut prieteni din Rusia, pentru că a ales să lupte de partea Ucrainei

Decizia lui Kaplunov de a lupta împotriva propriei țări au făcut ca el să își piardă unii dintre prieteni în Rusia. El spune că alții l-au susținut. De asemenea, a stârnit furia statului rus.

Numele său a fost publicat de ziarul oficial al guvernului rus pe o listă de peste 200 de persoane suspectate de guvern de terorism sau activități extremiste.

Părinții lui sunt încă în Rusia, iar Kaplunov spune că au fost vizitați de serviciile de securitate ruse, dar nu este niciodată îngrijorat de siguranța lor.

"Rusia, desigur, este o țară cu o anumită lipsă de legi, dar totuși unele norme și drepturi sunt respectate acolo. Așa că părinții mei nu au deloc probleme", a spus el.

Văzut ca criminal în Rusia, rusul Kaplunov este primit cu brațele deschise de ucraineni

Ucraina este casa lui acum și își vede viitorul aici, deși Kaplunov încă nu are un pașaport ucrainean și nici nu se simte în mod particular ucrainean. El este încă rus.

„Iubesc foarte mult Ucraina”, a spus el. "Dar mai am părinți și bunici. Toți ruși."

Pentru Vlad Pachka, tovarășul său ucrainean, care se află patul de lângă el la centru, nu contează.

„În pofida faptului că în țara lui este considerat un criminal, un mercenar, întotdeauna există un pat pentru el în casa mea, el va fi mereu hrănit, pentru că îmi apără casa”, a spus Pachka.

Kaplunov știe că probabil că nu se va putea întoarce niciodată în Rusia și nici nu se va putea întoarce în prima linie în curând. Rănile sale sunt extinse. Ambele picioare i-au fost rupte, nu poate merge fără cârje, are mâna distrusă, iar ochii sunt foarte sensibili la lumină.

Recuperarea lui va dura luni, dacă nu mai mult. Dar spune că, când va reveni la sănătatea deplină, se întoarce direct la război.