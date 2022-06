RĂZBOI ÎN UCRAINA Miercuri, 15 Iunie 2022, 22:57

Ionut Baias • HotNews.ro

Conflictul din Ucraina ne-a oferit o fereastră către potențialul de război al armatei ruse după reforma "ratată" dorită de fostul ministru al apărării Anatoli Serdiukov, numită "Armata New Look", potrivit unei analize Inside Over.

Tancuri rusesti Foto: EyePress News / Profimedia Images

Această revoluție, care prevedea, printre alte măsuri de restructurare, trecerea la unități mai mici și mai suplu centrate pe o structură la nivel de brigadă/batalion (faimoasele BTG-uri - Grupul de Batalioane Tactice), care nu a fost niciodată finalizată în totalitate din cauza unei schimbări de curs impuse de actualul ministru Serghei Șoigu, și-a văzut primul test într-un conflict simetric în actualul război.

O forță învechită, dar copleșitoare

O atenție specială a fost acordată unităților blindate rusești, marea majoritate a acestora fiind echipate cu tancuri de tip T-72 din anii 1980 și 1990, împreună cu câteva T-90M, T-80BVM și T-72B3.

De asemenea, se pare că Rusia a mobilizat și mai vechiul T-62 și T-62M, după cum arată imaginile de pe frontul sudic din regiunea Herson.

Chiar și astăzi, ca și în perioada sovietică, s-a păstrat împărțirea pe trei linii a unităților și mijloacelor de care dispune Rusia:

cele de pe prima linie fiind dotate cu material modern, complet echipate și pregătite de luptă,

cele de pe linia a doua cu material mai învechit și menținute la un nivel de pregătire operațională între 50 și 75 la sută

cele de pe linia a treia plasate într-o poziție cadru și dotate cu material mai vechi, care ar necesita un interval de timp de aproximativ două luni pentru mobilizarea lor.

Tanc rusesc T-90MS (Wikimedia Commons)

Această structură se reflectă în mod clar în logistică: în Rusia, există depozite uriașe unde sunt depozitate vehicule blindate de linia a doua și a treia, care sunt în general păstrate în așa fel încât să poată fi reactivate mai mult sau mai puțin rapid.

Cuantificarea numărului de Mbt (Main Battle Tanks / Tanc principal de luptă) din depozitele rusești este dificilă, dar, în comparație cu cele occidentale, acestea reprezintă rezerve imense: unii estimează că există în jur de 20 de mii de Mbt, în timp ce, potrivit Institutului Internațional pentru Studii Strategice, sunt 10 mii.

Ceea ce știm cu certitudine este că dezmembrarea zecilor de mii de blindate moștenite de la Uniunea Sovietică a fost lentă și că, în 2017, Moscova a decis să reducă cota de tancuri care urmează să fie casate de la 10.000 la 4.000 pe an din cauza costurilor.

Deși, așa cum am menționat, acestea sunt în mare parte mijloace în general învechite, această forță reprezintă o masă de șoc de temut într-un conflict convențional, deoarece este capabilă să erodeze avantajul tehnologic occidental pe teren într-o luptă de fricțiune de lungă durată.

Europa de Vest a renunțat la multe Mbt-uri

De asemenea, trebuie luat în considerare faptul că, în armatele din Europa de Vest, numărul de Mbt a scăzut dramatic odată cu sfârșitul Războiului Rece.

La jumătatea anilor 1980, Republica Federală Germania avea la dispoziție 5.000 de tancuri constând în Leopard 1 și 2 și M-48 modernizate, în timp ce Italia putea conta pe 1.200 de Leopard 1, M-60A1 și aproximativ 500 de M-47 vechi.

În prezent, Berlinul are în serviciu 224 de tancuri Leopard 2, a căror operativitate rămâne de văzut, având în vedere dificultățile structurale ale Bundeswehr-ului, unde rata de eficiență a vehiculelor, fie ele aeriene, terestre sau navale, este îngrijorătoare, iar în unele momente relativ recente a fost chiar dezastruoasă.

Presa germană a raportat în 2020 că doar opt din cele 53 de elicoptere de atac Tiger și 12 din cele 99 de elicoptere de transport NH-90 erau pregătite pentru luptă.

Tanc Leopard 2 ( foto: deutschesheer.de)

Multă tehnică miltară occidentală neoperativă 100%

În general, Ministerul Apărării urmărește să se asigure că până la 80 % din principalele sale echipamente hardware sunt pregătite pentru luptă în orice moment. Disponibilitatea elicopterelor în armata germană la acea vreme a fost calculată la aproximativ 15 %.

Mai mult, la jumătatea anului 2018, doar 10 din cele 128 de avioane de luptă Eurofighter Typhoon ale Luftwaffe de atunci și 26 din cele 93 de avioane de vânătoare-bombardament Tornado erau considerate gata de acțiune.

Lipsa de avioane Typhoons și Tornados a făcut imposibilă îndeplinirea de către Forțele Aeriene Germane a obligației față de NATO de a menține 82 de avioane de luptă într-o stare de pregătire ridicată în vederea anticipării unei crize bruște. O problemă larg răspândită în forțele armate germane.

De asemenea, în 2018, 105 din cele 224 de tancuri Leopard 2 și cinci din cele 13 fregate ale Marinei germane erau în stare de pregătire deplină.

Dacă ne uităm la forțele blindate ale Italiei, situația nu pare să fie mai bună: din cele 200 de Mbt Aries C1, se estimează că doar jumătate sunt cu adevărat pregătite de luptă.

Vârsta tancurilor occidentale nu diferă prea mult de cea a celor rusești

Obiectiv vorbind, nici măcar vârsta tancurilor occidentale nu diferă prea mult de cea a vehiculelor rusești: ultimul Leopard 2 a ieșit din fabrică în 1992, iar primul M-1A2 Abrams în 1986, deși acestea erau în continuă modernizare, adică în același an în care a fost finalizat prototipul Aries C1.

Cel mai modern tanc pe care Occidentul îl poate alinia în Europa este britanicul Challenger 2 (1994), având în vedere că francezul Leclerc a început producția în 1991.

Prin urmare, toate Mbt-urile vest-europene au în spate cel puțin 30 de ani de serviciu, deși au fost supuse unor modernizări continue, mai mult sau mai puțin profunde.

O situație care trebuie remediată și care a fost ridicată de mai multe ori de forțele armate europene, dar care astăzi, dat fiind climatul reînnoit de confruntare cu Rusia, ar putea găsi o soluție.

T-14 „Armata” (captură youtube)

Sancțiunile din 2014 au impiedicat modernizarea tancurilor rusești

Doar întâmplător, datorită sancțiunilor internaționale impuse în 2014 și a volatilității economiei rusești, armata rusă nu dispune astăzi de un număr rezonabil de Mbt moderne de tip T-14 "Armata", 2300 de unități fiind programate să între în serviciu până în 2020 și, în schimb, până în prezent, există doar o sută de exemplare folosite.

Cu toate acestea, nu se poate spera că această situație va dura la nesfârșit, deoarece războiul din Ucraina a dus la o nouă reducere drastică a legăturilor dintre Rusia și Occident, împingând Moscova să privească în altă parte, astfel încât este posibil ca, în viitor, economia rusă, datorită ofertei unei cantități exagerate de resurse energetice și minerale, să se redreseze cu ușurință și să permită Kremlinului să investească mai mult în apărare, având în vedere același proces care are loc în prezent în cadrul Alianței Atlantice și în Japonia.

Ce „hibe” au tancurile rusești

Generalul american Mark Hertling, fost comandant al trupelor americane în Europa și, la bază, operator de tancuri, atrage atenția că un soldat ucrainean cu un lansator de rachete antitanc sau de grenade poate produce mai multe victime rusești dintr-un singur foc. Un tanc are un echipaj format din trei (au încărcătoare automate), un blindat are un șofer, un comandant și o trupă, iar un sistem de artilerie reactivă are undeva între 5 și 10 oameni, detaliază militarul american.

Tanc modern T90 rusesc, distrus de ucraineni Foto: Armata ucraineana

Mark Hertling, înainte de a conduce trupele SUA în Europa, a fost comandantul unei divizii de blindate, iar la bază a fost comandant de tancuri.

„În 1994, când eram comandantul unui grup de luptă, ca parte a „Parteneriatului pentru Pace”, am fost într-o delegație în Moscova.

Rușii știau că sunt un tanchist, așa că mi-au permis să le văd cel mai nou tanc de pe atunci, modelul T-80. Am intrat în el și... am înțeles rapid de ce recrutează doar tanchiști „scunzi”.

Era înghesuit, muniția era vizibilă peste tot (în tancurile noastre muniția e în spatele unor uși balistice care protejează echipajul dacă tancul e lovit), blindajul pe deasupra și în spatele tancului era subțire și erau multe puncte moarte care nu permiteau echipajului să vadă afară”, povestește Hertling.

„Ei credeau că e un tanc grozav... Mie nu prea mi s-a părut așa”, a spus Hertling.

Tancurile rusești - „cutii de chibrituri” - înghesuite, fără vizibilitate, iau foc din interior

Potrivit generalului (r) american, tancurile rusești sunt „cutii de chibrituri” (trad. match boxes), în ideea că pe lângă faptul că sunt înghesuite, iau și foc rapid din interior.

„Echipajul are mari probleme să vadă ca lumea infanteria care te atacă, nu există blindaj reactive zonele de deasupra (acolo unde lovesc rachetele Javelin). Dacă sunt lovite, tancurile încep să ardă și apar explozii secundare. Dacă sunt lovite, echipajul are mari probleme să iasă rapid”, spune Hertling.

Necesitatea unui tanc unic pentru țările UE

Prin urmare, este urgentă o redefinire a forțelor terestre, care să vizeze creșterea numărului de unități blindate (cu dezvoltarea în paralel a unităților de AA, artilerie și antitanc), care trebuie să se bazeze pe un nou Mbt de fabricație europeană, unic pentru țările UE, astfel încât să se standardizeze producția și pregătirea personalului.

sursă: Inside Over, HotNews.ro, Institutului Internațional pentru Studii Strategice