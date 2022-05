Familiile militarilor ucraineni primesc telefoane și mesaje de la persoane necunoscute care cer bani în schimbul unor informații despre soldații ținuți prizonieri sau dați dispăruți, susține Serviciul de Stat pentru Comunicații Speciale și Protecția Informațiilor din Ucraina, într-o postare făcută miercuri pe Twitter.

Familiile militarilor ucraineni sunt ținta „unei noi scheme de fraudă”. Rudele forțele armate ale Ucrainei primesc mesaje sau sunt sunate de pe numere necunoscute și li se cer bani în schimbul unor așa-zise informații despre militarii ucraineni, precizează sursa citată.

Cele mai vulnerabile sunt familiile militarilor care sunt acum prizonieri sau dați dispăruți.

Potrivit Serviciului, escrocii spun că au „informații" despre prizonieri și acordă „asistență pentru eliberarea lor" în schimbul unei sume de bani.

De asemenea, încearcă să afle date despre forțele armate ale Ucrainei, aparent în scopul unor clarificări, mai spune Serviciul de Stat pentru Comunicații Speciale și Protecția Informațiilor din Ucraina.

Armed Forces of #Ukraine️ report a new fraud scheme. Families of military servants receive phone calls and messages from hidden numbers. The most vulnerable group in this context is families of military servants who are now prisoners of #WARINUKRAINE or are reported missing