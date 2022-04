Mașina furată din Ucraina a fost găsită în Tver după ce o rudă a hoțului a decis să posteze fotografii cu mașina furată pe un grup regional de pe rețelele de socializare, potrivit Nexta TV.

În postare, ruda îi întreabă pe oameni cum să procedeze ca să înmatriculeze o mașină în Rusia.

The car stolen in #Ukraine was found in #Tver. A relative of the marauder decided to show off the stolen car in a regional group on social networks. In the post, they ask people how to register a car in #Russia. pic.twitter.com/PXxR4Rk8kC