EXCLUSIV Luni, 21 Martie 2022, 09:01

Oxana Mihailova • HotNews.ro

​Într-un interviu pentru HotNews.ro, jurnalistul Mihail Fisman, una dintre principalele fețe ale postului tv din Rusia Dojdi, povestește cum se raportează societatea rusă la războiul din Ucraina și pe ce s-a bazat Putin atunci când a luat decizia de a invada această țară.

Mihail Fisman, jurnalist TV Dojdi, Rusia Foto: Arhiva personala

Frica este principalul sentiment care predomină în societatea din Federația Rusă. Totuși, mai devreme sau mai târziu, va apărea acel moment de cotitură care va schimba radical situația. Aceasta este părerea jurnalistul rus Mihail Fisman, una dintre principalele fețe ale postului TV independent din Rusia Dojdi (TV Rain), fondat în 2010 și închis în urmă cu două săptămâni la presiunea autorităților de la Moscova, sub pretextul răspândirii de „informații neveridice despre operațiunea specială din Ucraina”.

Fisman a fost nevoit să părăsească Rusia, din motive de securitate și nu poate să spună public unde se află în prezent, dar este convins că, la un moment dat, va putea să se întoarcă în țara sa.

În cadrul unui interviu pentru HotNews.ro, jurnalistul spune cum vede societatea din Federația Rusă și de ce crede că Putin a greșit în deciziile sale referitoare la Ucraina.

Din mai multe surse știu că ați părăsit Federația Rusă după blocarea postului TV Rain („Dojdi” în limba rusă - n.r.). Dacă ne puteți confirma acest lucru, ne spuneți, vă rog, care sunt principalele motive pentru care ați fost nevoit să plecați?

Mihail Fisman: Într-adevăr, eu am plecat din țară, pentru că postul de televiziune Dojdi a fost închis. Eu am rămas fără platforma mea, în care am putut să mă expun. Totodată, nouă legea care prevede pedepse pentru fake-uri mă pune într-o situație dificilă, într-o situație de risc. Din aceste motive am fost nevoit să plec din Rusia.

Din motive de securitate, nu veți putea să ne spuneți unde vă aflați?

Deocamdată eu nu vorbesc despre asta.

Credeți că această lege privind așa-zisele „fake-uri” este o amenințare pentru cei care doar își expun un punct de vedere pe rețelele sociale, pe diferite platforme? În ce măsură această lege deja se aplică?

Eu așa înțeleg că deja este un caz major în acest sens și unul mai puțin grav, cel puțin deocamdată. Asta înseamnă că legea deja se aplică.

Referitor la închiderea TV Dojdi: într-un comunicat oficial se precizează că este vorba despre o suspendare, ce motive au fost invocate pentru a stopa activitatea postului? Ce materiale au provocat nemulțumirea autorităților?

Site-ul nostru a fost blocat de Roskomnadzor (n.r- Serviciul Federal de Supraveghere a Comunicațiilor, Tehnologia Informației și Mass-Media). Pe urmă a devenit clar că nici canalul nostru de Youtube nu va mai putea funcționa. Ulterior, a fost luată decizia de suspendarea a emisiei.

Din câte cunosc eu, nu a fost invocat ceva concret. Țin minte că se menționa doar că decizia a fost luată pentru „răspândirea informațiilor neveridice despre operațiunea militară din Ucraina”.

„Cine caută surse de informare corectă va găsi”

Cazul vostru seamănă cu suspendarea postului de radio Ekho Moskvy (Ecoul Moscovei)?

Da, este un caz absolut identic, din câte înțeleg eu. Ambele posturi au fost deconectate în același moment.

Știm că mai rămâne o sursă mass-media independentă în Rusia, Novaya Gazeta, care de asemenea a fost obligată să șteargă mai multe articole. Dar mai există și alte surse care livrează informație veridică despre tot ce se întâmplă acum? Și, important, populația din Rusia dorește să se informeze corect?

În opinia mea, totul este foarte prost la acest capitol. Sunt mai multe reportaje de la Novaya Gazeta și câteva canale de Telegram. În ceea ce privește intențiile (n.r.- populației) de a se informa corect, mi-e deja greu să mă pronunț, pentru că de două săptămâni nu mai sunt în Rusia.

Dar cred că problema aceasta, de a găsi surse de informare corecte, este la suprafață. Cine caută, va găsi, dar asta devine tot mai complicat. Dar cu cât devine acest lucru mai complicat, cu atât mai puțini oameni își vor dori să facă asta.

Ce credeți despre protestul anti-război al jurnalistei Marina Ovsyannikova în emisia în direct a postului Pervîi Canal? Cum a fost posibil acest lucru și ce impact ar putea să aibă asupra percepțiilor în societatea din Federația Rusă?

Sunt sigur că acest protest a avut loc exact așa, cum l-am văzut. Sigur, acesta este un act de eroism. Mai mult decât atât, este un gest foarte important care va juca rolul său pe viitor și chiar deja are impactul său asupra desființării acestei pânze de minciuni cu care Kremlinul și Guvernul rus au acoperit poporul nostru. Este o injecție importantă a adevărului, dacă doriți.

Nu mai sunteți în Rusia de două săptămâni, dar din ceea ce ați observat până acum, ce puteți să ne spuneți despre intențiile oamenilor din Rusia de a ieși la proteste?

Sigur, frica este principalul sentiment care predomină în societatea rusă. Este frica că vor fi concediați, închiși în pușcărie, vor fi pedepsiți, deposedați, etc. Așa se întâmplă deja de mult timp. Eu deja nu mai vorbesc despre ieșiri în stradă, oamenii se tem să pună un „like” pe Facebook.

„A fost construit un sistem nu doar autoritar, ci deja totalitar”

De când credeți că a început să fie construit în Rusia acest sistem care-i ține pe oameni în această frică?

Cred că a început odată cu întoarcerea lui Putin la Kremlin, în 2012.

Pe ce se bazează acest sistem - pasivitatea în rândurile populației din Federația Rusă sau este altceva?

Este o întrebare complicată și îmi este greu să răspund în trei propoziții. A fost construit un sistem, nu doar autoritar, ci deja totalitar, în baza represiunilor și fricii față de aceste represiuni. Așa se întâmplă deja de mulți ani.

Sunt boieri și sunt cei care se numesc „oprichnik” (definiția din limba rusă pentru cei care executau represiuni în perioada lui Ivan Groznîi, secolul XVI - n.r.), adică aici mă refer la poliția, structurile judiciare, servicii speciale.

Și sunt oamenii simpli care depind de boieri și se tem de ei. Acest sistem are exact această logica.

Credeți că va exista totuși acel punct de cotitură care va schimba radical aceasta situație?

Mai devreme sau mai târziu, sigur, asta se va întâmpla. Totuși, este greu de spus când anume. De exemplu, când la Moscova a venit Alexei Navalnîi, au avut loc proteste în masă, care au fost contracarate brutal. Dar va mai fi încă o „explozie”, asta e sigur.

Despre personalitatea lui Putin: Sunteți jurnalist de la postul de televiziune care l-a criticat curajos pe Putin și cunoașteți mai multe detalii. Ce puteți să ne spuneți despre personalitatea lui și cum vă explicați de ce el se ține la putere atâta timp? Prin ce se deosebește el de la alți politicieni din Rusia?

Ceea ce poate Putin este să mențină putere, el lucrează de 20 de ani la acest lucru. Doar cu asta se ocupă, neavând practic alte scopuri, în sens global. El s-a învățat să-și aleagă oamenii, să intimideze pe unii, pe alții „să-i îndulcească”, să se înconjoare cu oamenii loiali, „palizi”, care nu sunt capabili să-l contrazică. El se ocupă de asta peste 20 de ani.

„Mulți dintre cei din cercul apropiat a lui Putin sunt alături de el din anii 1990, din Sankt Petersburg”

Cine sunt cei care îl înconjoară pe Putin și ce rol joacă acești oameni cu adevărat, inclusiv, în deciziile luate în privința Ucrainei?

Cercul apropiat al lui Putin este cunoscut. Sunt familii cunoscute din anii 2010. Au fost așa-numiți oligarhi noi. Mulți dintre ei au fost, alături de el, în cooperativă Ozero („Lac” în limba rusă - n.r.) în anii 1990, în Sankt Petersburg. Sunt prietenii lui vechi de atunci.

Ei au o influență mai mare asupra politicii lui Putin decât, de exemplu, Mihail Fridman, cel care a nimerit sub sancțiuni (oligarhul rus, co-fondator al unei dintre cei mai mari bănci din Rusia Alfa-Bank , instituție care nu are nicio legătură cu grupul elen Alpha Bank- n.r.).

Acești oamenii împărtășesc viziunile lui Putin în privința războiului din Ucraina? Admiteți că ar putea exista anumite disensiuni în cercul lui Putin, oameni care nu sunt de acord cu acțiunile sale în Ucraina?

Este o întrebare bună. Eu nu am un răspuns sigur, dar cred că printre aceste persoane sunt și cei care au viziuni prooccidentale. E clar că ei susțin mai puțin aceste acțiuni. Cred că totuși există o unitate în privința acestui subiect în interiorul cercului lui Putin, în Consiliul de Securitate, printre subalternii lui direcți, oamenii din structurile de forță.

Care este planul lui Putin și scopul final în toate acțiunile sale în privința Ucrainei, în opinia dumneavoastră? Este un punct până la care el vrea să ajungă și să oprească?

Planul lui deja s-a prăbușit, pentru că acesta consta în preluarea Ucrainei în timp de trei-patru zile. Acest plan nu mai există, pentru că nu poate fi realizat în principiu. Ce vrea el să facă mai departe - eu nu știu. Pe de o parte, el este foarte hotărât, pe de altă parte, el înțelege că totul merge deja nu cum a vrut el.

Nu știut cât de insistent, dar în mod sigur el își pune deja întrebările despre ce va face mai departe și cum va trebui să se extragă pe el însuși din situația catastrofală în care a nimerit. Cred că el încearcă să nu se gândească la asta, dar acest gând este deja în capul lui, pentru că situația lui este foarte complicată.

Este clar că el nu va putea prelua Ucraina, înseamnă că va trebui să oprească undeva. Să pună undeva punct. Cum și unde - e greu spus. Deocamdată sunt prea puține informații. Dar cred asta se va întâmpla de curând.

„Sigur, Putin a fost păcălit de generalii săi”

Cum s-a întâmplat ca o persoană cu așa o experiență de conducere să greșească atât de mult?

Sigur, el a fost păcălit de generalii săi. Asta este clar. Ei i-au promis că totul se va încheia repede cu o victorie și ucrainenii vor întâmpina armata lui cu flori. Clar că asta nu putea să se întâmple. Totuși, nu generalii sunt vinovați pentru toate astea, dar el însuși, pentru că îi spuneau exact ceea ce el vrea să audă.

El nu greșește pentru prima dată în privința Ucrainei. Deja nu mai putem ține socoteala deciziilor greșite în acest sens și de câte ori a pierdut. Începând cu 2014, când l-a felicitat de mai multe ori pentru victoria la alegerile prezidențiale pe Victor Ianukovici, până la cel de-al doilea Maidan.

Atunci tot ce făcea el (n.r.-Putin) era să arunce lemne în foc, în loc să creeze o percepție pozitivă a Ucrainei în privința Rusiei și a lui personal. Acum nu se întâmplă nimic altceva decât o continuare a tacticii sale care se bazează doar pe forță. Dar realitatea arată că prin forță cu Ucraina nu reușește să facă nimic. Acest lucru trebuia să fie clar și până la începutul acestui război, însă el este ostatic iluziilor sale. Și deocamdată nu vrea să se elibereze.

Cum credeți, când și în ce condiții dumneavoastră ați putea să reveniți în Rusia? Evident, dacă aveți astfel de planuri…

Da, eu planific să revin în Rusia. Eu am plecat temporar și nu intenționez deloc să stau mult timp acolo unde am plecat.

Acest lucru va fi posibil când Putin rămâne la putere?

Eu cred că da.

Și spuneți asta, chiar dacă oferiți asemenea interviuri și faceți declarațiile atât de tăioase în adresa lui Putin? Nu vă faceți griji pentru securitatea dumneavoastră?

Cum să nu-mi fac griji? Dacă nu mi-aș fi făcut griji pentru securitatea mea, eu nu aș fi procedat cum am procedat. Dar totuși eu nu mă consider un emigrant care niciodată nu se va întoarce.