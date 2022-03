RĂZBOI ÎN UCRAINA Vineri, 18 Martie 2022, 17:24

HotNews.ro

„Trăim pur și simplu o catastrofă”, spune un locuitor din Mariupol, a cărui identitate este necunoscută, în timp ce filmează distrugerile unui cartier din oraș. Filmările sale arată oameni care săpă o groapă în fața unui complex de apartamente, în timp ce lângă ei se află ceea ce par a fi cadavrele unor persoane acoperite, relatează New York Times.

Oameni din Mariupol care isi ingroapa vecinii intre blocuri Foto: Captura Twitter

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

"People are burying their neighbors." This is what residents of Mariupol encounter walking through their streets. Grateful to work with Ukrainian colleague @dim109 who parsed through these emotional accounts. https://t.co/rHHzRVS309 pic.twitter.com/8xdaNshE04 — Haley Willis (@heytherehaley) March 18, 2022

Imagini distribuite pe Telegram în ultima săptămână și verificate de The New York Times îi arată pe locuitorii din Mariupol, Ucraina, documentând realitatea sumbră în care trăiesc acum și numărul tot mai mare de morți. Cu orașul în mare măsură fără electricitate, aceste conturi de primă mână oferă detalii groaznice care au fost adesea greu de captat.

Într-un alt videoclip al aceluiași bărbat, cuvântul „morgă” este scris pe o parte a unui oficiu poștal din apropiere din cartierul Cheryomushki. „Ei depozitează cadavre aici, pe care vor trebui să le îngroape singuri”, spune el.

La câțiva kilometri depărtare, un alt rezident neidentificat postează un videoclip cu cadavrele care zac acoperite într-o zonă plină de moloz și spune: „Doar cadavre în curți și asta-i tot”.

Un alt bărbat necunoscut filmează, în cartierul Primorsky, corpuri aflate pe jos în fața clădirilor rezidențiale.

Orașul, a cărui populație era de aproape jumătate de milion înainte de începerea războiului, a rămas fără electricitate, căldură și apă curentă de săptămâni întregi. În ultimele zile, oficialii orașului Mariupol au raportat că o serie de persoane au reușit să plece, dar atacurile continuă în zonele puternic populate ale orașului.