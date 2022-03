RĂZBOI ÎN UCRAINA Sâmbătă, 12 Martie 2022, 08:40

Forțele terestre rusești care încearcă să încercuiască și să cucerească Kievul au început la 11 martie o nouă pauză pentru a primi provizii și pentru a reface unitățile de luptă, după ce atacurile au eșuat între 8 și 10 martie, se arată într-o evaluare publicată la vineri noapte de Institutul pentru Studiul Războiului din SUA.

Forțe rusești de invazie în Rusia Foto: Captura Twitter

Forțele rusești par, de asemenea, să fie în mare parte în impas în jurul Harkivului. Avansările rusești din Crimeea spre Nikolaev și Zaporojie și în est, în jurul Donețk și Luhansk, nu au înregistrat niciun progres în ultimele 24 de ore, iar forțele rusești din sud se confruntă cu probleme crescânde de moral și de aprovizionare, se spune în analiza realizată de Institute for the Study of War (ISW).

Staful general ucrainean a afirmat că Rusia nu a reușit până în prezent să își îndeplinească obiectivele teritoriale ale războiului și probabil că va recurge din ce în ce mai mult la lovituri asupra țintelor civile și la operațiuni psihologice pentru a submina sprijinul civililor pentru guvernul ucrainean.

Operațiunile ofensive rusești necoordonate și sporadice împotriva marilor orașe ucrainene susțin evaluarea Statului Major ucrainean conform căreia forțele rusești se confruntă cu probleme crescânde de moral și de aprovizionare și au pierdut inițiativa.

Statul Major General ucrainean a declarat la 11 martie că forțele ucrainene "se apără în mod activ și desfășoară contraatacuri de succes în toate direcțiile", dar nu a precizat unde au loc contraatacurile raportate.

Putin vrea să-și mărească forța de luptă cu ajutorul Belarusului și Siriei

Kremlinul încearcă probabil să își sporească puterea de luptă prin atragerea Belarusului în război și prin utilizarea de sirieni, pe lângă eforturile actuale de a înlocui direct pierderile de luptă rusești prin recruți care este puțin probabil să fie suficient de bine pregătiți sau motivați pentru a genera o nouă putere de luptă eficientă.

Se pare că Putin efectuează o epurare internă, inclusiv în rândul serviciilor de informații și recalibrează efortul de război al Rusiei pentru a susține operațiunile de luptă mult mai mult timp decât a planificat inițial Kremlinul.

Rusia are probabil nevoie de un nou val de rezerviști sau de recruți eficienți în luptă într-o perioadă scurtă de timp pentru a-și atinge obiectivele în Ucraina, dar este puțin probabil să poată genera un astfel de val.

Avioanele rusești au efectuat probabil o tentativă de atac sub pavilion fals pe teritoriul Belarusului la 11 martie. Kremlinul face probabil presiuni asupra Belarusului să intre în războiul din Ucraina pentru a sprijini forțele rusești, deși președintele belarus Lukașenko încearcă probabil să întârzie sau să împiedice intrarea sa în război pentru a evita sancțiunile occidentale costisitoare și pierderile de luptă ale Belarusului.

În plus, Kremlinul a anunțat, vineri, că intenționează să desfășoare luptători străini, inclusiv până la 16.000 de luptători sirieni, în Ucraina.

Este foarte puțin probabil ca Kremlinul să abandoneze efortul principal continuu de a încercui și captura Kievul și va continua să alimenteze această operațiune cu rezerve și întăriri, notează ISW.

Evaluarea situației războiului din Ucraina, pe scurt:

Operațiunile rusești din jurul Kievului au rămas în mare parte blocate în ultimele 24 de ore, iar forțele rusești au efectuat o nouă pauză pentru a realimenta și reaproviziona unitățile de pe linia frontului.

Forțele rusești nu au securizat niciun teritoriu nou în nord-estul Ucrainei și este posibil să redistribuie forțele care atacă estul Kievului pentru a se apăra împotriva contraatacurilor ucrainene în regiunea Sumî.

Forțele rusești rămân blocate în încercarea de a cuceri Mariupol prin asediu și bombardamente.

Forțele ucrainene au stopat avansurile rusești la nord și la vest de Crimeea, în timp ce forțele rusești se confruntă cu probleme tot mai mari de aprovizionare și de moral.

Avioanele rusești au efectuat probabil o tentativă de atac sub pavilion fals pe teritoriul belarus la 11 martie, în încercarea de a atrage Belarusul în război.

Kremlinul a anunțat că intenționează să desfășoare luptători străini, inclusiv până la 16.000 de luptători sirieni, în Ucraina.

Putin ar fi concediat mai mulți generali și ar fi arestat ofițeri de informații FSB în cadrul unei epurări interne.

Forțele ucrainene l-au ucis pe comandantul celei de-a 29-a Armate Combinate a Rusiei. Numărul mare de pierderi de vieți omenești în rândul ofițerilor generali ruși indică calitatea slabă a comenzii și controlului rusesc, care îi obligă pe generalii ruși să se desfășoare în față și să riște focul ucrainean pentru a-și comanda forțele.

Operațiunile forțelor aeriene și ale apărării aeriene ucrainene continuă să împiedice manevre ale forțelor terestre rusești, limitând probabil sprijinul aerian al Rusiei și expunând forțele mecanizate rusești la atacurile aeriene și de artilerie ucrainene.

