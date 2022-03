RĂZBOI ÎN UCRAINA Miercuri, 09 Martie 2022, 15:51

Bogdan Dincă • HotNews.ro

Prin Vama Galați intră în fiecare zi 3-4.000 de persoane în România. Majoritatea cu mașina, însă din când în când apar și grupuri mici de femei, copii și persoane în vârstă, care vin pe jos. Refugiații sunt preluați de voluntari, care îi conduc într-o clădire din apropiere, unde se odihnesc, li se asigură cartele telefonice, ceai, apă și mâncare, iar copiii se pot juca într-un colț amenajat pentru asta. După câteva zeci de minute, sunt preluați de trei microbuze ISU, care îi conduc la unul din locurile de cazare sau la gară, pentru a-și continua drumul.

Copil refugiat din Ucraina Foto: Bogdan Dinca

„Prietenii îmi trimit video-uri și poze cum se ascund de bombe”

O parte din voluntarii de la vamă sunt ucraineni care au ales să rămână să ajute. Valeria are 16 ani și a ajuns din Lugansk în România cu patru zile în urmă, împreună cu mama ei. Sunt cazate la un hotel și au bilete spre Italia, însă au decis să rămână în România o vreme și să ajute cu ce pot:

„Prietenii îmi trimit video-uri și poze cum se ascund de bombe. Îmi fac foarte multe griji pentru ei și pentru familia mea. Bunica și bunelul au rămas în țară. Sper foarte mult că totul se va termina curând. Mi-a plăcut foarte mult cum am fost întâmpinate aici, în România și am decis să ajut și eu oamenii care ajung aici.”

Valeria

În primele zile, ONG-urile au preluat masiv șocul crizei. Andrei are 31 de ani, este marinar și membru al Asociației Voluntarilor din Galați. A fost la vamă din prima zi: „în șapte zile, am avut opt ore dormite. Acum am ajuns la zece zile de stat aici, cu 25 de ore de somn”.

„Voluntarii au reușit să suplinească instituțiile statului”

„Am auzit ce se întâmplă și în prima zi am venit aici, în vamă. Ne-au gonit de aici, ne-au trimis mai încolo, unde instalase Crucea Roșie un cort. Am rămas acolo o perioadă, după care ne-au adus un container, acolo veneau alimente, tot. Ca să obțin locul ăsta - o clădire chiar în vamă, la câteva zeci de metri de punctul de trecere -, m-am dus la șeful vămii și i-am zis că dacă nu îmi asigură un loc, iau voluntarii și plec. Și atunci am devenit prieteni. Foarte tare omul, el voia să ajute, dar era blocat de sus.

„Au fost tot felul de piedici de la lipsa de comunicare. Unii știau ceva, alții știau altceva. Înțeleg că acum se creează un sistem operațional, sper să se întâmple. Noi vom fi aici cât au nevoie de noi. Din punctul meu de vedere, voluntarii au reușit să suplinească instituțiile statului. Dacă voluntarii fac un pas în spate acum, aici va fi haos.

„Am auzit unele lucruri, că dl. Arafat a spus că voluntarii să își vadă de treaba lor, ne ocupăm noi. Eu cred că dacă nu eram noi, voluntarii, nu era atât de bună situația. Prin mâinile colegilor mei au trecut probabil zeci de mii de oameni, femei, copii, bătrâni. Domnii de la ISU ne ajută cu transportul, noi le oferim transport, cazare.

„Mulți ne zic mulțumim, mulțumim, dar le zic că nu e despre asta, nu e nevoie să ne ridice cineva statuie sau să avem mulțumiri. Pentru noi, o simplă îmbrățișare de la o mamă ne pune efectiv în fund și ne stăpânim să nu plângem odată cu ea. Noi suntem aici doar ca să ajutăm oamenii.”

Andrei

Georgiana Mihailovici, vicepreședinte la Fundația Comunitară Galați, povestește cum au funcționat lucrurile până acum: „În Galați avem două vămi, la Oancea și la Giurgiulești, cu trafic într-adevăr mai mic decât la Siret, de exemplu, dar care trebuie totuși gestionat, mai ales că vin oameni și dinspre Isaccea, iar fluxul va continua să crească.

„Nu poți să funcționezi la foc continuu fără resurse”

Rolul Fundației Comunitare la Galați este să ofere suport organizațiilor prin ajutoare primite tot din Galați. Practic, persoane fizice și juridice contribuie cu fonduri și aceste donații ajung sub formă de granturi la organizațiile aflate la firul ierbii. Acum sunt opt ONG-uri principale, fiecare responsabil pentru o anumită zonă, unii se ocupă de mâncare, alții de transport, cazare, voluntari, asistență juridică, medicală.

Este prima oară când stăm la aceeași masă cu autoritățile și ne coordonăm. În pandemie a lucrat fiecare cum a putut și s-a creat haos. Pentru noi acum chiar e un moment foarte important că reușim să ne coordonăm, chiar dacă suntem departe de perfecțiune. Îi înțelegem perfect și pe cei din instituții, ei au nevoie de proceduri, de ordonanțe, dar până vine momentul ăla, e nevoie de mâncare acum. Aici au intervenit ONG-urile și au făcut ce au putut, pentru că la noi partea asta juridică e mult mai relaxată față de ce întâmplă în cadrul instituțiilor.

După prima săptămână, ONG-urile și-au cheltuit însă mare parte din resurse și apar tot felul de probleme și întrebări: nu mai avem bani de benzină să ajungem între toate punctele, cum facem? Într-adevăr, societatea civilă reacționează și donează. Inclusiv oameni simpli, care s-au dus la restaurant și au achitat meniuri în avans ca să doneze mâncare. Însă nu poți să funcționezi la foc continuu fără resurse. Întrebarea e cum facem pe termen lung să ajutăm organizațiile să se poată autosusține. De la nevoia voluntarilor de transport în vamă și mâncare, până la translatori, care au stat și trei zile continuu în vamă și care au nevoie de coordonare și de cineva să îi schimbe.”

„E incredibil ce poate să facă societatea civilă”

Duminică seara, pe 6 martie, subprefectul Andra Costache a organizat, împreună cu ONG-urile, o întâlnire la sediul prefecturii. Deși toată lumea era extrem de obosită, s-au discutat o mulțime de probleme timp de două ore și jumătate, de la hrană, transport, cazare, până la ce urmează pe termen lung și în ce domenii instituțiile statului pot și trebuie să preia munca depusă de organizații.

Subprefectul Andra Costache: „Experiența mea e din două perspective: atât din cea de subprefect, care a gestionat tot ce a însemnat partea operativă, cât și din experiența mea de voluntar. De asta am reușit să strângem societatea civilă la aceeași masă, cu majoritatea am lucrat în contexte de voluntariat. E incredibil ce poate să facă societatea civilă, o spun foarte franc. Avem nevoie de ajutorul lor ca de aer, pentru că știu cum să gestioneze astfel de situații umanitare. Avem organizații care fiecare are un profil propriu, fie că vorbim de protecția copilului, fie că vorbim de gestionarea voluntarilor, de zona medicală. Dacă ne așezăm cu toții la aceeași masă, putem face lucruri minunate împreună, pentru că numărul oamenilor este atât de mare și într-o dinamică greu de controlat. E imposibil, dacă nu lucrăm organizat.

Nu a existat în România până la acest moment o procedură de colaborare între societatea civilă și instituțiile statului. Practic, în toată dinamica asta, noi ne ocupăm de toată partea operațională, siguranța refugiaților și creăm și acest sistem, un cadru de lucru al societății civile cu instituțiile statului. E learning by doing.”

Andra Costache la punctul de trecere al frontierei

O parte din refugiați sunt cazați temporar la locuințele sociale din blocul M11, coordonate de S.R.A.U. Galați (Asociația pentru Salvare, Recuperare și Ajutor Umanitar). În containere plasate vizavi de bloc sunt depozitate haine, alimente, produse de igienă, jucării. O parte sunt donații de la persoane fizice, o parte de la firme. Oamenii intră cu pașaportul, se înregistrează și fiecare își poate lua ce are nevoie, în limita bunului simț.

„Momentan ne chinuim să sortăm hainele, pentru că au venit foarte multe SH și vrem să fie în stare cât mai bună”, povestește Ovidiu, voluntar în asociație.

Pe măsură ce conflictul din Ucraina continuă, voluntarii, organizațiile și instituțiile din Galați se așteaptă ca fluxul de refugiați să crească. După ce au investit masiv efort și resurse, oamenii de aici încearcă acum să pună la punct împreună mecanisme care să să facă față provocărilor care vor urma. Au însă nevoie de ajutor.

Cum poți ajuta și tu

La Galați este nevoie foarte mare de voluntari, mai ales pentru traducere. Dacă poți ajuta, înscrierile se fac aici: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdowJWA5odrzx3mcYr3Lh67jLi1UiiLvBVOHHpKXwxOu5IVfw/viewform

Poți ajuta și printr-o donație către Fondul de Urgență deschis de Fundația Comunitară Galați: https://fundatiacomunitaragalati.ro/fondul-urgenta-refugiati-in-siguranta

Pentru orice altă formă de ajutor, poți suna Echipa locală de sprijin Galați la numerele de telefon 0236/460.055 sau 0790.288.000.

***

Fotografii realizate de Bogdan Dincă