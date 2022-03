RĂZBOI ÎN UCRAINA Duminică, 06 Martie 2022, 17:09

HotNews.ro

Secretarul de stat american Antony Blinken a anunțat că SUA analizează împreună cu aliații săi europeni posibilitatea de a interzice importurile de petrol din Rusia, ca parte a continuării aplicării de sancțiuni asupra Rusiei, transmite CNN.

Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken Foto: Susan Walsh / AFP / Profimedia

„În ceea ce privește petrolul, am discutat la telefon ieri cu președintele și cu membrii cabinetului exact pe acest subiect, și acum discutăm cu partenerii europeni și aliații noștri pentru a evalua în mod coordonat posibilitatea de a interzice importul din Rusia, în același timp asigurându-ne că este suficientă aprovizionare cu țiței pe piețele lumii. Este o discuție purtată în mod foarte activ, chiar în aceste momente”, a declarat Blinken în cadrul emisiunii „State of the Union” la CNN.

Premierul canadian Justin Trudeau a anunțat încă de luni că „toate importurile de țiței” din Rusia vor fi interzise în Rusie, fiind vorba de „o industrie de care au beneficiat foarte mult președintele Putin și oligarhii săi”.