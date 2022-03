EXCLUSIV Joi, 03 Martie 2022, 16:09

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Bryan Spencer, un englez de 81 de ani, fost pilot militar, merge în Ucraina să dea o mână de ajutor. Nici vârsta, nici problemele de sănătate pe care le are spune că nu sunt o piedică. ”Pot face multe lucruri. Sunt și un bun țintaș, dar nu vreau neapărat să mă implic în lupte, dar dacă va fi nevoie o voi face”, spune omul plin de curaj.

Bryan Spencer Foto: Hotnews

Pe Bryan Spencer l-am întâlnit ieri, în Gara de Nord, tocmai coborâse din trenul care venea de la aeroport și a fost ajutat de personalul de la cortul Primăriei Capitalei să ajungă la hotel. Astăzi a plecat spre Iași, iar mai departe merge spre Ucraina.

Vreau să ajut oamenii

„Sunt bătrân, am 81 de ani. Soția mea a murit și eu sunt singur. Vreau să ajut oamenii, mereu am vrut asta. Asta aș vrea să fac, nu contează cu ce. Pot conduce o ambulanță, pot lupta împotriva focului. În Marina Regală am fost antrenat și ca pompier. Pot face multe lucruri. Sunt și un bun țintaș, dar nu vreau neapărat să mă implic în lupte, dar dacă va fi nevoie o voi face. Dacă nu sunt de folos, atunci mă voi întoarce acasă. Dar măcar voi încerca”, ne-a povestit englezul.

Acesta spune că „după modul cum avansează Putin, vom avea probleme serioase”, iar, dacă pierde, va folosi armele nucleare și „nu vrem să fim martori la așa ceva”.

Războiul din Ucraina nu este primul război la care Bryan Spencer participă. A fost și în Kosovo, iar ochii i se umezesc când vorbește despre atrocitățile la care a fost martor.

---

În Kosovo am fost martor la atrocități greu de crezut

”Am fost în Kosovo, în Bosnia, am fost 10 ani și am apărat civilii. Am fost martor la niște atrocități greu de crezut. Am crezut că am oprit nemții să mai facă din astea, dar era foarte rău în multe locuri în Kosovo. Mirosea a carne putredă dar nu găseam nimic, am adus doi câini specializați din Anglia și am găsit carnea care putrezea. Într-o fântână am găsit corpurile unor băieți între 7 și 14 ani ce fuseseră împușcați în cap și aruncați acolo. Erau musulmani. De ce ai vrea să omori copii, tineri care au toată viața în față. Cum să te poți coborî atât de jos? ”, își amintește cu lacrimi în ochi.

Înainte de asta a fost pilot în Marina Regală, dar a fost forțat să se retragă din cauza unui accident. Iar tatăl său a fost și el pilot și a fost ucis în cel de-al doilea război mondial.

Tatăl meu a fost ucis în Iugoslavia în 1944, era pilot

„Tatăl meu a fost ucis în Iugoslavia în 1944, era pilot RAF (Forțele Regale Aeriene), iar avionul său a fost doborât. În 1953, președintele Iugoslaviei, Tito, a avut o vizită de stat în Anglia și Winston Churchill trebuia să întoarcă vizita în Iugoslavia, dar nu a mers fiindcă era țară comunistă, dar a trimis 20 orfani de război britanici, iar eu am fost unul dintre ei. Așa am început, am fost în Marina Regală ca pilot, a trebuit să mă ejectez și m-am rănit la spate, la gât. Fața a trebuit să-mi fie reconstruită”, a povestit Bryan și mi-a arătat o poză cu mormântul tatălui plin de coroane de flori.

Bryan Spencer spune că este din Burton upon Trent, Staffordshire, orașul cu cele mai multe berării din Europa, și are doi copii, dar aceștia sunt mari și departe de război.

”Am doi copii, dar m-au ascultat și au emigrat în Australia, departe de toate aceste probleme. Și-au făcut o viață frumoasă. Eu mi-am făcut partea mea. Eu mi-am terminat jobul, mă îndrept spre sfârșit. Nu va mai dura mult. Am început să îmi resimt vârsta”, spune bărbatul cu seninătate.