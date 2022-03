RĂZBOI ÎN UCRAINA Joi, 03 Martie 2022, 05:38

​"A invada" pașnic Ucraina cu un marș pentru a "celebra" acolo ziua de 8 martie și "a cere încetarea focului". Miercuri dimineaţă, Matteo Salvini şi-a relansat ideea despre care spune că este "un vis", însă asigură și că lucrează cu adevărat la inițiativă, "în contact cu ambasada Italiei la Lviv", potrivit La Repubblica, citat de Rador.

În cadrul unei conferinţe de presă care s-a desfăşurat la Cameră, secretarul Ligii Nordului a explicat: "Acum, când victimele războiului și bombelor pleacă din Ucraina, dacă în ţară ar putea intra nu doar luptători, ci și luptători neînarmați pentru pace, eu unul aș fi foarte mândru să mă aflu printre ei. Ar trebui să existe cineva care să lanseze o mare inițiativă continentală, o invazie pașnică în sens invers. Cu cât suntem mai mulți, cu atât mai bine", deoarece "dacă suntem o sută, este un cont, dacă am fi în schimb o sută de mii, ar fi alt cont".

Iată şi cine ar putea convinge oamenii, după Salvini: "Dacă Sfântul Părinte ar lansa personal o mare inițiativă de pace la nivel continental, nimeni nu l-ar putea acuza că are motive ascunse, că vine cu argumente geopolitice, sau că este prietenul lui Putin".

Pentru fostul ministru de interne "sancțiunile și armele nu vor fi suficiente", acesta fiind în realitate şi motivul pentru care visează "o mare mișcare pentru pace la nivel continental care să se interpună între oameni și bombele din Ucraina, între oameni și rachete". Salvini o numește "o inițiativă puternică de pace", pusă în practică cu "prezența fizică a parlamentarilor, studenților, antreprenorilor, muncitorilor, șoferilor de camion, fermierilor care merg la fața locului pentru a spune stop".

Salvini ar dori să meargă în Ucraina săptămâna viitoare, "mai ales pentru că fiecare zi care trece este un alt pas spre abis". Iar marţi ar putea fi ziua potrivită: "8 martie este Ziua Femeii: o zi care nu va exista anul acesta în Ucraina, pentru că femeile, soțiile, mamele fug din ţară. A celebra această zi la Roma are un anumit sens, a o celebra pe teritoriu de război, făcând un apel la încetarea focului, ar avea un alt sens".

Salvini mai afirmă apoi că "în acest moment există cineva care invadează și cineva care este invadat, există cineva care a atacat și cineva care a fost atacat: noi suntem alături de cei atacaţi, aici există Putin care a atacat și Zelenski care este atacat. Trebuie spuse aceste lucruri, pentru a pune capăt polemicilor absurde". Pentru Salvini "este foarte clar cine greșește, Rusia este cea care a declanșat atacul".

În ceea ce priveşte ancheta despre presupusele fonduri rusești către Liga Nordului, secretarul Ligii a adăugat: "New York Times scrie că eu aș fi șantajat de Rusia? Prostii. Îmi pare rău că un ziar atât de important scrie aceste prostii. Am atât de multe defecte, însă mă bucur de libertatea mea. Nu am luat niciodată ruble, dolari sau franci elveţieni: zero. De ani de zile este în curs de desfăşurare o ancheta care nu a descoperit niciodată nimic: pentru că nu e nimic de găsit. Ultima dată când am fost la Moscova am cumpărat pentru fiica mea 'Masha şi ursul, plătind caseta la magazinele Gum. După care am încetat să mă mai duc în Rusia, deoarece de fiecare dată când mergeam, îmi deschieau o anchetă. În timp ce toţi ceilalţi, de la Prodi la Renzi şi Letta, când au fost la guvernare, au avut contacte cu Rusia şi cu Putin, şi pe bună dreptate ".

În realitate, în reportajul realizat de NYT nu se face nicio referire explicită la arma șantajului. Ziarul american face analiză aprofundată a politicienilor europeni de dreapta și de ultradreapta care, de-a lungul anilor, s-au numărat printre cei mai fermi susținători ai lui Vladimir Putin. Publicaţia reamintește poziția în favoarea anexării Crimeei, tricourile cu chipul șefului Kremlinului purtate de Salvini și modul în care acesta din urmă a batjocorit pe oricine l-a acuzat că se află "pe ştatul de plată al lui Putin", răspunzând: "Eu îl stimez gratis, nu pentru bani".

În analiza sa, NYT subliniază apoi că în ultimele zile, secretarul Ligii de Nord a condamnat violența rusă încercând să asocieze „în aceeași propoziție” şi numele lui Putin. Ziarul citează apoi relaţiile lui Marine Le Pen și ale germanilor de la Afd. Și, în final, prietenia istorică dintre Silvio Berlusconi şi Putin și tăcerea Cavalerului în public, raportând însă cuvintele subsecretarului pentru Apărare Giorgio Mulè, care vorbește despre un Berlusconi „foarte îngrijorat și destul de îngrozit, deoarece nu poate vedea în Vladimir Putin persoana pe care a cunoscut-o”.