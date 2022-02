RĂZBOI ÎN UCRAINA Duminică, 27 Februarie 2022, 05:14

HotNews.ro

Oficiali ai sistemului SWIFT au confirmat că sunt în discuții cu autoritățile europene pentru a înțelege detalii privind entitățile care vor fie supuse noilor măsuri și că e pregătită să se conformeze deciziilor luate de țările vestice care vizează băncile rusești, scrie Reuters.

Sistemul bancar SWIFT Foto: Dreamstime.com

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) este un conglomerat bancar fondat sub umbrela unei cooperative belgiene, fondată în 1973 de 239 de bănci din 15 țări. În trecut, Swift a rezistat apelurilor de a impune interdicții anumitor țări, descriindu-se ca fiind o instituție neutră.