Date financiare impresionante pentru DENT ESTET Sibiu: Cifră de afaceri de peste 2.400.000 lei, creștere cu 58%, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019

​Clinicile DENT ESTET din Sibiu, dedicate adulților și copiilor, au înregistrat, în primul semestru al anului 2020, o creștere cu 58% a cifrei de afaceri, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019. Evoluția ascendentă este determinată de veniturile în creștere cu 80% din cadrul clinicii de adulți din Sibiu, în contextul amplificării cazurilor complexe cu 119%, în primele șase luni ale acestui an, față de perioada similară a anului trecut.







Datele financiare sunt cu atât mai impresionante cu cât, în intervalul aprilie – mai 2020, timp de 8 săptămâni, conform dispozițiilor date de către autorități în perioada stării de urgență generată de pandemia de Covid-19, activitatea clinicii pentru copii a fost sistată, iar cea a clinicii DENT ESTET pentru adulți a fost suspendată și reluată în condiții limitate.



„DENT ESTET rămâne un model de perseverență și adaptabilitate la un context mondial care a adus schimbări majore atât pacienților, cât și clinicilor medicale. Apreciem rezultatele obținute de DENT ESTET Sibiu în această jumatate de an, în care aproape 2 luni activitatea clinicilor a fost semnificativ afectată de pandemia de coronavirus. Menținerea unui trend de creștere pozitiv reprezintă încă o dovadă care validează modelul eficient de management și susținerea din partea echipei pentru a adopta noua normalitate în care ne aflăm”, declară Mihai Marcu, Președintele Consiliului de Administrație al MedLife.



O evoluție extraordinară se remarcă în incidența tratamentelor stomatologice complexe cu abordare multidisciplinară (tratamente cu implant dentar cu sinus lifting, adiții osoase și reabilitări orale complete ale arcadelor dentare prin sisteme fixe de protezare recunoscute la nivel internațional), veniturile în primele 6 luni din anul 2020 depășind cu 119% aceeași perioadă a anului trecut, în condițiile în care clinicile au avut activitatea sistată între 23 martie și 15 mai 2020.





“Anul 2020 ne-a adus în fața unor provocări majore în activitatea clinicilor pentru a trata pacienții în siguranță, în contextul Covid-19. Au fost necesare eforturi considerabile în adaptarea protocoalelor de lucru conform reglementărilor Colegiului Medicilor Stomatologi din România și îmbunătățirea constantă a acestora în baza protocoalelor realizate în SUA, Franța, Germania și UK.



Schimbările pe care le-am implementat sunt parte din activitatea zilnică din clinicile noastre: protocoalele sunt respectate cu strictețe, iar instruirea personalului medical și auxiliar este continuă. De asemenea, ca demers în protejarea echipei și a pacienților, personalul clinicilor este testat săptămânal pentru depistarea virusului SarS-CoV-2. Pentru DENT ESTET, fiecare demers făcut reprezintă o responsabilizare față de echipă, față de pacienți și față de comunitate, iar fiecare măsură suplimentară luată este o completare la procedurilor stricte pe care le aplicăm în clinică încă de la înființare”, spune dr. Oana Taban, CEO și Fondator DENT ESTET.



Se remarcă, astfel, în cadrul clinicilor DENT ESTET și DENT ESTET 4 KIDS din Sibiu, o tendință accentuată de creștere a interesului pentru sănătatea orală și estetica dinților, dar și creșterea gradului de acceptare a tratamentelor dentare complexe, realizate sub supervizarea atentă a unui medic coordonator și a unei echipe de medici cu specializări diferite.





Echipa medicală multidisciplinară și stabilizarea culturii de sharing



Unul dintre obiectivele principale ale managementului DENT ESTET pentru clinica din Sibiu a fost consolidarea și stabilizarea echipei de medici. În acest scop, medicilor dentiști locali li s-au alăturat specialiști din București, în diferite ramuri ale medicinei dentare cu experiență vastă în reabilitări orale complexe, profesioniști cu expertiză și practică medicală excepțională, medici care au evoluat și care performează în echipa DENT ESTET încă de la înființarea primei clinici, în 1999.



“Întotdeauna, cultura de sharing, de a împărtăși experiența profesională, succesul și provocările întâlnite în practica zilnică a reprezentat un principiu fundamental al dezvoltării echipei. Am încurajat tot timpul performanța individuală a fiecărui medic din echipă și ne-am asigurat că va beneficia de cele mai bune condiții în care să-și desfășoare practica medicală, într-o clinică integral digitalizată și tehnologizată”, menționează dr. Oana Taban, CEO și Fondator DENT ESTET.



Clinicile DENT ESTET din Sibiu - concept “All in One” adaptat cu succes la nivel local



Astfel, pacienții care aleg clinicile DENT ESTET din Sibiu beneficiază de servicii stomatologice complete, de un plan de tratament corect și transparent și de o echipă medicală care asigură un act medical ireproșabil, aplicând principiile stomatologiei digitale



Unul dintre beneficiile cele mai apreciate de către pacienți, dincolo de calitatea serviciilor medicale, îl reprezintă eficientizarea timpului de tratament, indiferent de complexitatea acestuia. Astfel, prin realizarea de investigații de imagistică digitală, etapizarea planului de tratament axat pe prioritizarea afecțiunilor care pot evolua negativ rapid și abordarea multidisciplinară a cazului, pacientul petrece mai puțin timp pe scaunul stomatologic și obține mult mai repede rezultatele dorite. Optimizarea întregului proces, cu beneficii reale pentru pacienți, se datorează, în primul rând, aplicării principiilor stomatologiei digitale care oferă o precizie de neegalat, traducându-se într-un nivel ridicat de predictibilitate a intervențiilor, acuratețe crescută a manoperei și creșterea cu până la 100% a ratei de succes a tratamentului.





Un punct central al turismului dentar intern și internațional



Fiind localizate în centrul României, cu acces facil din majoritatea orașelor din țară și fiind primele clinici dentare care tratează specializat pacienții pe grupe de vârstă, în ambient specific fiecărei categorii, clinicile DENT ESTET adulți și DENT ESTET 4 KIDS din Sibiu au înregistrat o creștere semnificativă a volumului de pacienți noi veniți din județele limitrofe, precum Alba, Brașov, Mureș, Hunedoara, Cluj stimulând, astfel, turismul dentar intern.



Totodată, faptul că Sibiul reprezintă o destinație turistică recunoscută la nivel internațional ne-a oferit premisele necesare pentru a putea construi și consolida o rețea extensivă de pacienți străini. Aceștia vin în principal din Germania, Austria și din Anglia, dar și din alte țări din Europa Occidentală, iar motivele pentru care aleg DENT ESTET sunt legate de calitatea superioară a actului medical, gradul înalt de tehnologizare și digitalizare a clinicilor și de costurile mai mici comparativ cu cele practicate în țările lor de rezidență.





***





Grupul DENT ESTET este cea mai complexă rețea de stomatologie din România și include 10 clinici, 3 centre integrate de radiologie digitală, primul și singurul departament ATI dintr-o clinică dentară din România, cu o echipă de 14 specialiști în anestezie, 4 studiouri foto Future Smile Design, 4 cabinete de psihologie și un program educațional de management medical. Suprafața totală a spațiilor depășește 3.600 metri pătrați. În 2019, DENT ESTET a lansat Masterplanul DE Implantologie Digitală oferind pacienților garanții extinse, prin acces la tehnologii high-tech integrate, printre care: echipamente laser revoluționare (Waterlase, Biolase), scannerul intra-oral 3Shape Trios Real Color, soft de ghidare digitală (3 Shape Implant Studio), centrifuga ORGF, Future Smile Studio - studio de diagnostic 3D, laborator dentar digital și laborator de radiologie digitală.