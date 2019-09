Generaţia de mâine, episodul 9: Eva Maria Ionescu

Proiect susținut de Albalact

Pe primul meci l-a jucat împotriva antrenorului şi spune că atunci nu avea emoţii, ci era mai degrabă relaxată. Apoi au urmat meciurile cu adversare. Îşi aminteşte şi acum partida pe care a avut-o împotriva unei colege de antrenamente, o fată tot din Alexandria. Nu o să uite niciodată emoţiile puternice prin care trecea înainte de fiecare meci. I se făcea aşa de rău, încât avea stări de greaţă şi vomita adesea înainte de a intra pe teren. Dar, odată cu trecerea timpului, a învăţat să gestioneze aceste momente intense şi să se poată concentra asupra a ceea ce avea de făcut.Dacă la început nu era atrasă de meciurile marilor tenismeni, acum Eva spune că îl are ca model pe Roger Federer, deoarece îi place foarte mult cum a învăţat să îşi păstreze starea de linişte pe teren. În ceea ce priveşte tenisul feminin, Serena Williams îi este în continuare model şi asta datorită faptului că o inspiră toată munca pe care aceasta a depus-o pentru a ajunge în top. Despre Serena a aflat mai multe detalii din cartea autobiografică, de unde a înţeles faptul că în spatele marilor performanţe stau mii de ore de muncă.Când vine vorba de sacrificiile pe care Eva le face ca să-şi urmeze pasiunea pentru sport, aceasta spune că, deși merge la şcoală, nu are timp să învețe ca să ia numai note 10. Vede școala atât ca pe o oportunitate de a învăța, dar și ca pe o șansă de a se vedea cu prietenii ei, pentru că altfel i-ar fi foarte greu să-i vadă. Cum antrenamentele îi ocupă majoritatea timpului înainte și după școală, îi rămân doar aceste momente de care se poate bucura alături de ei.În ceea ce priveşte programul, Eva merge la primul antrenament de la 9:30 la 12:00, după care are şcoală. Seara, de la 18:30, are din nou un antrenament, până la ora 20:30, după care merge acasă, unde îşi face temele şi se odihneşte. În weekend are şansa să mai recupereze orele de învăţat pentru la şcoală şi să îşi mai facă din teme, iar dacă timpul îi permite, iese afară cu prietenii.Tenisul i-a adus Evei şi o bună prietenă - pe Andrada Komarov. Dacă la început cele două nu prea se înţelegeau şi se certau des, de când joacă împreună au descoperit lucruri noi una despre cealaltă, iar Eva spune despre Andrada că este „o fată cu adevărat bună”. Apreciază la ea faptul că „este o persoană mereu fericită şi prietenoasă” şi fac glume despre care dintre ele este mai bună la tenis.Cea mai frumoasă amintire din lumea tenisului a fost pentru Eva momentul în care a devenit pentru prima dată campioană naţională. Avea 10 ani pe atunci şi îşi aminteşte cu emoție meciul greu pe care l-a avut în sferturi. A jucat atunci trei seturi, iar în finală a fost condusă cu 5-1 şi minge de set în setul 1. Dar, cu o ambiţie de nedescris, a reuşit să câştige cu 7-5. Pe cel de-al doilea set l-a câştigat mai uşor, iar asta se datorează 100% încrederii pe care a dobândit-o la terminarea primului set.Momentul în care a primit titlul a făcut-o să simtă o bucurie deplină, mai ales datorită faptului că încă de când a început să joace tenis şi-a dorit foarte mult să devină campioană naţională. Dar asta nu a fost cea mai mare realizare a ei. Eva povesteşte despre primul turneu Tennis Europe pe care l-a câştigat la simplu si la dublu în aprilie 2019 ca fiind cea mai importantă reuşită a ei de până acum. Turneul s-a desfăşurat în Cipru, iar finala a fost jucată împotriva unei românce, alături de care a şi jucat la dublu în cadrul aceluiaşi turneu. Deşi mai jucase împotriva ei, a avut mari emoţii în timpul meciului, însă a reuşit să se stăpânească şi să-l câştige. Un factor important a fost şi prezenţa părinților, lucru care a încurajat-o foarte tare.Pentru Eva, susţinerea familiei este foarte importantă, deoarece fără sprijinul părinților nu ar putea să meargă în turnee. Primeşte din partea lor laude - „de fiecare dată îmi spun că sunt mai bună decât celelalte fete cu care joc”, şi se bucură când poate primi încurajări de la ei în timpul meciurilor în care ei îi sunt alături.Visul Evei este să ajungă numărul 1 mondial şi să câştige cele patru turnee de Grand Slam. Despre generaţia din care face parte spune că „nu este o generaţie foarte bună la fete - primele opt contează la nivel naţional, iar la nivel internaţional doar primele patru”. Tocmai de aceea trage tare şi îşi doreşte să se menţină în topul celor mai bune jucătoare de tenis pentru categoria ei de vârstă.Pentru copiii care îşi doresc să se apucea acum de tenis, Eva are un singur sfat: să nu renunţe niciodată! Spune despre ea că nu a avut momente în care ar fi vrut să renunţe, iar asta a fost un element foarte important în evoluţia ei ca sportivă. Mai mult, munca este cheia pentru a ajunge acolo unde îţi doreşti cu adevărat. Iar fără un vis bine definit pentru care să munceşti în fiecare zi, nu poţi ajunge să evoluezi.