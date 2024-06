POLITIC Luni, 10 Iunie 2024, 16:00

Marcel Ciolacu a spus că există premisele unei alianțe politice între social-democrați și liberali pentru alegerile prezidențiale și parlamentare de la finele anului, însă președintele PSD crede că partidul său ar trebui să dea candidatul comun pentru funcția supremă în stat.

Marcel Ciolacu Foto: AGERPRES

„Sunt toate premisele pentru o alianță politică cu PNL, cu candidat comun la prezidențiale și listă comună la parlamentare”, a declarat, luni, Marcel Ciolacu.

Întrebat care dintre cele două partide ar trebui să desemneze candidatul comun la prezidențiale, liderul social-democrat a răspuns: „PSD a câștigat alegerile, este foarte puțin probabil să renunțe la candidat.”

Subiectul ar urma să fie discutat de Ciolacu cu președintele PNL, Nicolae Ciucă, în zilele următoare. „Din punctul meu de vedere, atunci când o alianţă electorală are cu 5 în faţă, e un semnal puternic transmis de către români că au încredere în această alianţă”, mai spus Ciolacu pe această temă.

Totodată, prim-ministrul a afirmat că nu este preocupat de scorul obținut de forțele eurosceptice în România. „Uitați-vă la ce s-a întâmplat în Franța sau Germania și faceți o comparație. Pe mine nu mă îngrijorează”, a comentat Ciolacu.

În ce privește numele comisarului desemnat de către România în viitoarea Comisie Europeană, Marcel Ciolacu a spus că acest lucru depinde de portofoliul din CE care va fi repartizat țării noastre. „Vom insista foarte mult pe economie și piață internă (...) Tot ce se întâmplă acum este despre economie”, a precizat șeful Guvernului.

Totodată, Ciolacu a anunțat două reforme care vor fi adoptate de guvernul său în perioada următoare. Una vizează cheltuirea mai eficientă a fondurilor alocate sănătății.

„Tot ce înseamnă cheltuieli pe sănătate, am depășit 1 miliard de euro lunar, lucru care nu s-a întâmplat niciodată. Vom organiza achiziții centralizate la nivelul Ministerului Sănătății, dăm înainte cu digitalizarea CNAS și astfel vom aduce niște cheltuieli sub control și le vom anticipa mai bine”, a precizat prim-ministrul.

El a anunțat și o reformă fiscală, dar a precizat că acest lucru nu înseamnă introducerea simultană a mai multor taxe. „Nu am mărit taxe nici după ce am luat mandatul de prim-ministru, cu toate că aveam un deficit de 6,8%. Am scos anumite excepții... Pe mine ca prim-ministru s-a făcut o presiune imensă să măresc TVA-ul. Este total incorect ca cei cu venituri mici să contribuie la acest efort comun”, a spus Ciolacu. refuzând însă să precizeze cine sunt cei care au făcut presiuni asupra sa.

„Până la a vorbi de noi taxe, eu, guvern, trebuie să-mi fac eu treaba”, a mai spus Ciolacu.