POLITIC Duminică, 09 Iunie 2024, 21:31

6

„Sunt încrezătoare, optimistă. Le mulțumesc bucureștenilor. Opinii voi avea după numărătoarea oficială. Data trecută s-a dat o diferență de 10 puncte. Încă procesul de votare e în plină desfășurare. Să apărăm voturile noastre. O analiză vom face doar în interiorul partidului. Am fost o echipă unită, am încercat să recuperăm acest minus, faptul că am intrat în campanie târziu. Avem șansă să fim învingători, avem mare șansă să fim învingători. De ce trebuie să vorbim ca niște învinși?”, a declarat Gabriela Firea, venită la sediul PSD.

Gabriela Firea Foto:

Cu o oră înainte de închiderea urnelor, prezența la vot la alegerile europarlamentare a depășit 50%, în timp ce la locale a trecut de 48%, fiind mai mare față de scrutinurile anterioare. Până la ora 21, 9.140.834 de români au votat la europarlamentare, în timp ce la locale au venit la urne până la această oră 8.773.580 de români. Secțiile de votare sunt deschise până la ora 22.