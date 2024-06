POLITIC Vineri, 07 Iunie 2024, 20:30

Premierul Marcel Ciolacu a spus vineri că este îngrijorat de fenomenul drogurilor foarte ieftine, sintetice şi toxice pentru copii, precizând că autoritățile au modificat legislația în sensul înăspririi pedepselor și că „vom mai face asta o dată”, informează News.ro.

Marcel Ciolacu face declarații de presă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

De asemenea, el a atras atenţia că mulţi şoferi sunt prinşi la volan mai degrabă drogaţi decât băuţi şi a reamintit măsurile luate, cum ar fi crearea unui nou program destinat consumatorilor de droguri care vor să scape de dependenţă.

„E un fenomen cu faptul că sunt prinşi mai mulţi în trafic drogaţi decât băuţi. Am vorbit şi cu ministrul de Interne. Ce mă îngrijorează cel mai mult sunt drogurile foarte ieftine, sintetice şi toxice pentru copii. Este acea plajă dintre experimental, ocazional şi permanent. Până acum erau foarte mulţi la experimental, acum sunt foarte mulţi la ocazional”, a afirmat Ciolacu, vineri, într-un interviu acordat postului România TV și realizat la volanul maşinii sale, într-o plimbare prin Capitală.

„Am modificat legislaţia, am înăsprit-o şi vom mai face asta o dată. Am investit foarte mult în punctele de trecere a frontierelor. Chiar ieri îmi dădea şeful de la Vamă imagini, am şi aprobat un memorandum în şedinţa de guvern de ieri. Va trebui un parteneriat cu autorităţile locale după aceste alegeri, cu Poliţia Locală şi Administraţia Locală”, a adăugat șeful guvernului.

Ciolacu a identificat „cea mai mare greşeală a părinţilor”

Premierul a mai spus că „cea mai mare greşeală a părinţilor”, în opinia lui, este „să crezi că copilului tău nu i se poate întâmpla”.

„Să crezi că copilului tău nu i se poate întâmpla. Este Agenţia Antidrog la Ministerul de Interne. Problema e că şi prevenţia şi centrele au rămas la MAI. Tot ce înseamnă recuperare… e foarte greu să vină părintele la MAI şi să zică că copilul lui se droghează. Normal că mă feresc că merg la Poliţie cu copilul, pe mine mă interesează ca copilul să se vindece”, a afirmat el.

„Şi atunci am vorbit cu ministrul Rafila şi vrem să ieşim cu un program nou destinat acestor situaţii. Trebuie să ai o echipă foarte bună, informaţii şi capacitatea de a recunoaşte că uneori nu le ştii pe toate şi să înveţi cu echipa ta şi să-ţi asumi decizii”, a mai precizat liderul PSD.

