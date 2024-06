POLITIC Joi, 06 Iunie 2024, 23:40

0

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, la Antena 3, că dosarul în care sunt anchetați foștii generali Florian Coldea și Dumitru Dumbravă afectează credibilitatea SRI și a statului român, motiv pentru care se impune modificarea legislației care reglementează activitatea serviciilor secrete. Șeful Guvernului crede că mandatele directorilor acestor servicii ar trebui limitate la două, informează News.ro.

Marcel Ciolacu Foto: Agerpres

„Cazul Coldea este un precedent, în acest moment, creat. Cine are de suferit? Are, în primul rând, instituţia din care a făcut parte. Cine mai are de suferit? Statul român şi credibilitatea statului român. În momentul în care românul se uită la televizor şi vede că oameni care au gestionat informaţii şi-au creat o încrengătură pentru a scoate bani şi a face acte de corupţie, în momentul ăla încrederea în statul român normal că scade”, a comentat primul-ministru.

Acesta a afirmat că legislația după care funcționează serviciile secrete trebuie schimbată întrucât datează din 1992 și nu mai este adecvată. În paralel, se pot lua măsuri la nivelul fiecărui serviciu de informații care să prevină situații în care angajați ai lor sunt angrenați în activități ilegale.

„Se pot lua măsuri imediate, instituţionale la fiecare instituţie în parte, pentru că semnează nişte acorduri şi nişte contracte de muncă, presupun, sau se va intra în comisiile de specialitate în Parlament, în comisiile de monitorizare (...) Din funcţia de prim-ministru o să ridic această discuţie în CSAT, împreună cu toţi directorii instituţiilor să vedem care este abordarea: grăbim modificarea legislativă, se pot lua măsuri în fiecare instituţie în parte şi face reguli foarte clare pentru toată lumea”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Primul-ministru crede că ar trebui să existe o limitare în timp a mandatelor șefilor de servicii. „Consider că mandatele pentru director la SRI, la SIE, la SPP sau la orice serviciu trebuie să fie limitate la două mandate”, a conchis Ciolacu.

Florian Coldea și Dumitru Dumbravă sunt cercetați de DNA pentru ”trafic de influență” și ”spălare de bani”. Procurorii susțin că cei doi i-au promis omului de afaceri Cătălin Hideg că nu va face închisoare, în schimbul unei sume de 600.000 de euro, oferită de Hideg prin intermediul unui avocat.

Cătălin Hideg a susținut, joi, într-o intervenție la Antena 3, că Dumbravă și Coldea i-ar fi cerut - prin intermediul avocatului Doru Trăilă - 600.000 de euro plus TVA pentru a-i „garanta” o condamnare cu suspendare în dosarul în care era acuzat de fraudă cu fonduri europene. După plata unei tranșe de 100.000 de euro, cei doi ar fi început să-l amenințe pe Hideg să plătească restul sumei contractuale.