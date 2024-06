ALEGERI 2024 Duminică, 09 Iunie 2024, 22:05

Clotilde Armand, candidata Dreptei Unite, și George Cristian Tuță, susținut de Alianța PSD-PNL, sunt la egalitate, conform rezultatelor EXIT POLL ale Curs Avangarde. Ambii figurează în sondaj cu 41 de procente, la mare distanță de locul 3, ocupat de Ramona Bruynseels, de la Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor.

Clotilde Armand și George Tuță Foto: Inquam Photos / Octav Ganea și Saul Pop

Potrivit sondajului Curs Avangarde, la ora 20.30 rezultatele erau următoarele:

George Cristian Tuță - 41.00%

Clotilde Armand - 41.00%

Ramona Bruynseel - 6.00%

Daniel Tudorache - 5.00%

Liviu Negoiță - 5.00%

Altul - 2.00%

Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică în baza recensământului din anul 2021, în sectorul 1 există 217,367 de locuitori.

Cine a intrat în cursa pentru funcția de primar al Sectorului 1

Pentru Primăria Sectorului 1 au fost înscriși în total 9 candidați:

Clotilde Armand - Alianţa Dreapta Unită (USR - PMP - Forţa Dreptei)

George Cristian Tuţă - Alianţa Electorală PSD-PNL

Ramona Ioana Bruynseels - Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor

Florin Ghidănac - Partidul Blocul Suveranist Român

Dan Nicolae Podaru - Partidul Ecologist Român

Iulian Hatmanu - Partidul Reînnoim Proiectul European al României (REPER)

Daniel Tudorache - independent

Liviu Negoiţă - Partidul Umanist Social Liberal (PUSL)

Mircea Florin Andrei - Partidul Alternativa Dreaptă

Sondajele date publicității înaintea alegerilor arătau că lupta electorală se va da între actualul primar, Clotilde Armand (alianța USR-PMP-Forța Dreptei), George Tuță (susținut de PSD-PNL) și Liviu Negoiță (PUSL).

Cine e Clotilde Armand

Clotilde Armand (50 de ani) este cetățean român de origine franceză, din 1997 soția matematicianului Sergiu Moroianu, mamă a patru copii, inginer format la MIT şi Ecole Centrale Paris, după cum singură se descrie pe site-ul Primăriei Sector 1.

Înainte de a fi primarul Sectorului 1, a lucrat în mai multe companii multinaționale. În perioada 2010-2013 a fost director pentru inovație la GDF Suez, în 2013-2017 a fost director general pentru filialele Egis România, Bulgaria și Moldova, iar din 2017 până în 2019, director de dezvoltare pentru Europa la Egis.

Pe plan politic, a fost membru fondator la Uniunea Salvați Bucureștiul şi Uniunea Salvați România, 2016-2019 - consilier local USR la Sectorul 1, 2019-2020 - eurodeputat USR-PLUS.

În septembrie 2020 a câștigat mandatul de primar al Sectorului 1. Clotilde Armand și soțul său dețin mai multe proprietăți - 12 terenuri agricole/forestiere, două case și două apartamente în București, tablouri și bijuterii în valoare de 18.000 de euro și mai multe conturi în bancă, cu peste 220.000 de euro, dar și acțiuni/tiluri de stat/obligațiuni în valoare de peste 435.000 de euro.

Primarul are și două mașini - un Nissan din 2005 și un BMW din 2010.

Cine e George Tuță

George Tuță (39 de ani) s-a născut la Drobeta Turnu-Severin, este căsătorit şi are doi copii. În 2004-2009 a făcut SNSPA / Facultatea de comunicare/ Cursuri la distanţă, în 2003-2008: Academia de Studii Economice / Licentiat in management economic, iar în 2009 Institutul Diplomatic Roman.

În legislatura 2020-2024, George Tuţă a fost parlamentar liberal de Ilfov, iar înainte de asta, în 2015-2018 a fost ofițer UM0102 (SRI).

Într-un interviu acordat EuroNews, în aprilie 2024, Tuță a afirmat că nu regretă „nicio clipă” că a lucrat în Serviciul Român de Informații, unde a fost consilier al directorului Eduard Hellvig.

„Am lucrat cu Edward Hellvig și în Parlamentul României și la Ministerul Dezvoltării când a fost ministrul Dezvoltării și în Parlamentul European. Am lucrat inclusiv în PNL când dumnealui era secretar general, iar eu eram secretar general adjunct.

În momentul în care a primit propunerea de a deveni directorul SRI, mi-a propus să am același rol de consilier, un rol administrativ. Categoric, acceptând această ofertă, a trebuit să devin ofițer. Nu sunt un ofițer de informații, dacă la asta vă gândiți. Am avut un rol administrativ, nu am avut o muncă, așa cum e ea cunoscută operativă”, a declarat George Tuță, la Euronews România.

Tuţă a devenit preşedintele filialei PNL Sector 1 la începutul anului, în locul lui Sebastian Burduja, care deţinea această funcţie încă din 2019.

Conform declaraţiei de avere depuse în iunie 2023, George Tuţă are două terenuri în Otopeni, împreună cu soţia sa, care însumează 820 de metri pătraţi. Tot în Otopeni, cei doi soţi au o casă de 170 de metri pătraţi şi un apartament de 40 de metri pătraţi. Tuță conduce un BMW din 2014 şi are bijuterii în valoare de 26.500 de lei. Are şi mai multe economii în bancă. Potrivit declarației de avere, Tuță are un credit pe care l-a contractat de la o cunoştinţă, 25.000 de euro, scadent în 2028.

El încasează anual de la Camera Deputaţilor 153.312 lei, în vreme ce soţia sa, angajată la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, încasează, pe an, 55.833 de lei.

Câți cetățeni au fost așteptați la vot în România

Autoritatea Electorală Permanentă a anunţat că numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral, la data de 31 mai, este de 18.978.908, fiind cu 12.297 mai mulţi faţă de ultima informare publică de la sfârşitul lunii aprilie.

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în luna mai este de 19.696, aceştia fiind înscrişi în Registrul electoral din oficiu, de AEP, pe baza comunicării Direcţiei Generală pentru Evidenţa Persoanelor (DGEP).

Totodată, au intrat în evidenţele DGEP 2.673 de alegători noi, iar din datele de la Direcţia Generale de Paşapoarte au intrat 9.998 de alegători noi.

Programul de funcționare al secțiilor de vot la alegerile locale

Alegătorii, care sunt aşteptaţi la urne pe 9 iunie pentru alegerea consilierilor locali, judeţeni, preşedinţilor de consilii judeţene, a primarilor, pot vota doar în localitatea în care au domiciliul sau reşedinţa, doar la secţia de votare la care sunt arondaţi şi doar pe teritoriul României.

La alegerile locale nu se votează în străinătate. Votarea are loc în intervalul orar 7.00-22.00. La ora 22.00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată şi dispune închiderea localului secţiei de vot.

Alegătorii care la ora 22.00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să exercite dreptul de vot până la ora 23.59.

Câte secții de votare sunt în România

Autoritatea Electorală Permanentă a organizat, pe teritoriul României, 18.955 de secţii de votare la alegerile pentru Parlamentul European şi la cele pentru autorităţile administraţiei publice locale.

Instituţia administrează Registrul secţiilor de votare din ţară, o bază de date centralizată privind delimitarea, numerotarea, sediile şi dotarea secţiilor de votare.

Potrivit sursei citate, numerotarea secţiilor de votare din ţară este actualizată de AEP la nivelul fiecărui judeţ, respectiv al municipiului Bucureşti, începând cu localitatea reşedinţă de judeţ şi continuând cu cele din municipii, oraşe şi comune, în ordinea alfabetică a acestora.

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Toni Greblă, a anunţat, la 28 mai 2024, că la scrutinul din 9 iunie s-au înscris 207.389 de candidaţi pentru alegerile locale.

Un număr de 30 de asociaţii şi fundaţii au fost acreditate de Autoritatea Electorală Permanentă ca observatori la alegerile europarlamentare şi locale care vor avea loc pe data de 9 iunie.