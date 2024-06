ALEGERI 2024 Joi, 06 Iunie 2024, 20:40

​Satul Miericeaua se remarcă dintre celelalte zece localități care aparțin comunei gorjene Crușeț printr-un parc întins de două hectare situat la ieșire din localitate. Locul este mai mult gol, spun localnicii, pentru că este departe, dar primarul le-a explicat reporterilor HotNews.ro că e amplasat chiar central: „Este exact în centrul comunei. În fine, în centrul geografic al comunei, dar e la kilometrul 0”.

Parcul din satul Miericeaua, Crușeț Foto: Hotnews

Comuna Cruşeţ, judeţul Gorj. Mai sunt câteva zile până la alegerile locale, iar primarul Teodor Godeanu (PSD) e pe teren și asistă la lucrările de asfaltare pe la o stradă secundară din localitate. Banii vin de la bugetul naţional, prin programul „Anghel Saligny”.

La Cruşeţ vin nori negri de furtună. Lucrătorii nu privesc cerul. Modelează asfaltul cu lopata şi-apoi îl tasează cu maşini grele. Cele câteva picături de ploaie nu-i sperie. Lucrarea merge mai departe.

„Eu nu văd ploaie. Dacă dumneavoastră îmi arătați ploaie… Poate ați venit dumneavoastră cu ploaie pe parbriz”, spune primarul. Câțiva metri mai departe, două doamne aşteaptă autobuzul cu umbrele deschise.

În câteva minute, la Cruşeţ vine furtuna. Câteva zeci de minute de ropot sunt de ajuns ca, pe asfaltul deja pus, să apară bălţi sănătoase.

„Merge și pe ploaie asfaltarea… Se așază mai bine materialul. Deci asfaltul se pune încins și când vine peste el cu compresorul, ploaia îl întinde şi îl răceşte. Și așa ei stropeau cu apă după asfaltare”, își dă cu părerea un sătean.

Primarul din teren este Teodor Godeanu. Încheie acum primul mandat plin de primar, ales pe listele PSD. Candidează pe 9 iunie, tot din partea PSD, pentru încă patru ani în fruntea comunei.

Înainte să fie ales primar, el a fost consilier local și viceprimar. Timp de un an și jumătate, în mandatul predecesorului său, Godeanu a avut atribuții de primar. Asta după ce fostul edil al comunei, Viorel Drăgușin, a fost declarat incompatibil de ANI, pentru că a deţinut simultan funcţia de primar şi cea de comerciant persoană fizică.

În mandatul lui Viorel Drăguşin, în satul Miericeaua, s-a construit un parc de două hectare. Parcul e amplasat la marginea localităţii, chiar lângă pădure. Satul nu are canalizare, dar primarul dă asigurări că „se lucrează”.

Investiţia în parcul de lângă Miericeaua a costat 1,2 miliarde de lei, arătau jurnaliştii locali, cu finanţare de la Administraţie Fondului de Mediu. Parcul este dotat cu fântână arteziană, cişmele, stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice, arbuşti şi covor din gazon netuns. Cea mai apropiată casă de parc se află însă la aproximativ 500 de metri.

Actualul primar spune că e mândru de investiţia din sat. „Este exact în centrul comunei. În fine, în centrul geografic al comunei, dar e la kilometrul 0”, arată el. Apoi revine: „Chiar şi în București trebuie să parcurgi o anumită distanță pentru a ajunge într-un parc”.

„Este o investiție care s-a realizat în anii 2010-2011, o investiție funcțională unde oamenii vin, își petrec timpul liber, își aduc copiii la locul de joacă, fac diverse fotografii de la evenimente din viața fiecăruia. Eu sunt chiar mândru de acest parc și am avut grijă să nu fie o investiție pierdută”, a explicat primarul reporterilor HotNews.ro.

Întrebat despre canalizare, având în vedere că satul Miericeaua are parc, dar rețea de canalizare nu, primarul din Crușeț a răspuns: „Am avut proiecte de canalizare și în acest mandat (n. red.: pentru alte sate din comună). Deci, în paralel se lucrează și la canalizare”.

„Pe noi nu ne interesează parcul, dar o canalizare ar fi necesară”

Despre utilitatea parcului am stat de vorbă și cu locuitorii din Miericeaua.

„Ar fi necesară o canalizare, că sunt mașini de spălat, sunt băi… Pe noi nu ne interesează parcul, dar o canalizare ar fi necesară. Acum depinde de primar. Dacă el vrea să ne facă. E un băiat bun primarul, nu e băiat rău”, a spus o localnică.

În sat oricum sunt copii puțini, deci nu are cine să se bucure de parc, ne-a spus o altă localnică din Miericeaua.

„Ar fi bine să fie canalizare. În parc nu are cine să meargă, pentru că aici copii sunt puțini, or mai fi în satul de lângă, dar nu vin de acolo atâția kilometri până în parc. Mai bine să facă canalizare decât parc. Parcul ăla e făcut degeaba, normal, că nu se duce nimeni. De câte ori am trecut pe acolo nu am văzut pe nimeni în parc”, a povestit localnica.

Primarul a cumpărat o maşină de pompieri cu 340.000 de lei

Printre investițiile recente făcute în Crușeț se numără și o mașină de pompieri, care poate interveni prompt în cazul unui incendiu, conform primarului.

„Este o autospecială pe care am achiziționat-o acum doi ani de zile, cu bani din bugetul local. Centrul de pompieri zonal este la Hurezani, sunt 20 și ceva de kilometri până acolo, ceea ce necesită o anumită perioadă de timp până să intervină: 20-25 de minute. Am zis că e mai bine să fim dotați pe plan local cu această autospecială. A fost 3 miliarde 400 mașina (n. red.: în lei vechi), cu tot ce înseamnă, toate dotările”, a explicat Teodor Godeanu.

Primăria Crușeț are în acest moment 17 proiecte în derulare, spune primarul.

„Pe Anghel Saligny (n. red.: Programul Național de Investiții), PNRR, FEADR, Fondul de Mediu, GAL-uri, tot ce se poate accesa. Avem și pe POIM reabilitarea unei școli”, le-a spus acesta reporterilor HotNews.ro.