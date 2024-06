POLITIC Miercuri, 05 Iunie 2024, 20:58

0

Gabriela Firea, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a declarat miercuri despre preluarea funcţiei de preşedinte al PSD, după ce Marcel Ciolacu ar pleca din funcţie, că sub nicio formă nu îşi doreşte aşa ceva. Ea a precizat că şi-ar dori să fie primar general, pentru că simte că poate să facă lucruri într-un ritm mult mai rapid pentru Capitală, pentru că acum ştie ce a greşit şi ce a făcut bine, transmite News.ro.

Gabriela Firea, la un eveniment alături de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă Foto: AGERPRES

Gabriela Firea a fost întrebată la Prima TV dacă îşi doreşte să fie preşedintele PSD, după „era” Ciolacu.

„Vă răspund cu toată sinceritatea: Nu, sub nicio formă şi am fost în această postură, de primar general, funcţia cea mai aleasă, cu cele mai multe voturi, după preşedintele ţăriii, când s-a terminat era Dragnea, şi eram în aceeaşi încăpere cu domnul Marcel Ciolacu, cu domnul Sorin Grindeanu, cu Mihai Tudose şi alţi colegi. Şi mi s-a pus această întrebare. Şi am spus nu, categoric nu, sunt un om de administraţie, sunt mai mult decât onorată să fiu prim-vicepreşedinte şi lider al PSD Bucureşti, rămân în această poziţie şi vreau să ajung la primărie”, a răspuns Firea.

Despre faptul că se află şi pe lista la europarlamentare şi ar putea merge la Bruxelles, Firea a arătat că vrea să vadă ce se întâmplă duminică la alegerile locale.

„Mi-aş dori să fiu primar general, pentru că simt că pot să fac în continuare lucruri într-un ritm mult mai rapid pentru Capitală. Acum ştiu ce am greşit, ştiu ce am făcut bine, nu mă mai calific cum se spune la locul de muncă. Din prima zi ştiu exact ce am de făcut şi care sunt pârghiile admnistrative şi am o colaborare bună cu primarii de sectoare”, a completat ea.