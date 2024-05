Articol susținut de PSD Joi, 30 Mai 2024, 17:39

Smile Media

0

De la revenirea la guvernare, obiectivul asumat de PSD a fost creșterea nivelului de trai al tuturor românilor. Puterea de cumpărare a românilor a ajuns la aproape 80% raportat la media europeană. Cifrele Eurostat confirmă că măsurile Guvernului Marcel Ciolacu au înscris țara noastră pe traiectoria corectă pentru atingerea acestui obiectiv.

Creșterea nivelului de trai Foto: Freepik

România a ajuns la un nivel al PIB/capita exprimat în paritatea puterii de cumpărare de 78% din media UE, față de 55% cât avea acum 10 ani. Această creștere ne plasează pe prima poziție în ierarhia europeană din punctul de vedere al vitezei cu care România a avansat.

Avansul țării noastre în ceea ce privește nivelul de trai al populației s-a amplificat în 2023, atunci când am depășit în premieră și Ungaria, și are la bază transformarea investițiilor, sub guvernarea PSD, în motor principal al creșterii economice. Acestea au atins un nivel record pentru peroada post-decembristă, de 38,3 miliarde de euro, iar efectul direct este confirmat de datele Eurostat, care au plasat România între țările care au avut cel mai mare progres al creșterii economice în Uniunea Europeană.

Tot în 2023 s-a înregistrat și cel mai ridicat nivel al produsului intern brut (PIB) înregistrat vreodată de România, respectiv 1.605 miliarde de lei, adică 321 de miliarde de euro. Valoarea PIB este astfel de 250 de ori mai mare decât în urmă cu un deceniu, în 2013 fiind cifrat la 650 miliarde lei.

România, destinație preferată de investitorii străini

Potrivit Eurostat, Indicatorul de încredere în economie (economic sentiment indicator - ESI) a ajuns la 105,1 puncte în aprilie, față de 104 puncte în martie și 101,9 puncte în februarie, ca urmare a creșterii activității în toate sectoarele.

Un efect direct al transformării țării noastre într-un magnet pentru investițiile străine este creșterea numărului de companii externe care au ales să deschidă aici noi afaceri sau să le dezvolte pe cele existente. În plus, prin investițiile masive făcute de Guvernul PSD pentru dezvoltarea infrastructurii, România este acum în topul alegerilor ca hub regional pentru comerțul între Asia și Europa.

Semnalul pozitiv oferit de viteza de convergență economică și cel transmis prin politicile guvernamentale sunt în măsură să ofere țării noastre perspective să continue creșterea nivelului de trai al cetățenilor.

PSD este partidul care introduce în România salariul minim european, are cei mai mulți primari și președinți de Consilii Județene campioni ai proiectelor cu bani de la Comisia Europeană și a reușit, în actuala guvernare, să ducă absorbția de fonduri europene la peste 97%.

Partidul Social Democrat - Alianta PSD-PNL CMF 41240002

Articol susținut de PSD

Image by freepik