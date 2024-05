POLITIC Vineri, 31 Mai 2024, 17:13

Pentru funcția de primar al Sectorului 3 s-au înscris în cursa electorală șase candidați. Din partea alianței PSD- PNL candidează primarul în funcție, Robert Negoiță. Pe partea dreaptă, candidează Lucian Judele (Alianţa Dreapta Unită) și Ana Maria Ciceală a plecat din USR și candidează independent, susținută de alianța REPER, SENS și Uniunea pentru Reforma Statului și Protecția Drepturilor Fundamentale.

Robert Negoiță, Ana Ciceală, Lucian Judele Foto: Hotnews

Cine candidează la Primăria Sectorului 3 alegerile de pe 9 iunie 2024

Robert Negoiţă - Alianța Electorală PSD PNL

Ştefan Lucian Judele - Alianţa Dreapta Unită (USR - PMP - Forţa Dreptei)

Gheorghe Daniel Paul Romeo - Partidul S.O.S. România

Ana Maria Ciceală - independent

Alexandru Maco Niţă - AUR

Vasile Negrilă - Partidul Umanist Social Liberal (PUSL)

Cine este Robert Negoiță, ce pregătire și ce avere are

Robert Negoiță s-a născut pe 29.03.1972 la Maneciu, Prahova. A fost căsătorit de două ori și are 5 copii.

Robert Negoiță și-a luat bacalaureatul la vârsta de 31 de ani, în 2003. În 2004-2007 a urmat cursurile Facultății de Drept de la Universitatea Bioterra, iar în 2004-2008 - Facultatea de Economie a Turismului Intern şi Internaţional la Universitatea Româno - Americană.

Robert Negoiţă (44 de ani) a devenit doctor în Ştiinţe Juridice în 2012, la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

În 2016, după ce jurnalista Emilia Șercan a scris că teza de doctorat este un plagiat, Comisia de etica a Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" a constatat că lucrarea de doctorat a primarului Sectorului 3, Robert Negoiță, este un plagiat și a cerut CNATDCUsă îi retraga titlul de doctor.

Negoiță a scris atunci pe Facebook: „Nu regret că îmi va fi retras titlul de doctor, regret ca m-am lăsat tentat de aceasta modă”.

În paralel cu cariera sa politică, Robert Negoiță a devenit cunoscut pentru dezvoltările imobiliare făcute. În perioada 1996-1998 a fost administrator Euroline, în 1998 - înfiinţează firma Pro Confort, iar în 2004 devine președintele Confort Group.

În 2004 se înscrie în PSD, iar în 2008 devine secretar executiv al partidului. În perioada 2008-2012 a fostdeputat de Teleorman.

Începând cu 2010 este ales vicepreşedinte al PSD şi preşedinte al Organizaţiei Judeţene Ilfov, iar din 2012 până în 2020 a fost preşedinte al Organizaţiei PSD Sector 3.

Considerat favorit pentru un nou mandat

A devenit primarul Sectorului 3 Bucureşti în urma alegerilor locale din 10 iunie 2012 atunci când l-a învins pe fostul primar Liviu Negoiță (nicio legătură de nume, n.red.). Din 2020 a plecat din PSD și a înființat Pro București candidând la funcția de primar al Sectorului 3 din partea acestui partid și fiind ales cu unul dintre cele mai mari scoruri din București.

De-a lungul mandatului său, au fost printre altele, izolate termin o mare parte dintre blocurile din sector și reabilitate mai multe grădinițe și școli.

Robert Negoiță este considerat favorit la un nou mandat de primar.

Potrivit declarației de avere depuse la depunerea candidaturii, Robert Sorin Negoiță deține:

12 parcele de teren î n suprafață totală de 84.194 mp î n popești Leordeni;

5000 mp în Afumați deținut împreună cu Magdalena Negoiță;

240 mp de teren î n Ilfov;

î 140 mp teren î n Ilfov

184 locuri de parcare subterane î n Ilfov;

3 terenuri î n total 583 mp î n Constanța

î î două terenuri î n total de 17.000 mp î n Popești Leordeni

patru case - una de 390 mp, două de 200 mp și una de 324 mp;

4 spații comerciale/de producție î n Afumați și Voluntari;

Negoiță are acțiuni la două companii:

Magic Water Park

Domus Stil Real Estate Solutions

Primarul are și 3 credite la bănci:

Banca Transilvania - 1 milion de euro;

Patria Bank - 4765000 euro;

BCR Pitești - 200.000 euro;

Negoiță a câștigat anul trecut de la Primăria Sectorului 3 circa 232.000 lei.

În declarația de avere sunt trecute și uriașele datorii pe care Rober Negoiță le are la ANAF și la diverse primării (Sectorul 4, Constanța, Voluntari, Popești Leordeni, Afumați) - 278 milioane lei, dintre care 273 milioane lei doar la ANAF. Adică echivalentul a peste 50 de milioane de euro.

Acestea fac și obiectul unui dosar DNA.

Obiectul investigaţiei DNA a fost acelaşi pentru care ANAF a impus în 2009 sechestru asigurator pe proprietăţile lui Robert Negoiţă: vânzarea de apartamente şi terenuri, ca activitate comercială, fără plata TVA, chiar dacă tranzacţiile au fost pe persoană fizică.

Între 2006-2009 Robert Negoiţă ar fi vândut peste 1.500 de proprietăţi imobiliare - locuinţe şi terenuri, pe persoană fizică, pentru a evita plata TVA în valoare de aproximativ 28 de milioane de euro (aproximativ 118 milioane de lei, conform cursul valutar de la acea vreme, n.r.), scria Hotnews în 2009.

Primarul Robert Negoiță are deschise 5 dosare penale

Robert Negoiță a fost pus sub urmărire penală, în mai 2022, fiind acuzat de omor din culpă în urma accidentului de la Biblioteca Națională. Pe 2 august 2021, un mal de pământ a căzut peste 6 muncitori care lucrau în zona Bibliotecii Naționale. Doi muncitori nu au mai fost salvați și și-au pierdut viața. În urma anchetei s-a stabilit că muncitorii erau de la firma Algorithm Residențial S3 deținută de Consiliul Local Sector 3.Firma Alhorithm nu avea autorizație de construire pentru a executa lucrări, iar terenul aparținea Ministerului Culturii.

Tot în 2022, procurorii DNAl-au trimis în judecată pe Robert Negoiță pentru abuz în serviciu în dosarul legat de prelungirea, prin zeci de acte adiţionale, a contractului de salubrizare cu Rosal. Prejudiciul ar depăși 570 de milioane de lei, conform procurorilor.

Agenția Națională de Integritate (ANI) a descoperit, în 2023, că Robert Negoiță încheia contracte între Primăria Sector 3 și firmele familiei sale. Primăria Sector 3 oferea contracte firmei Edificia Star Construct SRL, unde acționari sunt părinții și fratele primarului. ANI a făcut reclamație la DNA.

În februarie 2023, procurorii DNA au început urmărirea penală pe numele primarului deoarece a autorizat ilegal un imobil construit ilegal pe str. Matei Basarab.

În 2024, Direcția Națională Anticorupție a deschis dosar penal în cazul licitației de 27 de milioane de euro de la Sectorul 3, condus de Robert Negoiță, contract atribuit unei companii din anturajul Sorinei Docuz, fosta soție a primarului și o apropiată a premierului Marcel Ciolacu, potrivit g4media.ro.

Cine este Lucian Judele, ce pregătire și ce avere are

Lucian Judele este actualul viceprimar al Sectorului 3, fără atribuţii, fiind desemnat în această funcție când USR și PNL aveau majoritatea în Consiliul Local Sector 3.

Acesta s-a năcut în 1986, în județul Bacău. În perioada 2014 – 2018, Judele a urmat cursurile Facultății de Științe Juridice, Politice și Administrative, Universitatea Spiru Haret, București, iar înainte, în 2005-2008, a făcut Școala Postliceală Sanitară „Christiana”, Bacău.

La 23 de ani a plecat în Italia unde a lucrat în asistență socială:

2009: Asistent medical, RSA Antonio Vivaldi Cantù, Italia și asistență Medicală la domiciliu, Punto Service SPA Milano, Italia

2010 - Coordonator Assistenza Amica Societa’ Cooperativa Sociale Seregno – Erba, Italia

2010 - 2016 - Coordonator Assistenza Amica Societa’ Cooperativa Sociale Seregno – Milano

2013-2016 - Manager RSA Croce di Malta Canzo, Italia;

În 2016 s-a întors în București și a devenit antreprenor HoReCa.

A intrat în politică în 2019 când a devenit președinte al filialei PLUS Sector 3. Din iunie 2021 este președintele filialei USR Sector 3.

Potrivit declarației de avere, Judele nu deține case sau mașini, dar are două depozite la bancă - unul de 25.000 de euro și unul de 80.000 lei. Anul trecut a câștigat 176.695 lei din salariu de viceprimar al Sectorului 3.

Cine este Ana Maria Ciceală, ce pregătire și ce avere are

Ana Maria Ciceală s-a născut pe 6 februarie 1983, la Craiova.

A venit în București în anul 2002, la facultate. În 2006 a absolvit Facultatea de Filosofie a Universității București cu media 10 la licență, modulul de Filosofie Moral-Politică. Ciceală este în prezent studentă în anul I la Master de Administrație Publică la Universitatea Babeș-Bolyai.

Este mama unei fetițe de 4 ani.

După facultate a lucrat în resurse umane și ca project manager în două corporații, a coordonat pentru un grup de companii daneze activitatea acestora din Romania timp de 7 ani.

„În 2015 am decis că îmi doresc să transform orașul într-unul bun de trăit în el și am fost timp de un an project manager la Asociația Salvați Bucureștiul fondată de Nicușor Dan. Tot în 2015 m-am alăturat oamenilor chemați de Nicusor Dan să fondeze partidul Uniunea Salvați Bucureștiul. Lucrez în echipa lui Nicușor Dan de 9 ani. Din vara lui 2016 sunt consilier general în Consiliul General al Municipiului București”, își mai descrie Ciceală activivitatea.

Ana Maria Ciceală este cunoscută drept una dintre cele mai aspre critici ale companiilor municipale înființate de Gabriela Firea, cerând în instanță și câștigând anularea hotărârilor prin care au fost înființate.

Potrivit declarației de avere depuse, Ciceală are un apartament de circa 50 mp. Nu deține case, terenuri, mașini sau bani la bancă. Are trecute în declarația de avere doar darurile de la botezul fetiței: 5000 lei și 1.100 de euro.

Ciceală a avut venituri din indemnizația de consilier general - 16.400 lei în 2023 și un contract pe drepturi de autor - 470 lei, 17.799 lei din chirie și 3072 alocația copilului.