Liderii PSD și PNL se reunesc în ședința Coaliției, luni, de la ora 15:00, pentru a discuta despre cheltuielile bugetare și majorarea salariului minim. Întâlnirea are loc în contextul în care liberalii nu sunt de acord cu aplicarea majorării de la 1 iulie.

Potrivit surselor HotNews.ro, liberalii i-au cerut premierului Marcel Ciolacu să amâne decizia privind majorarea salariului minim după alegerile locale și europarlamentare. Liberalii susțin că există o diferență de cel puțin 10% între încasările și cheltuielile bugetare, iar după alegerile din 9 iunie trebuie luate măsuri în acest sens.

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat luni că România are un deficit excesiv și le-a recomandat instituțiilor să fie atente la fondurile publice.

„Țara noastră are un deficit excesiv și după noile reguli de guvernanță economică trebuie să începem o nouă procedură...Sunt cheltuielile de personal care erau de așteptat să aibă o dinamică mai mare în această perioadă de timp și știm cu toții măsurile luate într-un mod legitim pentru oameni în ceea ce privește creșterea salariilor și, de asemenea, pe cheltuielile materiale și servicii, componenta de sănătate, pentru că acolo intră cheltuielile cu medicamentele. De asemenea, au înregistrat o dinamică destul de accentuată și în acest context măsurile care țin de eventualele constrângeri pe partea de cheltuieli sunt de luat în considerare pentru perioada următoare”, a declarat Boloș.

Premierul Marcel Ciolacu a transmis că nu acceptă ca activitatea Guvernului „să fie decisă într-o coaliție politică, pentru că ne întoarcem la ceea ce se întâmpla pe vremea PNL-USR”.

„E o decizie luată pe data de 15 decembrie 2023, în coaliție, de către noi toți, că se merge cu salariul minim de 3300 de la 1 ianuarie și apoi la 3700 de lei de la 1 iulie. Nu-mi aduc aminte până la discuțiile dintre Guvern și patronate, sindicate, nu-mi aduc aminte să fi fost vreo altă decizie. În ceea ce privește cei 200 de lei neimpozabili, vreau să vă anunț că este o lege cu caracter temporar care se termină pe 31 decembrie. Astăzi, la ora 15.00, îl sun pe domnul Boloș. Politica fiscală într-un stat normal o fac ministrul de Finanțe și Guvernul”, a declarat Ciolacu.

În continuare, premierul i-a replicat ministrului Finanțelor, spunând că era previzibil că vor crește cheltuielile.

„Nu avem nicio creștere a cheltuielilor, în ultima lună am avut cheltuieli de 70 de miliarde. Oameni buni, am mutat data de plată a pensiilor, 0,5% din PIB. Ce vreți? Să vă spun că e o catastrofă? Era ceva previzibil că vor crește cheltuielile, din moment ce noi am mutat pensiile pentru ca oamenii să-și primească pensiile înainte de Paște”, a mai spus Ciolacu.

Primele nemulțumiri în Coaliție au apărut de săptămâna trecută, când premierul Marcel Ciolacu a anunțat, după Consiliul Tripartit, că de la 1 iulie, salariul minim va creşte la 3.700 de lei brut.

„De la 1 iulie, salariul minim va creşte la 3.700 de lei brut. Totodată, vom menţine până la sfârşitul anului facilitatea acordată angajatorilor privind cei 200 de lei scutiţi de taxe. Suntem în direcţia corectă către implementarea salariului minim european”, a anunţat premierul, într-o postare pe Facebook.

Liberalii au cerut ședință de Coaliție, dar premierul a invocat programul încărcat și nu a dat curs solicitării acestora.

Întrebat dacă este deranjat că nu a fost consultat de premierul Ciolacu înainte de a face acest anunț, liderul PNL, Nicolae Ciucă, a replicat, conform Euronews: „Nu este vorba de a fi eu deranjat, ci este vorba de atitudinea şi respectul pe care îl avem unii faţă de ceilalţi şi, până în acest moment, am avut o abordare cât se poate de onestă în relaţia cu premierul, în relaţia cu partenerii noştri de coaliţie şi vom continua să o avem pentru că, dincolo de deranjul sau orgoliul fiecăruia dintre noi, important este ce facem pentru oameni”.