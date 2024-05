POLITIC Joi, 23 Mai 2024, 23:01

1

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, la România TV, că altercaţia care a avut loc în Parlament între deputaţii Dan Vîlceanu şi Florin Roman „aproape te lasă fără cuvinte” şi este de neînțeles un asemenea incident între doi foști miniștri.

Marcel Ciolacu Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Aproape te lasă fără cuvinte. Agresorul cu agresatul. Mi se pare că e şeful de campanie al PNL la alegerile locale. Să te duci acasă, ce ţi s-a întâmplat? M-a muşcat un coleg de nas. Unde? În Parlament. Tu fiind parlamentar. Foşti demnitari, înalţi, în Guvernul României. E de noaptea minţii. Se uită românii la noi. Cum să se întâmple aşa ceva? Ce au făcut ăia doi în Parlament? S-au luat de gât şi unul l-a muşcat de nas pe celălalt. Suntem într-un ridicol, în afară că e total nejustificat aşa ceva”, a spus Ciolacu, invitat să comenteze incidentul, transmite Agerpres.

Acesta a adăugat că şi el a avut o situaţie mai puţin plăcută cu preşedintele AUR, George Simion. „Şi eu am avut un discurs şi a stat domnul Simion. Mă făcea covrigar, analfabet. L-am lăsat, mi-am citit discursul. Ce reţin oamenii când se uită la noi?”, a menţionat premierul.

Deputaţii Florin Roman şi Dan Vîlceanu au avut, marţi, o altercaţie în plenul Camerei Deputaţilor şi în afara sălii de plen, Roman susţinând că a fost agresat fizic „cu o lovitură cu genunchiul în zona nasului” şi că va depune plângere penală.

„Astăzi am trăit un moment prin care nu credeam că voi trece vreodată într-o lume civilizată. I-am reproşat deputatului neafiliat Dan Vîlceanu încălcarea regulamentului prin prezenţa lui în băncile grupului PNL. Problema dumnealui la Parlament era să afle câţi primari au plecat la Călăraşi. A urmat o altercaţie verbală, după care am fost bruscat fizic spre ieşirea din plen. În afara sălii de plen am fost agresat fizic, din nou, în mod golănesc, cu o lovitură cu genunchiul aplicat în zona nasului”, a scris Florin Roman pe Facebook.

O cameră de supraveghere de la Camera Deputaților a înregistrat momentul în care Dan Vîlceanu l-a luat de gât pe Florin Roman și pare că îl bruschează. Vîlceanu pare că își apropia fața foarte aproape de cea a lui Roman în timp ce se luptă pe culoarul plenului. La un moment dat cei doi dispar din cadru, iar Vîlceanu reintră în cadru în momentul în care un alt parlamentar pare că intervine între cei doi deputați.