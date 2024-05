POLITIC Joi, 09 Mai 2024, 12:28

Președintele AUR, George Simion, a fost fotografiat joi, în prima parte a zilei, intrând în „palatul” lui Gigi Becali din București. Pentru moment, nu este clar motivul vizitei.

George Simion, în vizită la „palatul” lui Gigi Becali Foto: Vlad Nedelea

Contactat de HotNews.ro, purtătorul de cuvânt al AUR, Ștefan Avramescu, a spus că nu știe despre întâlnirea lui George Simion cu Gigi Becali, fiind preocupat în această perioadă de campania electorală.

FOTO: Vlad Nedelea

În trecut, George Simion a declarat că Gigi Becali i-a oferit cadou de nuntă 2.000 de kilograme de brânză. Gigi Becali a declarat că brânza oferită cadou liderului AUR valora în jur de 20.000 de euro.

„Eu am dat brânza care costă vreo 20.000 de euro. Omul face totul pe față, primește cadou de nuntă brânză, primește cadou de nuntă berbecuț, păi ăștia sunt invidioși pe dragoste. Vorbeam cu cineva că o să fie președinte și ce am eu de președinte? N-am nevoie de nimic, dar i-am dat din dragoste, i-am dat aproape 20.000 de euro din dragoste. Și nu am nevoie de el și nici nu mă duc la nuntă și tot am dat”, spunea, la acea vreme, Gigi Becali, citat de as.ro.