POLITIC Miercuri, 24 Aprilie 2024, 07:01

7

„Am un plan pentru România și știu că ne putem ridica țara mai sus decât a fost vreodată”. Așa începe prezentarea și interviul lui Sebastian Burduja, candidatul PNL la primăria Bucureștiului, în revista motoADN.

Motociclistul Sebastian Burduja Foto: revista.motoadn.ro/

„Un motociclist în lupta pentru Primăria Municipiului București. Nu facem politică dar merită sa îi menționăm pe cei care ne sunt alături și ne ajută și împart cu noi aceleași bucurii .... Cine este Sebastian Burduja? Afla mai multe din interviul acordat revistei motoADN”, sună unul dintre primele anunțuri publice legate de candidatura liberalului Burduja, făcut de o revistă moto pe Facebook.

Sebastian Burduja, 38 de ani, noul candidat liberal la Primăria Capitalei, povestește că s-a urcat prima dată pe motocicletă la 16 ani pentru a putea ajunge mai ușor la liceu, fiindcă era nevoit să schimbe două autobuze.

(Sursă foto: Captură revista motoADN)

„Din primăvară până toamna târziu, modul de a ajunge la liceu a fost o Gilera- practic un scuter, cu look de motocicletă. La 18 ani m-am urcat pe o Honda CBR 600F și restul e istorie”, spune liberalul.

Ce i-a adus motocicleta în viață? „Un sentiment de libertate pur și simplu unic”, prieteni dragi și un mod de a conduce „permanent conectat cu drumul”.

Burduja spune în revista dedicată pasionaților de moto că muncește într-un ritm „infernal” și că încearcă să nu-și neglijeze familia muncind așa de mult.

Pasiunea pentru moto l-a făcut să conștientize că avem nevoie de investiții masive în infrastructură, cu șosele bune și elemente de siguranță, susține el.

„Cu sprijinul comunității aș fi mai mult decât bucuros să fac asta”, promite el. Burduja mai spune că își dorește mult să schimbe mentalitatea unor șoferi față de motocicliști. În același timp, el avertizează că are inițiative legislative ca să-i pedepsească pe cei care turează motoarele prea mult și depășesc normele europene privind zgomotul.

Visul său? Să facă un cross-country roadtrip în State pe un Harley Davidson Heritage Softail Classic.

Tăriceanu, unul dintre cei mai cunoscuți lideri liberali pasionați de motociclete

Calin Popescu Tariceanu a fost și este un împătimit al motocicletelor, acesta venind de multe ori pe motocicletă la Palatul Victoria pe când era premier. „Cu motocicleta am facut in 4 minute un drum pe care cu masina il faceam in 15-17 minute”, explica el atunci.

Calin Popescu Tariceanu a avut și un accident de motocicleta in 2006 în timp ce conducea un Harley Davidson. In urma accidentului, acesta a suferit o interventie chirurgicala la genunchi la o clinica din Franta.

Cătălin Popescu-Tariceanu, un pasionat de motociclete