Sâmbătă, 20 Aprilie 2024, 14:11

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor este de părere că subiectul legat de candidatura Laurei Codruţa Kovesi la alegerile prezidenţiale „nu este închis, dar să mă înşel eu”, transmite News.ro. De asemenea, el a spus că este convins că Mircea Geoană va candida la prezidențiale și că poate intra în turul doi al scrutinului.

Kelemen Hunor Foto: Inquam Photos / George Calin

Ce a spus liderul UDMR la PrimaTV:

Subiectul Kovesi la prezidenţiale este închis?

Kelemen Hunor: Eu nu cred că este închis, dar să mă înşel eu. Vom vedea.

Cătălin Drulă din partea dreptei?

Kelemen Hunor: Nu-mi dau seama cu cine vor veni. Nici ei nu cred că au luat o decizie. E prea devreme. Vom vedea după 10 iunie.

Nicuşor Dan e o variantă pentru prezidenţiale?

Kelemen Hunor: În acest an, în niciun caz.

Traian Băsescu aşa a făcut.

Kelemen Hunor: Traian Băsescu a fost Traian Băsescu, Nicuşor Dan nu e Traian Băsescu. Nicuşor Dan nu cred că poate să fie o locomotivă pentru prezidenţiale. Eu nu cred în această variantă în 2024. Şi aşa cum îl ştim pe Nicuşor Dan, dacă el câştigă Primăria Capitalei, nu-i va abandona pe bucureşteni.

E favorit Nicuşor Dan pentru Primăria Capitalei?

Kelemen Hunor: N-am văzut cifrele, dar sunt convins că stă bine.

Ce a spus despre Mircea Geoană

Preşedintele UDMR a vorbit, la Prima Tv, și despre o candidatură a lui Mircea Geoană la alegerile prezidenţiale, el fiind de părere că ambiţia acestuia de a fi preşedinte este una justificată.

Preşedintele UDMR a vorbit, la Prima Tv, și despre o candidatură a lui Mircea Geoană la alegerile prezidenţiale, el fiind de părere că ambiţia acestuia de a fi preşedinte este una justificată.

„Domnul Geoană are această ambiţie de foarte mult timp şi este ceva justificat, nu trebuie să ne mirăm. Domnul Geoană a mai fost candidat şi sunt convins că şi în acest an va candida, nu ştiu în ce formulă, dar nu văd motive să nu intre în această cursă. Dacă ne uităm la mişcările domnului Mircea Geoană, e clar că el se pregăteşte dar nu a anunţat oficial fiindcă bănuiesc că aşteaptă summitul NATO, după care va face şi anunţul”, a afirmat Kelemen Hunor la Prima Tv, sâmbătă.

El a afirmat că oamenii „s-au săturat de partide şi de liderii cunoscuţi care sunt într-o uzură”, iar în acest context Geoană este „mitul independentului”.

El a declarat că, având în vedere sondajele din această perioadă, Mircea Geoană poate intra în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale.

„Domnul Geoană, în acest moment, în percepţia publicului, este acel om care are o funcţie importantă undeva la NATO. Ce face un secretar general adjunct? Dacă pui această întrebate în Parlament, jumătate pică. Dar nu asta este important. Omul ştie un singur lucru: trebuie să fie un om serios, dacă au dat un ciob americanii şi aliaţii pentru domnul Geoană. Plus, au trecut foarte mulţi ani de când el nu mai este activ în politica internă şi tot ce s-a întâmplat înainte rămâne deja în zona trecutului. Poţi să readuci anumite chestiuni bune şi mai puţin bune, dar asta în acest moment nu are nicio importanţă, din punctul meu de vedere. Percepţia este importantă, percepţia de azi despre Mircea Geoană”, a adăugat Kelemen Hunor.

Liderul maghiar spune că „jocul rămâne deschis” pentru alegerile prezidenţiale din acest an. Kelemen a afirmat că nu intenţionează să candideze la alegerile prezidenţiale din acest an, argumentând că nu îl „atrage” şi că desemnarea unui candidat din partea UDMR nu este o urgenţă.