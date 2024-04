POLITIC Vineri, 19 Aprilie 2024, 23:17

HotNews.ro

0

Secretarul general al PNL, Lucian Bode, se arată încrezător că „Partidul Naţional Liberal va da preşedintele României, în persoana domnului Nicolae Ciucă”. El afirmă că liberalii intră în campania electorală „cu multă speranţă”. „Şansele sunt de partea noastră”, a susținut Bode, adăugând: „Pentru noi, PNL înseamnă PNL la guvernare şi după 2024”.

Lucian Bode și Nicolae Ciucă Foto: AGERPRES

„În perioada guvernărilor liberale am avut rezultate pe care nu le-a avut niciun partid de la aderarea noastră la Uniunea Europeană. Am deblocat marile proiecte de infrastructură, am dat drumul la investiţii majore, am crescut gradul de absorbţie la fonduri europene, am adus stabilitate, subliniez, stabilitate într-un context geo-politic şi economic internaţional extrem de complicat. (...) La alegerile din 2019 şi din 2020 PNL a crescut în preferinţele electoratului în judeţul Sălaj, iar rezultatele politice obţinute ne-au poziţionat drept cea mai mare şi mai puternic forţă politică a judeţului Sălaj. Acest rezultat va fi consolidat la alegerile din acest an şi a încredere că vom fi pe primul loc în preferinţele sălăjenilor. Am reuşit asta în 2020 şi vom reuşi şi în acest an, la toate cele patru alegeri, iar Partidul Naţional Liberal va da preşedintele României în persoana domnului Nicolae Ciucă. Intrăm, aşadar, în această campanie electorală cu multă speranţă, şansele sunt de partea noastră, pentru că sălăjenii ne-au acordat încredere şi nu i-am dezamăgit, pentru că aici am dovedit ce înseamnă forţa liberalismului”, a afirmat Lucian Bode într-un discurs ţinut vineri seară în judeţul Sălaj, relatează News.ro.

Liderul liberal a spus că oamenii de dreapta trebuie să condamne impostura, să păstreze decenţa şi să nu se abată de la principii şi repere, să nu se plângă de greaua moştenire şi să nu „vândă gogoşi şi speranţe deşarte” pentru că „oamenii apreciază mai mult măsura decât mojicia”.

„Pentru noi, PNL înseamnă PNL la guvernare şi după 2024”, a mai spus Bode.

PNL a făcut „istorie”, susține Lucian Bode

El a criticat USR. „Am văzut cum unii au încercat să lucreze împotriva românilor, la guvernare fiind. I-am oprit la timp când au încercat să blocheze programul Anghel Saligny, cel mai important program de dezvoltare a comunităţilor rurale din România. În continuare se prefac că-s de dreapta, deci pro-dezvoltare, şi cer votul românilor pentru a moderniza România. Mai fals şi ipocrit de atât nici că se poate”, a adăugat Bode.

Fostul ministru al Transporturilor şi al Afacerilor Interne a susţinut că PNL a făcut „istorie” când a inaugurat tronsonul care a marcat o mie de kilometri de autostradă în România.

„Un aport a avut şi ceasul lui Rareş Bogdan”

Lucian Bode a ţinut să sublinieze că CJ Sălaj a atras investiţii în judeţ câte au fost atrase în 16 ani de administraţii PSD.

„Trecutul ne obligă la un prezent demn şi la un viitor ambiţios, cu gândul la comunitate şi la binele ei. Viitorul Sălajului nu poate fi decât liberal. Într-un judeţ în care lupta pentru libertăţi şi drepturi a fost o constantă a istoriei, PNL are obligaţia morală să continue lupta pentru dezvoltare. (...) Principalii noştri parteneri au fost sălăjenii şi nu i-am dezamăgit, pentru că, acolo unde am câştigat, s-a produs schimbarea. De când am smuls Sălajul din mâinile unei administraţii care a blocat judeţul şi l-a lăsat în coada clasamentului dezvoltării, Sălajul s-a dezvoltat într-un ritm rapid. Sălajul liberal a fost o promisiune îndeplinită prin câştigarea Consiliului Judeţean Sălaj de către Dinu Iancu Sălăjanu. Cu cei patru ani de dezvoltare accelerată, cu record în investiţii în anul 2023, aşa cum au spus şi antevorbitorii mei, când într-un an s-a investit în judeţul Sălaj echivalentul a 16 ani de administraţii PSD-iste, pentru asta trebuie să fiţi mândri de Consiliul Judeţean Sălaj şi de ceea ce a făcut Dinu cu echipa lui acolo”, a afirmat Lucian Bode.

Bode a glumit, făcând referire la piaţa din Şimleu Silvaniei, spunând că este adevărat că la un moment dat a fost cea mai cunoscut piaţă agro-alimentară din România şi „aici a avut un aport şi ceasul lui Rareş Bogdan”.