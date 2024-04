POLITIC Joi, 04 Aprilie 2024, 14:27

Fostul consilier al lui Adrian Năstase și Traian Băsescu spune a acceptat propunerea lui Simion să candideze la Primăria Capitalei, susținut de AUR. Simion a recunoscut că ia în calcul susținerea lui Gușă.. În plus, AUR are deja un candidat anunțat, pe Mihai Enache. Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, spune că totul este o dezinformare.

„Nu-mi căutam de lucru la candidatură, dar propunerea lui George Simion este o propunere căreia dacă îi dau curs în mod evident poate să creeze o sinergie sau o simbioză în interiorul curentului suveranist din România, pentru care George Simion e personalitatea politică cu cea mai mare încredere. (…) Am stat de vorbă cu George Simion, ne-am întâlnit. El a reiterat propunerea de a candida ca independent susținut de AUR la Primăria Capitalei. (…) A avut de partea lui și argumentele acestui sondaj. Concluzia a fost una pozitivă, în sensul că am acceptat să candidez ca independent din partea AUR”, a declarat joi Cozmin Gușă, la postul Realitatea Plus, informează G4 Media.

Cu o zi în urmă, chiar Simion enunța această posibilitate, la același post de televiziune. „Am avut o Idee bună din a-l testa pe domnul Cozmin Gușă, iar acum așteptăm rezultate sondajului comandat de noi. Așteptăm să vedem ce zice și domnul Gușă, pentru că noi spunem povești, a acceptat să fie sondat ca și alte personalități”, a declarat George Simion.

Scenariul candidaturii lui Gușă susținut de AUR este respins de prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea. Acesta spune că Mihai Enache rămâne candidatul AUR pentru Primăria București.

„Mă amuză nespus câte dezinformări apar în spațiul public. Mihai Enache este propunerea AUR pentru primăria București, nimic nu s-a schimbat, este cea mai bună soluție, un profesionist pentru o capitală europeană. Avem un proiect pe termen lung”, a scris Marius Lulea pe pagina sa de Facebook.

În sondajele de opinie apărute în ultima vreme în presă, Mihai Enache era cotat cu 10 procente.

Contactat de HotNews.ro, liderul AUR, George Simion, a cerut întrebări în scris pe această temă, precizând că va reveni cu răspunsuri. Simion se afla joi la o acțiune electorală în județul Prahova.

Cine este Cozmin Gușă

În vârstă de 53 de ani, Cozmin Horea Gușă nu este la prima candidatură la Primăria Capitalei. A mai candidat și în 2008 din partea Partidului Inițiativa României (PIN) când a obținut puțin peste 5% în primul tur.

Înainte de a intra în politică, Gușă a condus compania Jurnalul, deținută de omul de afaceri Dan Voiculescu. În perioada 2001-2003 a fost secretar general al PSD, unul dintre apropiații fostului premier Adrian Năstase. În 2004 a trecut brusc la Partidul Democrat și a devenit consilierul lui Traian Băsescu, cel care avea să-l învingă pe Năstase în finala prezidențială din acel an. Ales deputat pe listele PD a plecat din partid, devenind independent și fondând alături de Lavinia Șandru și Aurelian Pavelescu Partidul Inițiativa Națională (PIN), formațiune care nu a intrat niciodată în Parlament.

Dispărut pentru o vreme din peisajul politic, Gușă a gravitat o vreme în jurul omului de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu pe care îl descria adesea ca fiind prietenul său, iar apoi împreună cu omul de afaceri Maricel Păcuraru a devenit proprietarul Realitatea TV, deținut de SOV, post la care apărea frecvent în calitate de proprietar și consultant politic. Din închisoare, unde era condamnat, SOV a acuzat modul în care Păcuraru și Gușă au preluat postul tv, descriindu-l ca fiind un „escroc”. Gușă deține postul Gold FM, fiind amendat de mai multe ori de CNA pentru propagarea de conspirații despre vaccinuri sau războiul din Ucraina. De altfel, Gușă a fost acuzat de mai multe ori pentru pozițiile sale apropiate de narativele Moscovei.

Pentru o vreme un apropiat al lui Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo (FIJ), Gușă a devenit președintele Federației Române de Judo.

Gușă a revenit în PSD în 2019, dar a fost ulterior exclus din partid.