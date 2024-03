POLITIC Marți, 26 Martie 2024, 17:40

Conducerea PNL l-a demis pe Alin Nica de la șefia organizației Timiș după ce acesta s-a opus înțelegerii de la centru ca la șefia Consiliului Județean să fie susținut un candidat PSD, în timp ce liberalii să fie sprijiniți la Primăria Timișoara, potrivit surselor HotNews.ro. Propunerea de demitere a venit de la secretarul general al partidului, Lucian Bode, și a fost votată de 60 de peneliști, în vreme ce doar patru au fost împotrivă, potrivit surselor citate.

Alin Nica Foto: AGERPRES

De asemenea, biroul de conducere a PNL Timiș a fost dizolvat.

Alin Nica este în prezent șeful CJ Timiș și și-a anunțat decizia de a candida pentru un nou mandat. El a încercat să convingă conducerea partidului să nu renunțe la Consiliul Județean, dar fără succes.

„E mare păcat, eu plec de la București cu inima împăcată că am făcut tot ce puteam pentru cei peste 104.000 de timișeni care mi-au dat încrederea și m-am luptat împotriva dictatelor de la București. Îmi exprim speranța că flacăra Revoluției din Timișioara nu va muri. Sunt singurul care am avut curajul să mă opun. Nu am luat decizii la cald. E o decizie foarte grea (n. red.: aceea de a demisiona). Am fost și sunt membru PNL de 20 de ani. Decizia nu este despre mine personal. Nu știu ce voi face. Vreau să merg și să mă reculeg acasă. Voi lua o decizie și vă voi anunța”, a spus Nica, care a plecat din ședința PNL care se desfășoară marți la Parlament.

„Mai bine îmi tai o mână decât să semnez o candidatură a domnului Simonis”

Înainte de ședință, Alin Nica nu excludea ca să fie înlăturat de la șefia PNL Timiș.

Întrebat despre posibilitatea de a i se cere demisia din funcţia de lider al Organizaţiei PNL Timiş, de către conducerea centrală, Nica a răspuns: „Mai bine îmi tai o mână decât să semnez, ca preşedinte al filialei Timiş, o candidatură a domnului Simonis. Adică, am 20 de ani în acest partid şi pe vremea USL am candidat tot din partea PNL. Nu am acceptat nici atunci un astfel de compromis, deşi condiţiile erau cu totul altele. Nu o s-o fac nici acum".

El a precizat că va analiza opţiunile pe care le are după ce află „decizia formală din Biroul Politic Naţional al PNL", precizând că este hotărât să candideze la Consiliul Judeţean Timiş.

Care au fost ultimele decizii ale Coaliției

Liderii PSD și PNL au decis o serie de candidaturi comune în ultima ședință a Coaliției, după cum urmează: