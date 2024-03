POLITIC Duminică, 24 Martie 2024, 07:31

27

Platforma TikTok trebuie reglementată urgent, chiar în anul electoral 2024, pentru că a devenit bază de mesaje extremiste, cu popularitate în rândul tinerilor, susțin Lucian Romașcanu (PSD) și Rareș Bogdan (PNL). Cei doi recunosc că partidelor tradiționale au pierdut prima bătălie de comunicare cu AUR pe această platformă de socializare.

George Simion face un live din plenul Parlamentului Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

HotNews.ro a publicat sâmbătă primele date ale unui sondaj realizat în martie la nivel național, care arată că partidul condus de George Simion ar fi primul votat la parlamentare, de către tinerii între 18 și 35 de ani, ”dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare”.

În sondajul comandat de inițiativa nonpartizană „Tinerii votează” și realizat de IRES, AUR are în jur de 15% intenție de vot în segmentul de vârstă 18-35, conform surselor HotNews.ro.

Inițiatorii sondajului au declarat că AUR este pe locul întâi, ceea ce ei au spus că poate fi un ”wake-up call”, semnal de trezire, conform expresiei tinerilor.

Urmează USR și PNL, care întregesc podiumul „clasamentului tinerilor”, după partidul condus de George Simion.

Rezultatele complete vor fi prezentate tuturor partidelor parlamentare pe 3 aprilie, la Palatul Parlamentului.

Același sondaj arată că aproximativ 75% dintre tineri au încredere mică sau deloc în democrația românească. De aici a pornit discuția purtată sâmbătă cu doi dintre liderii partidelor aflate la guvernare.

Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL: „O manipulare ordinară și extrem de agresivă pe TikTok”

Rareș Bogdan, europarlamentar PNL și candidat în viitoarele alegeri, recunoaște că din sondajele partidului și focus-grupuri se observă o tendință de „îndreptare a tinerilor spre AUR”. Prim-vicepreședintele PNL identifică o posibilă cauză: TikTok.

El afirmă că tinerii cad „pradă propagandei și manipulării agresive și perverse” care este dusă prin intermediul acestei platforme.

Liberalul susține că una din „marile probleme la vot în legătură cu influențarea minții alegătorului” o reprezintă mesajele difuzate prin TikTok de partidele extremiste, iar problema nu este doar a României, ci se regăsește la nivelul Uniunii Europene.

Rareș Bogdan vrea o „reglementare serioasă în cazul TikTok”, dar insistă că nu este de acord cu închiderea platformei.

„Am discutat cu Roberta Metsola (n.r. - președinta Parlamentului European) care era extrem de îngrijorată de faptul că în România sunt 7.4 de utilizatori de TikTok. Este procentul cel mai mare la nivel european. Procentual, numărul utilizatorilor de TikTok, din interiorul României și Diaspora este mai mare decât al oricărei națiuni europene”, a spus Rareș Bogdan într-un dialog pentru cititorii Hotnews.ro.

„Mesajele politice să fie extrem de clar reglementate sau interzise pe TikTok”

„TikTok astăzi este un loc liber, un teren viran, unde manipulările venite dinspre Rusia, încercările de destructurare a democrației europene, de șubrezire a instituțiilor europene, de aruncare într-o manipulare ordinară și extrem de agresivă a constructului european își face de cap. Acolo partidele extremiste din România, AUR și SOS, câștigă. Dacă nu vom lua măsuri extrem de serioase s-ar putea să fim victimele clasice ale manipulărilor prin astfel de formule”, spune Rareș Bogdan.

„TikTok e un teren unde pro-rușii și propaganda roșie de la Kremlin și propaganda roșie de la Beijing ne va da mari bătăi de cap dacă nu avem curajul să luăm măsuri. Să fie și pe TikTok regulile care sunt pe Facebook, Instagram, Youtube și Twitter. Mesajele politice să fie extrem de clar reglementate, nețintite și cu verificare extrem de serioasă. Sau pentru șase luni de zile TikTok-ului să îi fie pusă în vedere să interzică propaganda politică. Ce se întâmplă acolo este de o gravitate fără precedent”, adaugă europarlamentarul PNL.

„Doamna Chiriac avea twitter, nu facebook”

Liderii PSD și PNL au început să-și deschidă urgent, în 2024, conturi de TikTok, au explicat pentru Hotnews Lucian Romașcanu și Rareș Bogdan. Europarlamentarul liberal precizează că vina aparține partidelor tradiționale, nu conducerii AUR care a speculat terenul lăsat liber.

„Problema este de ce nu facem noi asta. Cei mai mulți politicieni din zona mainstream nu au conturi de Tik Tok. Spre exemplu, doamna Chiriac (n.r. - fost număr 1 pe lista PSD – PNL pentru PE) nu avea cont de Facebook. Ea comunica doar pe Twitter, platforma cea mai puțin cunoscută în România. Are doar 700.000 de utilizatori în România. Instagram are aproape 3 milioane, Facebook are 12.8 milioane, Tik Tok are cea mai mare creștere, a sărit de 7 milioane de utilizatori”, a mai spus prim-vicepreședintele PNL.

”Trebuie să ne trezim”

Din acest motiv, toți liderii PNL și-au făcut conturi pe TikTok, dar recunoaște că s-au pierdut ani în acest tip de comunicare politică.

„Trebuie să ne trezim. Avem două posibilități, să comunicăm rapid și să căutăm să folosim TikTok pentru mesaje pozitive, pro-europene sau, la nivel european, să găsim o formulă prin care să reglementăm propaganda politică acolo unde mâna lungă a Moscovei și a Beijingului își face de cap”, este poziția liderului PNL.

Comunicarea clasică de tip pliant, afiș, panou sau miting nu atrage tinerii, spun liderii politici din Coaliție. Nici comunicarea prin televiziune nu este „îmbrățișată de tineri”.

Rareș Bogdan afirmă că prin comasarea alegerilor s-a încercat oprirea „valului extremist”, cum îl numește el.

„După comasarea alegerilor, dată fiind activitatea activiștilor din zona primarilor, a consilierilor locali, județeni surprizele vor fi mai reduse, deoarece prezența la vot va crește foarte mult, cu 20 – 25% față de o alegere clasică. Acest grup (n.r. - tinerii) va fi înghițit de marea masă a celor care votează, persoane peste 40 de ani. În cazul în care nu am fi făcut asta, ravagiile ar fi fost evidente. Așa va fi o mică surpriză de unu, două procente”, este concluzia lui Rareș Bogdan.

Lucian Romașcanu, purtător de cuvânt PSD: „Tik Tok va fi reglementat sau închis”

Purtătorul de cuvânt al PSD susține și el că TikTok va fi reglementat în perioada următoare pentru a nu fi folosit în campaniile electorale din întreaga lume.

„Bineînțeles că TikTok trebuie reglementat și va fi reglementat. Congresul SUA a somat TikTok să își vândă operațiunile către o entitate locală. Lucrul acesta se va întâmpla dacă vor dori să mai opereze în SUA. Europa merge în aceeași direcție. Marile platforme Meta, Facebook și Google, X sunt în zona de reglementare. Pot să fiu foarte sigur că va veni rândul Tik Tok să fie reglementat”, este opinia lui Lucian Romașcanu.

Mesajul antisistem sau rebel prinde ușor la publicul tânăr, o confirmă și analizele făcute în Kiseleff. „Singurul lucru pe care poți să îl faci TikTok dacă nu se ține de treabă este să îl închizi. Va fi reglementat sau închis”.

„Nu mai au nicio treabă cu televiziunea, dar deloc”

Pentru Lucian Romașcanu, Facebook „pierde din viteză”, iar tinerii sunt expuși mesajelor de pe TikTok, locul în care partide precum PSD și PNL nu sunt foarte prezente.

„Am lipsit dintr-o formă de comunicare și acest lucru se vede. Suntem în plin proces de reevaluarea a mixului de comunicare. Este un start întârziat, dar suntem capabili să-l recuperăm”, afirmă senatorul social-democrat.

Analizele PSD scot la iveală că tinerii au dispărut din zona mijloacelor de comunicare tradițională.

„Nu mai au nicio treabă cu televiziunea, dar deloc. Puteți să vă uitați pe cifrele televiziunilor. În acest moment, publicul de televizor este un public de 50+ cu preponderență, iar tinerii de 18 – 35 nu au între interesele imediate nimic legat de politică. Nu au nimic legat de zona de știri. Ei au bula lor, muzica, trendurile de îmbrăcăminte. Ei sunt expuși accidental către mesaje din zona politică, de aceea și votează foarte puțin”, explică Romașcanu pentru Hotnews.ro.

„Tinerii sunt extrem de pragmatici”

„Cred că e un pas intermediar este de localizare a business-ului în Europa sau să fim expuși business-ului din SUA ca să îl poți reglementezi și să-l poți penaliza. China nu se va supune reglementărilor făcute în Europa”, este opinia purtătorului de cuvânt al PSD.

Strategia social-democraților se va concentra pe prezentarea acțiunilor care au efect direct și rapid asupra vieții tinerilor.

„Tinerii sunt extrem de pragmatici, își vor căuta viitorul acolo unde e mai bine. În relația cu ei nu merge promisiunea, ci o chestiune imediată de calitate a vieții. TikTok este foarte posibil să joace un rol important în alegerile din 2024. Este important mesajul concret. Promisiunile nu mai funcționează”.

„Lumea s-a maturizat și poate face diferența”

Romașcanu crede însă că pericolul va fi „înghițit” de ceea ce el numește „diferența între ceea ce am făcut și ce se spune că nu am făcut”.

„Mai repede mă votează pe mine dacă îi spun că datorită avem autostrada Moldovei, stabilitate macroeconomică. Exista votul antisistem, care e emoțional, dar eu câștig pe ce am făcut mai mult decât ce poate câștiga AUR spunând ce nu am făcut. Cred că lumea s-a maturizat și poate face diferența”, este concluzia lui Romașcanu.