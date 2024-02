POLITIC Vineri, 23 Februarie 2024, 07:48

HotNews.ro

0

Mioara Roman, fosta soţie a fostului premier Petre Roman, a încetat din viaţă la vârsta de 83 de ani, potrivit news.ro. Anunţul privind moartea sa a fost făcut pe Facebook de fiica sa, Oana Roman.

Mioara Roman Foto: Captura Antena 1

Mioara Roman era internată de câteva luni la un cămin din Snagov, acolo unde a suferit un stop cardio-respirator. Ea se confruntase în ultima perioadă cu problemele grave de sănătate.

Oana Roman a vorbit la podcastul lui Jorge despre mama ei. Oana a declarat atunci că mama ei era afectată de o degenerare neurocognitivă, având și alte probleme de sănătate. Tocmai de aceea, pentru a-i oferi accesul permanent la o îngrijire de specialitate, Oana a decis să o ducă pe Mioara Roman la un azil.

"A fost cea mai bună decizie pe care puteam să o fac pentru ea din două motive: să-i prelungesc viața și să-i prelungesc viața în demnitate. (…) Din păcate, aceste degenerări cognitive sunt foarte rapide, ele avansează foarte rapid, iar știința încă nu a descoperit nicio modalitate de a le ține în loc sau de a le da înapoi. Lucrurile au evoluat rapid, din păcate. Dacă ea acum doi ani, un an și jumătate era bine, acum nu mai este același lucru. Prima oară am fost cu ea acum un an și opt luni într-un centru ca să o evaluăm. Am mai adus-o acasă, nu a fost bine, așa că am luat decizia, după ce am discutat cu toți doctorii, cu psihiatrii, cu toată lumea, împreună cu ei am decis că varianta cea mai bună ca această degenerare să fie ținută sub control și pentru ca ea să nu se degradeze prea repede e să stea într-un loc în care să primească toate îngrijirile de care are nevoie în timp real", a povestit Oana Roman. Ea este și cea care se ocupă de cheltuieli.

Mioara Roman era cunoscută ca fiind prima soție a lui Petre Roman.

Ea a urmat pentru un timp cursurile Școlii particulare Franceze din Varșovia, unde lucra tatăl său.

„Primele amintiri, o să vă dezamăgesc. Sunt bombardamentele din 44. Eu sunt copil de război. Atunci ne-a dărâmat casa din Domenii și eram foarte marcată de acel bombardament și era groaznic. Am stat în gară, într-o parte. După aceea ne-am mutat și nu că s-ar face speculații. Tatăl meu a avut șansa, dar și meritul ca în 39 să facă un stadiu în Geneva. Noi nu ne-am dat seama, dar tata ne-a supravegheat evoluția, abia în 45 a plecat.

Primul lui post era la Varșovia. În 46 când am ajuns la Varșovia, ambasadorul era de la Țărăniști. (…), declara Mioara Roman într-un interviu pentru Kftele.ro

Tata ne-a dus la Auschwitz. Imaginea cea mai cruntă pe care o am au fost orfanii, care erau 200.000 de mii. La Auschwitz erau grămezile de jucării, pantofi, dar încă era în 46 mirosul de carne arsă.

Tata spunea: aici niște oameni au hotărât ca alți oameni trebuie lichidați.

Tatăl meu avea o idee foarte precisă că trebuia să învățăm în România. Tata a zis că la 12 ani să merg la școală românească. Ne-a trimis în România și am stat la internat”, a povestit Mioara Roman.

Mioara Roman a studiat limba arabă sub coordonarea profesorului Yves Nathan Goldenberg. Fosta soție a lui Petre Roman a îndrăgit această limbă și a învățat să-i iubească și pe arabi, nu doar limba acestora. Cu toate acestea, Mioara Roman nu a fost doar profesoară de limba arabă. Ea a lucrat 17 ani la Radio București Internațional, până în 1981, ca șefă a secției arabă. Astfel, ea a avut ocazia să le ia interviuri președintelui egiptean Hosni Mubarak ori fostului rege Hussein al Iordaniei. Totodată, ea își amintește că la un moment dat, chiar Elena Ceaușescu îi solicitase să fie translatorul ei, dar a refuzat.

Nu multă lume știe că înainte de Petre Roman, Mioara a mai fost căsătorită cu un bărbat. Primul ei soț se numea Iosif Zilahy. Mioara a fost căsătorită cu el timp de 12 ani, iar din relația lor a rezultat prima sa fată, Catinca.

Din motive necunoscute, cei doi au ales să pună punct mariajului lor după 12 ani de căsătorie, dar au rămas în relații bune. Primul soț al Mioarei Roman i-a fost alături femeii chiar și atunci când a fost părăsită de Petre Roman, dar și ori de câte ori vedeta a avut probleme de sănătate.

Starea de sănătate șubredă a Mioarei Roman au făcut-o să dispară treptat din atenția publicului.