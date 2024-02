POLITIC Luni, 19 Februarie 2024, 17:41

Preşedintele interimar al PSD Bihor, Aurel Mohan, a anunţat, luni, că primarul liberal al comunei Tinca, Teodor Coste, care are deja patru mandate în care a fost ales din partea PNL, va candida în următoarele alegeri locale pentru un nou mandat pe listele social-democraţilor.

Primarul Teodor Coste are în spate trei mandate de consilier local, până în 2008, apoi patru mandate de primar din partea PNL, a afirmat preşedintele PSD Bihor, într-o conferinţă de presă.

„Am convenit, în urma discuţiei avute cu dânsul şi cu organizaţia locală, ca la alegerile locale din acest an, în comuna Tinca, sunt onorat să-l prezint că va candida din partea PSD. Noi avem uşile deschise şi dorim ca în fiecare localitate din judeţ să aducem în faţa electoratului cei mai buni şi cei mai oneşti candidaţi care pot să facă cele mai bune lucruri pentru comunităţile lor, cu dăruire. Ca echipă, ne propunem să obţinem în primul rând încrederea, pentru că de la încredere porneşte totul”, a afirmat Aurel Mohan, conform Agerpres.

Primarul Coste a avut, în urmă cu trei ani, un proces cu ANI, pentru o firmă fără activitate, ajungând până la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde a câştigat procesul. În acea situaţie, şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al organizaţiei locale PNL, dar după ce a câştigat procesul au apărut o serie de disensiuni cu colegii liberali, culminând cu refuzul organizaţiei de a-l susţine pentru un nou mandat de primar.

„Îi las pe dumnealor să candideze pentru funcţia de primar din partea PNL şi eu să vin la PSD, după ce, în timp, am avut o foarte bună colaborare cu consilierii locali. Deoarece mai am în derulare 14 proiecte în comună, de peste 20 milioane de euro, vreau să le duc la bun sfârşit. Cred că proiectele pe care le am îmi dau curajul să continui pentru încă un mandat de primar al comunei Tinca. Să fiu cu sufletul liniştit", asusținut primarul comunei Tinca.