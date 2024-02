POLITIC Marți, 13 Februarie 2024, 11:16

0

Marcel Ciolacu l-a ironizat, marți, pe Mircea Geoană, după ce acesta a spus luni seară că lideri ai PSD, inclusiv Ciolacu, ar fi mers la el „în birou” să îi propună să candideze independent la Președinție, susținut de PSD.

Marcel Ciolacu Foto: Inquam Photos / Malina Norocea

„După ce i-am cerut lui domnul Mircea Geoană, am plecat și i-am cerut doamnei Șoșoacă să fie premier”, a fost reacția lui Marcel Ciolacu.

„Ce vă pot spune cu certitudine, cu inimă de PSD-ist, e că nu am să propun și susțin un candidat independent din partea PSD”

Liderul PSD a spus că nu știe dacă va candida sau nu la președinție, dar că „niciodată” PSD și nici el nu vor propune și nu le va „trece prin cap” să susțin un candidat independent:

„Nu știu dacă voi fi candidat sau nu la funcția de președinte. În acest moment, vă spun cu toată sinceritatea că nici măcar nu m-am gândit sa fiu candidat.

Ce vă pot spune cu certitudine, cu inimă de PSD-ist, de membru fondator de 30 și de ani, niciodată PSD-ul și eu personal nu am să propun și nici nu o să-mi treacă prin cap să susțin un candidat independent din partea PSD-ului”.

(După minutul 3)

Mircea Geoană, despre o candidatură la președinție: Au venit la mine în birou, inclusiv Marcel Ciolacu, să-mi propună să candidez independent susținut de PSD

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat luni seară că lideri ai PSD, inclusiv Marcel Ciolacu, ar fi mers la el „în birou” să îi propună să candideze independent la Președinție, susținut de PSD.

„Se întâmplă ceva cu ei și evident că aud și eu și privesc declarațiile. E o anumită nervozitate, un început de iritare. E o vorbă românească: „De ce ți-e frică nu scapi”. Și apropo de cine dă telefon cui. Eu am avut discuții cu ei, au venit la mine în birou, inclusiv Marcel Ciolacu, să-mi propună să candidez independent susținut de PSD, pentru un calcul foarte simplu, pentru că voturile PSD la alegerile prezidențiale, unde vin patru milioane în plus față de cele obișnuite, nu-s suficiente să câștigi președinția României. Că dânșii au numărul meu sau nu, eu am și număr belgian și românesc, nu văd o problemă. E decizia lor ce vor să facă, e decizia mea ce vreau să fac”, a declarat Mircea Geoană, la Digi24.

El a mai spus că decizia lui ca potențial candidat va fi anunțată când va veni momentul.

„Mai vedem, există opțiune politică, în viața privată, neguvernamentală. După un astfel de job nu duc lipsă de oferte, dar mă gândesc și la interesul meu și al familiei mele, mă gândesc și la interesul țării, mă preocupă ce se întâmplă în România, am slujit țara toată viața și dacă va fi o șansă s o fac direct sau indirect o voi face”, a mai declarat Mircea Geoană, subliniind că are „la NATO de terminat un job important și este hotărât să-și ducă misiunea în condiții foarte bune, ca până acum”.

„Dacă ar fi ceva ce mi-aș dori, aș vrea ca o dată în 30 de ani să nu votăm cu răul cel mai mic”, iar „între un candidat de partid și unul al poporului, va câștiga întotdeauna unul al poporului”, a mai spus Geoană.

Reamintim că prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu a spus la sfârșitul lunii ianuarie că dacă Mircea Geoană ar vrea să aibă susținerea formațiunii pentru o candidatură la funcția de președinte al României „în primul rând trebuie să aibă o discuţie cu noi, să revină în partid”, iar „împreună să luăm decizia cea mai bună pentru ca stânga să dea viitorul preşedinte al României”.

Un sondaj INSCOP publicat pe 5 februarie a arătat că secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoană şi primarul Clujului Emil Boc au peste 30% cotă de încredere în rândul românilor.

Geoană este prima opțiune a românilor la prezidențiale, din postura de candidat independent, cu 26,5%, urmat de Marcel Ciolacu - 18,9% și Diana Şoşoacă - 14%, George Simion şi Nicolae Ciucă, conform unui sondaj publicat de INSCOP pe 31 ianuarie.