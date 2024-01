POLITIC Joi, 11 Ianuarie 2024, 00:24

Preşedintele Consiliului Naţional de Conducere al AUR, senatorul Claudiu Târziu, a declarat miercuri, despre produsele împărţite de AUR prin Caravana Medicală că au fost cumpărate din donațiile făcute de oameni, nu din fonduri publice, deoarece partidul nu a transferat bani în contul asociației care a făcut proiectul.

Claudiu Tarziu

Claudiu Târziu a declarat în emisiunea România Politică, de la Prima News, că AUR nu a donat niciun ban în contul asociaţiei Medici pentru Sate şi nici nu ar putea să facă asta în mod legal.

„Acolo au donat oameni, care fac parte unii şi din partidul AUR. Dar nu partidul AUR a donat, ca şi persoană juridică. Eu am donat personal. Sume mici, poate 2.000 de lei. Atâta vreme cât noi susţinem acest proiect şi îl promovăm şi considerăm că este de folos pentru românii din satele uitate de lume, cred că toţi membrii AUR ar fi chemat să ajute acest proiect, nu dintr-o obligaţie, ci dintr-un gest de implicare sufletească”, a subliniat liderul AUR, conform News.ro.

Claudiu Târziu a precizat că „în mod categoric, un astfel de atac foloseşte PSD şi PNL, celor care guvernează şi este îndreptat împotriva unui partid politic care se află în ascensiune”.

„La o astfel de sesizare penală nu s-ar fi mişcat niciun procuror care ştie să citească legea, legea spune clar că putem să facem propagandă politică, atâta vreme cât nu este campanie electorală”, a mai arătat el.

Întrebat dacă recunoaşte că se făcea propagandă politică la Caravana Medicală a AUR, Târziu a spus: „Nu că recunoaştem, am spus-o din start, nu am ascuns niciun moment gândul de a împleti această nevoie de a ne duce mesajul politic mai departe cu dorinţa de a ajuta oamenii. Noi am făcut partea politică, iar Asociaţia Medici pentru Sate şi-a făcut partea ei medicală, cu medici voluntari”.

„Nu este nicio ilegalitate atâta vreme cât nu am cheltuit bani publici pentru a face cadouri, nu văd care este problema. Faptul că un bătrân vine la un consult medical, şi medicul consideră că ar avea nevoie, şi are la îndemână de un unguent, de o cremă, şi poate furniza asociaţia, care este un ONG, dă acest lucru, nu văd care este problema”, a mai spus el.

Târziu a recunoscut că AUR a pus în punga cu cadouri pliante AUR și programul de guvernare a partidului condus de George Simion.

„Atâta vreme cât banii din care sunt cumpărate acele creme, ochelari, nu sunt bani publici şi nu sunt în contul partidului nostru, ele pot fi donate. Noi le-am dat o punguţă cu un program al nostru, de guvernare, un pliant, un ziar, şi medicii le-au pus şi alte produse în punguţa aia. Sigur, trebuiau să fie punguţe separate. Sigla noastră apare pe maşini fiindcă ni se permite”, a mai spus Claudiu Târziu.