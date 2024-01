POLITIC Joi, 04 Ianuarie 2024, 14:22

gsp.ro

Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, crede că vom asista la o schimbare la vârful puterii politice din România.

Dumitru Dragomir Foto: GSP

Conform lui Dragomir, președintele României ar putea fi Eduard Hellvig, fostul șef al Serviciului Român de Informații.

„Cele mai mari sanse le are Ciolacu. A gresit mult in ultimele trei luni, dar are partidul. Dar ar putea veni unu fixat de Uniunea Europeana si ala e. Eu imi pun intrebarea: Regele Charles a venit in Romania si a vrut sa vorbeasca cu un singur om, Helvig”, a explicat Dragomir la România TV.

