Premierul Marcel Ciolacu ia în calcul toate scenariile privind aderarea României la Schengen. După anunțul Austriei privind condițiile integrării ​în spațiul de liberă circulație, premierul vorbește și despre problema Olandei care s-a opus Bulgariei.

Marcel Ciolacu face declarații de presă la Guvern Foto: Inquam Photos / George Calin

Întrebat dacă este imposibilă decuplarea României de Bulgaria, premierul sugerează că nimic nu este exclus.

„Imposibil este să mă arunc eu de pe o clădire și să supraviețuiesc. În rest, n-am văzut nimic imposibil pe lumea asta”, a declarat Ciolacu.

Premierul a precizat că planul de negociere al României ține de ceea ce se va întâmpla în Olanda.

„Ştiţi foarte bine că în Olanda pe 22 noiembrie au fost alegeri şi urmează să se prezinte această propunere noului Parlament din Olanda în ceea ce priveşte Bulgaria, nu în ceea ce priveşte România. Şi aşteptăm acea decizie ca să vedem abordarea pe care o are România mai departe. Se poate ajunge la o decuplare a României de Bulgaria? Cred că este corect faţă de o ţară vecină, cum este Bulgaria, să nu intrăm în aceste discuţii în acest moment. Să aşteptăm. (...) În acest moment, aşteptăm decizia Parlamentului din Olanda şi vom avea, împreună cu Reprezentanţa de la Bruxelles, voi face un plan. O să stau de vorbă şi cu preşedintele României, pentru că preşedintele României reprezintă România la Consiliul European, ne-am coordonat până acum, ne vom coordona instituţional şi de acum încolo”, a spus Ciolacu.

Șeful guvernului a salutat faptul că „Austria este mai flexibilă” acum în negocieri, comentând că nu putea să anunțe „triumfalist” că e de acord cu aderarea României la Schengen fără nicio condiție. El a spus că „nu i se par exagerate” condițiile Vienei, iar România va intra „cu adevărat” în Schengen în martie anul viitor.

„Să nu credeţi că din cerinţele pe care le are Austria, care mie nu mi se par unele exagerate, fiindcă cu toţii ne dorim întărirea frontierei şi cu Bulgaria şi cu Ungaria, şi nu ne păcălim unii pe alţii, şi nu minţim. Dar domnul Cherecheş a reuşit să treacă frontiera, cu un buletin al unui văr mai tânăr cu 10 ani. Ăsta este adevărul, dacă vrem să ne asumăm aceste lucruri, dacă vrem să minţim şi să băgăm tot timpul sub preş totul şi să credem că noi păcălim pe toată lumea - că eu am o teorie că şmecheria asta a distrus România - nu vom reuşi. Nu ne crede nimeni, o să ne arate imaginile pe care le-aţi dat dumneavoastră la televizor. Deci, sunt nişte discuţii normale şi sunt ferm convins că vor fi benefice pentru români şi pentru statul român", a afirmat Ciolacu.

Condițiile Austriei

Ministrul de interne austriac Gerhard Karner a declarat luni că a prezentat Comisiei Europene „condiţii clare” pe care aceasta să le implementeze înainte ca Viena să fie de acord cu primirea României şi Bulgariei în aşa-numitul „Air Schengen”.

În mod concret, el cere Comisiei o triplare a numărului de poliţişti de frontieră.

De asemenea, Comisia trebuie să aloce fonduri pentru infrastructura de protecţie a frontierelor. Este necesară în primul rând o modernizare tehnică a frontierelor bulgaro-turcă şi româno-sârbă.

În plus, Karner solicită controale întărite la frontierele terestre, precum şi preluarea de către România şi Bulgaria de solicitanţi de azil, în special afgani şi sirieni.

Solicitarea privind menţinerea controalelor la frontiere a fost motivată de Karner printr-o „problemă cu traficanţii”. Din ceva mai mult de 50.000 de solicitanţi de azil în Austria, numai în jur de 150 migranţi au venit prin aeroporturi, a explicat ministrul de interne.