FOTO Miercuri, 15 Noiembrie 2023, 12:24

HotNews.ro

1

Sute de social-democrați au participat la sfârșitul săptămânii trecute, la un hotel de cinci stele din Cluj-Napoca, la o dezbatere organizată de filială PSD Gheorgheni. Meniul avea sigla formațiunii politice conduse de Marcel Ciolacu, numele filialei care a organizat evenimentul şi denumirea acestuia. Discuţiile au fost completate cu o masă plină de mâncăruri şi buturi fine, notează Cluj24.

​Vasile Dîncu Foto: Agerpres

Evenimentul intitulat „Social democraţia în comunitate. Ce ne datorăm unii altora?” a fost organizat de PSD Gheorgheni în după amiaza zilei de 12 noiembrie, la hotelul Italia, un hotel de cinci stele din Cluj Napoca, conform presei locale, informează News.ro.

Invitaţii, aproximativ 400 la număr, au găsit pe mesele amenajate în sala Venezia a hotelului meniuri care le arătau încă de la început ce urmau să mănânce.

Fiecare meniu a fost tipărit cu sigla PSD, cu numele filialei organizatoare şi cu numele conferinţei.

Cât despre mâncăruri şi băuturi, nu au lipsit, conform meniului publicat de jurnaliştii locali, salata de creveţi, rulada de curcan cu smochine, rulada de caşcaval cu ardei şi tapenade de măsline verzi, vol-au-vent cu salată de pui şi mentă, tartina cu peşte afumat, hrean şi mărar, tartinele cu speck, balotina de muşchiuleţ de porc în mantie de nucă, salată Tabbouleh, pastrama de pui afumat cu baby spanac şi roşii cherry, piept de pui cu sos vânătoresc, stroganoff vită, butterfish alla mediterranea, ravioli cu ricotta şi spanac în roată de parmezan.

Mâncarea a fost completată cu băuturi tari precum whisky Jack Daniell’s, Johnny Walker Red Label sau vodca Absolut, dar şi cu vin spumant Mionetto, Campari, votca Absolut, Martini, sau cocktailuri, Manhattan, Cuba Libre, Long Island, Cosmopolitan.

Conform cluj24.ro, la eveniment au luat parte preşedintele Consiliului Naţional Politic PSD şi al PSD Cluj, Vasile Dîncu, ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, secretarul de stat din Ministerul Dezvoltării Monica Săsărman şi lideri locali.

„Nu am mâncat în viaţa mea aşa ceva, au fost mâncăruri străine, de care nici nu am auzit, şi am o vârstă, totuşi. Un meniu de fiţe. Mi-a fost jenă, dar am ras tot. Sper ca la anul, când ne aşteaptă patru campanii electorale, să revenim măcar de patru ori la restaurantul ăsta”, a declarat pentru Cluj 24 un membru al partidului prezent la eveniment.