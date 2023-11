POLITIC Marți, 07 Noiembrie 2023, 16:46

Primarul sectorul 5, Cristian Popescu Piedone, a demisionat, marți, din funcția de președinte executiv al PUSL - partidul fondat de Dan Voiculescu. Acesta ar fi nemulțumit pentru că partidul nu l-ar fi consultat în privința susținerii Gabrielei Firea pentru un nou mandat de primar general, potrivit unor înregistrări audio publicate de G4Media.ro.

Cristian Piedone ar fi comunicat decizia pe grupurile interne de partid și și-ar fi motivat decizia invocând neînțelegeri interne privind calea de urmat a partidului.

„Președinții, copreședinții, alți președinți din conducerea colectivă a acestui partid mă vor consulta. Nu vreau dictatură, vreau colegialitate. Nu pot fi întrebat la ceas de seară ce a comunicat x și eu să nu știu. Am salvat aparențele că nu știu spunând că așa trebuie să fie. Dar pe viitor, ce nu știu, vă voi da cu bâta în brazdă…O seară bună vă urez și de acum încolo tot ce am de comunicat vă voi comunica verbal. Eu nu am nevoie să-mi ia cineva fața. Puteți să o luați, eu nu am nevoie de față. Am nevoie de spate ca să vă susțin fața voastră. Dar nu pot să știu când vă susțin fața voastră să nu știu că trebuie să vă susțin. O seară bună”, se arată în mesajul transmis de G4media.

Demisia lui Piedone vine după ce PUSL a anunțat printr-un comunicat de presă că o susține în continuare pe Gabriela Firea pentru mandatul de Primar General al Capitalei.

Comunicatul a apărut chiar în ziua în care PSD a decis să o ierte politic pe Gabriela Firea iar aceasta și-a reluat funcțiile de președinte al PSD București și prim-vicepreședinte la nivel național.