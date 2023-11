POLITIC Joi, 02 Noiembrie 2023, 09:19

PNL urmează să anunțe că „nu” va face alianță electorală cu PSD cel puțin, la alegerile europarlamentare din iunie 2024. Liberalii se reunesc în perioada 2-4 noiembrie, la Sinaia unde vor decide strategia politică pentru anul electoral care urmează. De altfel, conducerea PNL va prezenta în liderilor din teritoriu starea de facto a PNL-ului pe baza rezultatelor ultimelor sondaje comandate.

Liderii PNL la ședința Coaliției Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

La ultima ședință a Biroului Executiv al PNL din 9 octombrie, președintele PNL, Nicolae Ciucă (susținător al alinaței cu PSD alături de secretarul general Lucian Bode) le-a transmis liberalilor că „formațiunea pe care o conduce are capacitatea şi forţa sa meargă singură în alegeri”.

„Președinții de filiale și conducerea executivă vor trebui să îşi stabilească direcţia pentru 2024. Am lăsat deschise toate ipotezele pe care putem lucra. PNL are capacitatea şi forţa sa meargă singur în alegeri. De ce să ne fie teamă? De trei ani suntem la guvernare! Sunt lucruri pe care le-am făcut bine şi altele mai puţin bine”, le-a transmis Ciucă, liberalilor în spatele ușilor închise.

Schimbarea opțiunii lui Nicolae Ciucă se datorează, potrivit surselor HotNews.ro, pe de o parte opoziției primariilor și liderilor locali vis-a-vis de o alianță cu PSD și, pe de altă parte, rezultatului sondajelor care arată că votanții PNL nu acceptă candidaturi comune cu PSD.

„În primul rând liderii din teritoriu nu au acceptat alianța. Aceștia au transmis conducerii centrale că social-democrații pun presiune și racolează primarii PNL excesiv, iar o eventuală alianță electorală cu pesediștii va arunca partidul în aer. În plus, electoratul tradițional al PNL nu va fi convins să iasă la vot. La asta se adaugă și prezența scăzută la scrutinul pentru europarlamentare pentru că electoratul tradițional nu vede o miză în alegerile pentru parlamentul de la Bruxelles”, au explicat surse din conducerea PNL, pentru HotNews.ro.

Pe de altă parte, calcule interne ale liderilor PNL arată că partidul ar putea obține la alegerile pentru Parlamentul European un procent cuprins între 18-19% și cu redistribuirea mandatelor ar depăși cu puțin procentul de 20% .

„După ce partidul a ieșit din prima linie a guvernării, a intrat pe o ușoară creștere și avem premise bune să obținem un scor bunicel la europarlamentare dacă mergem separat de PSD. Putem coopta o parte din electoratul USR, iar procentele lui Simion scad și se duc spre Șoșoacă”, explică sursele liberale.

Alianța cu PSD amânată, dar nu exclusă în 2024. PNL vrea un pact de neagresiune în teritoriu

În continuare liberalii nu exclud colaborarea cu PSD și recunosc ca au nevoie de cel puțin un pact de neagresiune pentru viitoarele tururi de scrutin electoral.

„Important este startul pe care îl ia PNL în anul electoral 2024. Cu un 20% la europarlamentare posibilitatea viitoarei colaborări cu PSD este fezabilă. Este exclusă o alianță electorală la alegerile locale. În teritoriu situația este extrem de tensionată între PSD și PNL. Am putea colabora în continuare și am putea spera la o majoritate cu PSD doar dacă fiecare ar participa separat, pe culoarul său la alegerile locale. Singura soluție ar fi de a face un pact de neagresiune la alegerile locale. Astfel situația va fi sub control și între primarii PNL și PSD. iar opoziția USR, Forța Dreptei și PMP va fi izolată, în plan local. Cu cât ai mai puțini primari, cu atât ai mai puține voturi”, explică sursele citate.

De altfel, unul dintre sondajele comandate de PNL și obținut de HotNews.ro arăta că mai mult de jumătate dintre alegătorii PNL și PSD susțin că cele două partide trebuie să candideze separat și nu pe liste comune la alegerile de anul viitor.

La întrebarea cum ar trebui să candideze la alegerile de anul viitor PSD si PNL, din totalul celor chestionați 66,3% au răspuns că ar trebui să candideze separat și doar 32,3% sunt de părere că cele două partide să candideze împreună, pe liste.

Cum arată opțiunile PNL pentru Capitală

Dincolo de decizia de a candida singuri la alegerile din iunie pentru Parlamentul European, liberalii trebuie să decidă și strategia pentru București. PNL va trebui să decidă dacă îl va susține în continuare pe Nicușor Dan sau dacă va avea un candidat propriu.

În sondajele comandate de PNL s-a testat notorietatea și intenția de vot în București pentru doi lideri PNL: prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan și noul liberal în ascensiune în interiorul PNL, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

La Sinaia, conducerea PNL va prezenta rezultatele acestor sondaje și ar urma să analizeze și o strategie pentru București. Potrivit surselor citate, balanța înclină ca PNL să meargă cu un candidat propriu la primăria Capitalei, iar Sebastian Burduja ar avea prima șansă să preia organizația PNL București și candidatura la primăria Capitalei.

De menționat este că unul dintre susținătorii lui Sebastian Burduja este fostul șef al SRI Eduard Hellvig.

De partea cealaltă, prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat public că nu-și dorește să candideze la primăria Bucureștiului.

„Nu mă interesează, nu vreau să candidez. Dacă aş vrea, aş lua peste 20%, dar nu vreau. S-au purtat urât, nu mi-au dat şansa atunci când trebuiau să-mi dea şi acum nu mai vreau eu”, a spus Rareş Bogdan, cu trimitere la faptul că în 2020 Ludovic Orban a refuzat să-l numească în fruntea filialei Bucureşti şi candidat la Primăria Capitalei.