Primarul municipiului Bistriţa, Ioan Turc, a declarat miercuri, în cadrul şedinţei Consiliului Local, că bugetul alocat în acest an pentru iluminatul de sărbători, care se ridică la peste 820.000 de lei, aproape dublu faţă de 2022, se vrea a fi unul „mai curajos” şi apreciază că suma de anul trecut a fost una „mică”.

Edilul a fost interpelat de consilierul local Nicolae Pavelean în legătură cu acest subiect, acesta arătându-se surprins de faptul că alocarea bugetară pentru închirierea elementelor de iluminat festiv este cu 400.000 de lei mai mare faţă de anul anterior.

„Suma pentru iluminat festiv, anul acesta, este de 821.554 de lei. Da, într-adevăr, este mai mare decât cea de anul trecut, pentru că anul trecut am mers pe o sumă mică. Să ne amintim că în anul 2021 eram în pandemie, am mers pe o sumă modică, în 2022 tot oraşul era un şantier. Acum stăm ceva mai bine sau, îmi permit să spun, stăm mult mai bine şi ne aşteptăm ca, la nivelul lunii decembrie, adică după încă o lună şi ceva de muncă, oraşul să arate mult mai bine decât a arătat înainte de deschiderea acestor şantiere. Or, acest lucru presupune şi un iluminat festiv mai curajos pentru sărbătoarea Crăciunului, a Anului Nou şi până la Sfântul Ion”, a explicat Ioan Turc, citat de Agerpres.

Primarul a precizat că, anul trecut, mii de oameni au venit să admire decoraţiunile de Crăciun din zona centrului istoric al municipiului Bistriţa şi că îşi doreşte ca în acest an să fie amplasate astfel de decoraţiuni şi în localităţile componente.

Turc, aflat la primul său mandat de primar, a preferat varianta închirierii elementelor de iluminat pentru sărbătorile de iarnă, astfel că atât în anul 2021, cât şi în 2022 au fost organizate proceduri de atribuire a unor astfel de contracte.

În urmă cu doi ani, bugetul alocat a fost de aproximativ 400.000 de lei, iar anul trecut a urcat la circa 420.000 de lei.