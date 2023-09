POLITIC Vineri, 29 Septembrie 2023, 13:26

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor continuă să dea explicații de ce nu a semnat moţiunea de cenzură iniţiată de USR. Liderul UDMR a precizat că demersul nu avea nicio şansă de a trânti Guvernul Ciolacu, în condiţiile în care ”toată opoziţia la un loc are 40%”.

Kelemen Hunor si Marcel Ciolacu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Kelemen Hunor precizează că a preferat să rezolve probelma instituțiilor de cultură prin negocierea cu Guvernul decât să facă un joc de imagine.

„Toată opoziţia la un loc are 40%, n-ar nicio şansă să schimbe guvernul. Ar fi fost un joc de imagine pentru unii şi bineînţeles fără niciun rezultat. Eu am spus că trebui să rezolv problema instituţiilor de cultură şi problema autorităţilor locale. Şi dacă reuşesc să rezolv ceea ce, din punctul meu de vedere, este mult mai important decât un joc de imagine pentru unii sau pentru alţii, oricum nu pentru UDMR, atunci rezolv o problemă şi nu semnez moţiunea de cenzură. Dacă noi nu am fi ajuns la o înţelegere, dacă Pilonul II apărea în textul legii, atunci, da, semnam moţiunea de cenzură cu toate riscurile, în sensul că era doar o dezbatere parlamentară şi fără un rezultat concret, pentru că PNL nu ar fi semnat moţiunea de cenzură”, a explicat Kelemen Hunor, la Prima TV.

Liderul UDMR susţine că au fost parlamentari PNL care i-au cerut să semneze moţiunea.

”Am avut şi noi semnale, a avut şi Cătălin Drulă. Unii liberali mi-au spus: ”Haideţi, semnaţi, că e bine să existe o moţiune de cenzură!”. Dar la întrebarea: ”Voi veţi vota moţiunea de cenzură?”, spuneau: ”Nu, că nu ne lasă să ieşim la vot„. Eu nu pot să împrumut curaj nimănui. În PNL există oameni nemulţumiţi, au existat astfel de mesaje subtile”, a conchis liderul UDMR.

Reamintim că UDMR a avut o serie de amendamente la pachetul de măsuri fiscale asumat de premierul Marcel Ciolacu iar, majoritatea dintre acestea au fost acceptate. Printre amendamentele acceptate se numără renunţarea la comasarea instituţiilor de cultură și renunţarea pragului de 2,5% din buget pe care îl pot cheltui primarii.