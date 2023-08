POLITIC Vineri, 25 August 2023, 15:36

După decizia din Coaliție privind asumarea răspunderii în fața Parlamentului pe măsurile fiscale, o parte dintre vicepreședinții PNL recunosc că nu au fost informați de conducerea partidului. Ministru al Justiţiei și vicepreședinte PNL, Alina Gorghiu a recunoscut public că nu a fost informată.

”Pot să vă răspund în nume personal, că noi nu am avut şedinţa de Birou Politic Naţional: eu nu am ştiut de ideea de angajare a răspunderii. Dar cred că e mai puţin important că am ştiut sau nu”, a declarat Alina Gorghiu, joi seară, la TVR Info.

Vicepreședinte PNL, Robert Sighartău și-a arătat nemulțumirea pe grupul intern al PNL.

„Ce s-a întâmplat cu privire la comunicarea partidului și poziția colegilor vicepreședinți frizeză absurdul. A ieșit Ionuț Stroe în numele partidului și a anunțat că în Coaliție, PNL a fost de acord cu propunerea domnului Ciolacu de asumare în Parlament a măsurilor fiscale. Eu personal vă confirm că nu am știut de această asumare. De aceea înclin să cred că decizia privind asumarea a fost luată de președintele partidului Nicolae Ciucă, secretarul general, Lucian Bode împreună cu prim-vicepreședinții Iulian, Dan, Rareș și Flutur (grupul restrâns)”, a scris Sighartău.

Vicepreședintele PNL susține că este o încălcare a statutului pentru că decizia de asumare a răspunderii „ar fi avut nevoie întâi de aprobarea BPN-ului și poate chiar de o decizie a CN-ului având în vedere o posibilă ieșire de la guvernare”, scrie Sighartău.

„Am două întrebări pe care vreau să le adresez: De ce deciziile luate în Coaliție, cele care sunt luate în numele PNL, nu sunt supuse votului BPN? Asumarea în primul rând pare că e o formă de șantaj la adresa PNL. Dacă în pachetul cu care Ciolacu vine în fața parlamentului apar măsuri socialiste care atacă proprietatea sau principiile liberale, noi ce facem?", întreabă vicepreședintele PNL.

Surse politice au declarat pentru HotNews.ro că măsurile fiscale sunt mărul discordiei în Coaliția PSD-PNL. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a evitat să meargă în fața PNL cu propunerile fiscale cu care va merge la Bruxelles, Nicolae Ciucă fiind principalul comunicator între guvern și partid.

Potrivit surselor citate, o parte dintre liderii PNL nu sunt de acord cu măsurile fiscale propuse de guvern și ar putea să le conteste public. De altfel, în interiorul PNL este cunoscut faptul că există lideri care contestă autoritatea lui Nicoale Ciucă și a lui Lucian Bode.

Nicolae Ciucă a discutat la începutul săptămânii cu premierul Marcel Ciolacu și a fost informat că Guvernul își va asuma responsabilitatea în Parlament. Mulți dintre liderii PNL nu știau deși conducerea PNl s-a întâlnit oficial și au discutat pe tema măsurilor de austeritate.

Potrivit surselor HotNews.ro Nicolae Ciucă nu i-a informat pe liderii PNL prezenți despre intenția premierului Marcel Ciolacu.

Cu toate acestea, după anunțul făcut de premierul Marcel Ciolacu, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, a ieșit cu o declarația publică prin care preciza că PNL stia de asumarea răspunderii Guvernului și că decizia a fost discutată, agreată şi stabilită în coaliţie.

Stroe a precizat că motivul asumării răspunderii este unul cât de poate de pragmatic - „suntem într-o situaţie de reală urgenţă pentru aplicarea măsurilor, ca să aibă efectul dorit în aceste ultime patru luni ale anului”.

