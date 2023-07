POLITIC Vineri, 21 Iulie 2023, 13:08

7

Cu un an înainte, AUR își lansează sâmbătă, la Arenele Romane, candidații la europarlamentare, prima rundă de alegeri din 2024. Printre candidații eligibili se regăsesc membri fondatori ai Coaliției pentru Familie, sponsori ai partidului, politicieni susținuți de fostul mogul al presei Dan Voiculescu, dar și avocați și sociologi antivacciniști, naționaliști, anti-lgbt-iști.

George Simion, la un protest AUR Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Conducerea AUR speră să se claseze pe primul loc la europarlamentare și mizează pe 12-14 mandate de eurodeputați, susțin surse din interiorul partidului pentru HotNews.ro.

Analiștii politici estimează că AUR are șanse să se claseze cel puțin pe locul doi la scrutinul pentru Parlamentul European de anul viitor.

De precizat este că AUR a crescut constant în sondaje, iar recent partidul condus de George Simion a depășit PNL la ultimul sondaj INSCOP și se află locul doi în preferințele românilor cu 20,1%, după PSD.

AUR mizează pe electoratul din Diaspora și așa cum declara George Simion pentru HotNews.ro la începutul anului, jumătate dintre membrii cotizanți se află în afara țării.

„La noi partidul este jumătate în țară, jumătate în afară, în Diaspora. Noi nu avem ca PSD și PNL nucleul membrilor în administrația locale și centrală. Avem membri înscriși, prin carduri, iar cei cotizanți sunt 12 000 în țară și undeva la 9 500 în diaspora. În diaspora cei mai mulți membri activi îi avem în Marea Britanie, apoi Italia și Germania”, explică George Simion.

Alianța pentru Unirea Românilor are 12 organizații în Diaspora și 9.500 de membri activi, potrivit lui George Simion. Membrii AUR merg periodic în comunitățile mari din români, în special în Italia și Marea Britanie.

Potrivit surselor HotNews.ro, conducerea AUR se așteaptă să obțină la alegerile din iunie 2024 12-14 mandate de eurodeputați.

Cine sunt primii 10 candidați propuși de AUR pe locuri eligibile

Pe lista AUR se regăsesc nume de personalități controversate pe scena politică și socială din România care promovează ideile anti-sistem ale partidului. Printre candidații eligibili se regăsesc membri fondatori ai Coaliției pentru Familie, sponsori ai partidului, politicieni susținuți de fostul mogul al presei Dan Voiculescu dar și avocați și sociologi antivacciniști, naționaliști, anti-lgbt-iști.

Lista este deschisă de Claudiu Târziu, senator de București și președinte al Consiliului Naţional de Conducere al AUR. De profesie avocat, Târziu a fost unul dintre membrii Consiliului Național de Coordonare al Coaliției pentru Familie și co-președinte al partidului. Potrivit CV-ul său, Târziu este absolvent al Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și al Facultății de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul SNSPA Bucureşti.

Pe locul doi este Mugur Mihăescu, fost actor cunoscut pentru rolurile „Garcea” și „Leana” din seria „Vacanța Mare”, în prezent om de afaceri. S-a înscris in AUR in 2022 si candidează la europarlamentare pe un loc eligibil. A întrat în politica în 2011 în Partidul Verde si a demisionat după câteva luni. A fost consilier onorific al Gabrielei Firea când era primar al Capitalei. Om de afaceri, deține două pub-uri în centrul vechi al Captalei si administrează magazinul Muzica. In timpul pandemiei de Covid, Mihăescu a devenit portavocea pentru cei care s-au opus vaccinării.În ultimii ani Mihăescu a început să se implice în viața politică, ținând diverse discursuri legate de cei care se află în fruntea țării și de modul în care aceștia acționează. Fostul actor a semnat angajament cu Securitatea în 2 iunie 1986 si a primit numele conspirativ „Mihai”, potrivit Ziare.com.

Pe locul trei este Georgiana Maria Teodorescu. De profesie avocat s-a înscris în AUR în mai 2023. Teodorescu este lector universitar în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Titu Maiorescu și avocat de drept penal, autor de lucrări juridice în dreptul penal şi dreptul procesual penal.

Fosta candidată la președinția României din partea partidului înființat de Dan Voiculescu (PPUSL), Ramona Ioana Bruynseel s-a înscris în AUR anul acesta și candidează pe un loc patru eligibil pentru mandat de deputat. Bruynseels a fost consilier de stat pentru mediul de afaceri în aparatul de lucru al premierului Viorica Dăncilă și a condus Direcția Coordonare Politici și Priorități, în guvernarea lui Mihai Tudose. Este absolventă a Universității Harvard, Școala de Guvern John F Kennedy, specializarea Management în Administrație Publică.

Avram Fițiu, în prezent membru AUR și candidat la europarlamentare, a fost secretar de stat în guvernul condus de Ludovic Orban. Fost candidat la primăria Cluj-Napoca din partea PMP în 2020, este profesor dr. conf. în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj Napoca.

Sociologul Radu Baltasiu este profesor în cadrul Universității București în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, director al Centrului European pentru Studii în Probleme Etnice al Academiei Române (din 2007). Acesta a primit Premiul Academiei Române în sociologie „Dimitrie Gusti”.

Pe locul șapte pe lista AUR este avocatul baptist în materie de lobby anti-LGBT, Peter Costea . El profesează și trăiește în Texas de zeci de ani și este unul „dintre părinţii spirituali” ai Coaliţiei pentru Familie. Potrivit Pressone.ro în 2008, cu sprijin de la organizații social-conservatoare din Statele Unite, Costea și a sa Alianță a Familiilor din România (AFR) au reușit să influențeze modificarea Codului Civil astfel încât acesta să definească familia drept căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Ulterior, AFR a fost una dintre cele mai puternice organizații din Coaliția Pentru Familie, alături de PRO VITA.

Pe opt este Cristian Terheș în prezent europarlamentar și membru AUR. De numele său se leagă un scandal recent fiind acuzat de trei colege eurodeputate că avut un discurs al urii în timpul unei dezbateri privind drepturile femeilor care a avut loc în Parlamentul European. Terheș a descris femeile transsexuale ca fiind "perverse de sex masculin".

El a spus că recunoaşterea legală a existenţei femeilor transsexuale este "cea mai mare ameninţare la adresa femeilor" şi a făcut o paralelă între bărbaţii care se identifică ca femei şi bărbaţii care se identifică ca maşini.

Terhes a fost ales eurodeputat în 2019 pe lista PSD (în perioada lui Liviu Dragnea) și a fost promovat de trustul INTACT a lui Dan Voiculescu.

Avocatul Gheorghe Pipera este al nouălea pe listă. El este co-autor al legii dării în plată și fost consilier onorific al premierului Mihai Tudose în 2017. În ultimii ani a fost inițiatorul unor mari procese colective desfășurate în România, intentate unor bănci comerciale pentru comisioane abuzive introduse în contractele de creditare. De asemenea, Pipera s-a făcut remarcat în timpul pandemiei pentru opiniile sale anti-vaccin.

Șerban Dimitrie Sturdza este o personalitate controversată care deține din 2016 funcția de consul onorific al Macedoniei la Constanța. Acesta este stră-strănepot al lui Mihail Sturdza, domnitorul Moldovei și este cunoscut pentru discursurile anti-europeane. De asemenea, Sturdza se numără printre sponsorii partidului condus de George Simion și este al zecelea pe lista pentru europarlamentare.

La alegerile europarlamentare din 2019, în diaspora s-au înregistrat - 376.925 voturi valabil exprimate. Dintre acestea USR s-a clasat pe primul loc cu 43,88%, urmat de PNL - 31,93%, PMP - 7,92% iar George Simion (candidat independent) a obținut un procent de 3,25% peste PSD care a înregistrat 2,41%.

De menționat este că la alegerile parlamentare din 2020 în diaspora s-au înregistrat 262.232 de voturile valabil exprimate. În preferințele românilor din afara țării pe prima poziție s-a clasat USR cu 32% urmat de PNL-24,9% pentru prima data AUR cu 23%, în timp ce PSD a înregistrat doar 3,37%.