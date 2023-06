POLITIC Joi, 22 Iunie 2023, 10:21

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă a anunţat joi după şedinţa conducerii PNL cu reprezentanţii liberali din Executiv că legea pensiilor speciale, eliminarea pensiilor parlamentarilor şi legea cumulului pensie-salariu vor fi adoptate până la finalul sesiunii parlamentare, săptămâna viitoare, iar decizia a foist ca miniştrii PNL să fie prezenţi la toate activităţile din legislativ.

Nicolae Ciucă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Este ilegal ca magistrații să facă grevă, ca atare am înţeles şi am discutat la nivelul coaliţiei, am avut miniştrii de linie cu care am analizat această situaţie. Decizia pe care am luat-o astăzi a fost ca săptămâna viitoare, luni, miniştrii să fie prezenţi la toate activităţile, atât cele guvernamentale cât şi cele care urmează să se desfăşoare în Parlament, pentru a putea să soluţionăm tocmai aceste aspecte.

Unul dintre ele este legea pensiilor speciale, care va fi soluţionat şi există din raportarea ministrului Muncii acceptul la nivelul Comisiei pe conţinutul proiectului de lege, de asemenea este vorba de legea pensiilor parlamentarilor care va fi aprobată săptămâna viitoare şi legea cumulului pensiei cu salariul. Toate aceste chestiuni vor fi soluţionate până la închiderea sesiunii parlamentare, miercuri”, a spus Nicolae Ciucă.

Cu mii de procurori și judecători protestând față de modificările la legea pensiilor speciale și cu instanțele blocate, Consiliul Superior al Magistraturii(CSM) a venit miercuri cu noi precizări.

Astfel, CSM cere o serie de modificări la proiectul asumat de Coaliție care vizează noile condiții de pensionare a magistraților. CSM susține că sistemul judiciar este de acord cu soluția legislativă ca nivelul maxim al pensiei să nu depășească salariul în plată al unui magistrat în activitate, precum și cu stabilirea unui prag de vechime de 25 de ani. Magistrații spun că sunt de acord și cu stabilirea unei vârste de pensionare, însă cer însă o perioadă de tranziție.

Reforma pensiilor speciale este un jalon din PNRR a cărui neîndeplinire ar atrage pierderea de către România a în jur de 3 miliarde de euro. Ministrul Muncii, Marius Budăi an spus marți că Guvernul încă discută cu Bruxellesul și că mai sunt de făcut „trei mici ajustări” la această reformă a pensiilor speciale

Comisia permanentă pentru statutul parlamentarilor va discuta joi, de la ora 10.00 proiectul de lege care propune desființarea pensiilor deputaţilor şi senatorilor.

La preluarea mandatului de premier, Marcel Ciolacu a spus că acest nou Guvern trebuie să își asume cu mult curaj legea interzicerii cumulului pensiei cu salariul la stat și că „este nedrept pentru restul cetățenilor ca aparatul de stat să fie înțesat cu speciali.”