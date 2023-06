POLITIC Miercuri, 14 Iunie 2023, 18:12

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, care nu se va mai regăsi în viitorul Guvern, şi-a prezentat, miercuri, bilanţul la final de mandat. ”Am preluat un minister mare şi lent, care funcţiona din inerţia programelor pe care le derula”, a transmis ministrul, precizând că, după 905 zile, Ministerul Dezvoltării este unul funcţional.

Cseke Attila Foto: AGERPRES

”Ministerul Dezvoltării este primul minister care a lansat un apel de proiecte pe Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, singurul minister care a contractat peste 100% din PNRR, în condiţiile în care am avut cele mai multe contracte de semnat. Am îndeplinit 125% din ţinta PNRR şi am finalizat prima construcţie finanţată din PNRR, creşa de la Fălticeni”, a afirmat Cseke Attila.

Acesta a adăugat că ministerul pe care l-a condus a devenit funcţional.

”Am preluat un minister mare şi lent, care funcţiona din inerţia programelor pe care le derula. Un minister PNDL. Acum, după 905 zile, Ministerul Dezvoltării este unul funcţional, mai suplu decât la preluarea mandatului, cu toate că sunt mai multe instrumente de finanţare de gestionat, un minister mai transparent în decizii, plăţi cu cereri de finanţare primite exclusiv online. În tot acest timp, Ministerul Dezvoltării a încetat să mai fie un minister-spectacol şi a devenit un furnizor constant, profesionist, de dezvoltare a ţării într-o perioadă dificilă în contextul pandemiei şi al războiului de la graniţă, dar şi a crizei energetice”, a adăugat ministrul Dezvoltării.

Potrivit datelor transmise de minister, instituţia a asigurat finanţarea construirii unor creşe noi, moderne şi prietenoase cu mediul, precum şi pentru consolidarea spitalelor, a şcolilor şi a blocurilor de locuinţe cu risc seismic şi, de asemenea, asigură un buget record, de 65 miliarde de lei, pentru racordarea gospodăriilor la reţeaua de apă, canalizare şi gaz, dar şi pentru reabilitarea drumurilor şi podurilor.

”A oferit finanţare pentru eficientizarea energetică a blocurilor de locuinţe şi a clădirilor publice, precum şi pentru dezvoltarea localităţilor mai moderne şi mai prietenoase cu mediul. Ministerul a oferit sprijin financiar pentru consolidarea seismică a 238 de clădiri (blocuri de locuinţe, spitale şi şcoli), a creat un program pentru siguranţa seismică a şcolilor şi unul pentru consolidarea seismică a spitalelor. A prioritizat evaluarea clădirilor cu risc seismic”, se mai arată în comunicatul de presă transmis de Ministerul Dezvoltării.

Potrivit documentului citat, au fost semnate primele contracte de finanţare pentru consolidarea clădirilor din Programul naţional, care, pe lângă blocurile de locuinţe, vizează acum şi clădirile publice, iar finanţarea este de 100%.

”Ministerul nu cere cofinanţare nici de la locatari, nici de la autorităţile locale sau centrale”, a mai transmis Ministerul Dezvoltării.

Ministrul a mai precizat că, în cele 905 zile de mandat, ”a resuscitat programe nefuncţionale, precum cel de consolidare seismică, a efectuat reforme legislative, a elaborat normative noi în construcţii pentru spitale, şcoli, licee, grădiniţe şi creşe mai sigure şi a redus timpul de autorizare a construcţiilor la 65 de zile prin adoptarea noului Cod al urbanismului”.

”Au fost atestaţi noi experţi în construcţii şi verificatori de proiecte, soluţionând lipsa acută a acestor profesionişti care avea ca efect încetinirea construcţiilor. Ministerul Dezvoltării a atestat noi experţi şi verificatori care asigură securitatea la incendiu şi siguranţa seismică a clădirilor”, mai arată ministerul.

Potrivit datelor transmise de instituţie, în mandatul ministrului Cseke Attila, Ministerul Dezvoltării a soluţionat - România fiind printre primele ţări din Europa - problema creşterii preţului materialelor de construcţii şi a sprijinit plata facturilor la termoficare în criza energetică.

”În perioada 2021-2022, s-a dublat absorbţia fondurilor europene prin Programul Operaţional Regional, iar ţinta de dezangajare a fost depăşită”, se mai arată în comunicat.

Programul Naţional de Dezvoltare Locală a fost eficientizat, în perioada mandatului fiind finalizate 3.187 de obiective de investiţii şi ajungându-se la un total decontat de 39,7 miliarde de lei.

”În vederea modernizării transportului public, au fost achiziţionate 52 de troleibuze, 78 de tramvaie şi 288 de autobuze electrice pentru 24 de localităţi. Bugetul executat al Companiei Naţionale de Investiţii a fost de 1,1 miliarde de lei, la sfârşitul anului 2020, şi a ajuns la 2,59 miliarde de lei în anul 2022. Nu în ultimul rând, a subliniat Cseke Attila, ministerul a demarat şi investiţii inovative, precum construirea Centrului pentru Optică de Mare Putere de la Măgurele, o investiţie cu cea mai înaltă tehnologie în domeniul laserului de mare putere”, se mai arată în comunicat.

”Investiţiile publice au cunoscut o creştere vertiginoasă. Asta înseamnă dezvoltare pentru România, bani investiţi în economie şi locuri de muncă”, a conchis ministrul.

Noul Guvern condus de Marcel Ciolacu este format doar din reprezentanţi ai PSD şi PNL.

UDMR a anunţat că va participa la votul de învestitură, dar nu va vota.