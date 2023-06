POLITIC Marți, 13 Iunie 2023, 19:35

Luminița Pîrvu • HotNews.ro

Sedință tensionată la PNL unde se discută lista ministrilor liberali pentru Guvernul Ciolacu. Vasile Blaga l-a atacat direct pe Lucian Bode, care s-a autopropus vicepremier și ministru de Interne. Robert Sighiartău a criticat faptul că deciziile se iau în cerc restrâns în partid.

Liderii PNL merg la negocieri Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Nu poti sa îții propui sa iei cu 2 în față (la alegeri - n.r.). Nu poți sa fii copia PSD și să vrei să câstigi. Trebuie sa fii original”, i-ar fi spus Blaga lui Bode, potrivit unor surse din partid.

Vocal a fost și Robert Sighiartău. Liderul PNL a criticat faptul că deciziile se iau în cerc restrâns în partid, iar actuala conducere ar trebui să își asume responsabilitatea pentru acțiunile sale.

„Noi vom merge in teritoriu sa cerem votul oamenilor. Credeti ca profesorii mai au incredere in noi ? Nu vreau sa ma disociez de deciziile partidului tocmai de accea va fac o propunere in acest moment important. Vă propun să votam ca cei care ne prezintă astăzi această listă, din conducerea restransă a partidului, presedinte, primvicepreședinți, secretar general, să își asume aici, în fața noastră, răspunderea față de momentul de astăzi. În momentul în care vom vota membrii în guvernul României, să vă asumati aici, lista de astăzi, împotriva căreia nu am nimic impotrivă. Astfel ca în decembrie să ne întalnim într-o formulă, cei de aici, si să vedem cum stă partidul în sondaje. Nu mi se pare corect, deciziile să fie luate în această conducere restrânsă si să răspundem toți, vicepresedinti, presedinti de filiala si membri PNL”, a spus Sighiartău, potrivit surselor HotNews.ro.

Lista miniștrilor PNL pentru Guvernul Ciolacu

Liberalii s-au întâlnit într-o ședință a conducerii partidului pentru a valida propunerile de miniștri pentru guvernul Ciolacu. O schimbare de ultim moment este la Justiție unde este propusă Alina Gorghiu. Mutarea vine după ce în calcul fusese luat fostul președinte CSM, Bogdan Mateescu, contestat însă de o parte din sistem.

Pe lista miniștrilor PNL mai sunt:

vicepremier Cătălin Predoiu

Finanțe - Marcel Boloș



Dezvoltare - Adrian Veștea

Interne - Cătălin Predoiu

Mediu -Mircea Fechet

Externe - Luminita Odobescu

Educație - Ligia Deca

Cultură - Raluca Turcan

Energie - Sebastian Burduja



Ministerul Energiei este, la momentul publicării acestui articol, în dispută în Coaliție. PNL l-ar ceda UDMR, însă nu și Mediul pe care Uniunea lui Kelemen Hunor îl vrea și care a fost pus pe masă de Marcel Ciolacu.

De altfel, Nicolae Ciuca a supus analizei partidului două variante, una cu Ministerul Energiei, alta fără. Votul a fost cerut în așteptarea răspunsului UDMR dacă acceptă să intre în guvern.