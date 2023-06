POLITIC Marți, 06 Iunie 2023, 13:41

​Coaliţia de guvernare este pregătită să demareze rotaţia premierilor, prin depunerea mandatului de către Nicolae Ciucă, la sfârşitul acestei săptămâni, dacă între timp se rezolvă problema grevei din educaţie, au precizat surse politice.

Nicolae Ciuca si Marcel Ciolacu Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

În cazul în care greva din educaţie se încheie, premierul îşi da depune mandatul, ceea ce va echivala cu demisia întregului Guvern, urmând să se declanşeze procedurile pentru numirea unui noi Executiv şi preluarea funcţiei de premier de către liderul PSD Marcel Ciolacu.

Coaliţia ia în calcul ca întreg procesul, de la consultările la Palatul Cotroceni cu preşedintele Klaus Iohannis, la anunţarea premierului desemnat şi depunerea în Parlament a componenţei noului Guvern şi a programului de guvernare să de desfăşoare într-un calendar accelerat.

Prim-ministrul Nicolae Ciucă afirma săptămâna trecută că discuţiile privind rotativa guvernamentală vor fi amânate până când va exista un acord cu liderii sindicali din învăţământ pentru a rezolva problemele şi pentru a asigura continuitatea procesului educaţional în şcoli.

Premierul a ieşit pe 26 aprilie, la Palatul Victoria, împreună cu ceilalţi lideri ai coaliţiei, Marcel Cioalcu şi Kelemen Hunor şi a anunţat că a convenit cu partenerii de coaliţie ca până la soluţionarea problemelor să nu îşi depună mandatul şi să îşi asume în continuare responsabilitatea de premier.

„Astăzi ar fi trebuit să îmi depun mandatul, în condiţii în care situaţia se menţinea la un anumit echilibru. Ţinând cont de faptul că, aşa cum până acum, împreună cu dvs am găsit soluţii, aşa cum până acum nu am dat înapoi în faţa responsabilităţii, după discuţiile pe care le-am avut la nivelul coaliţiei am decis să continuăm dialogul cu sindicatele din învăţământ, am decis să menţinem acest dialog astefel încât să găsim soluţii pentru problemele îndreptăţite ale cadrelor didactice şi să facem în aşa fel încât pe baza înţelegerii şi raţiunii împreună cu dumnealor să găsim soluţii. (...) (...) În acest moment, făcând apel la raţiunea cadrelor didactice, nu ne putem asuma ca printr-o măsură unidirecţională să dezechilibrăm întreg sistemul şi întreg bugetul de stat. (...) Am convenit ca până la soluţionarea acestor probleme şi să îmi asum în continuare responsabilitatea funcţiei de premier şi în felul acesta să fie create toate condiţiile ca într-o perioadă cât mai scurtă să putem pune în continuare în aplicare planul de rocadă la nivelul coaliţiei”, a anunţat Nicolae Ciucă.

Greva din Educație a intrat în a treia săptămână. Sindicaliștii sunt nemulțumiți în continuare de solutia găsită de guvern. După o discuție la ministerul Educației, marți, Ligia Deca a anunțat că jumătate dintre profesori sunt încă în grevă.