Luminita Pirvu • HotNews.ro

În spatele ușilor închise de la Vila lac, premierul Nicolae Ciucă le-a cerut liberalilor „să schimbe perspectiva” și să nu se mai gândească „la ministerele cu cei mai mulți bani”. Consolarea premierului vine în contextul în care conducerile PNL și PSD urmează să valideze marți, în ședințe separate schimbarea protocolului și împărțirea portofoliilor în viitorul Guvern.

Klaus Iohannis și Nicolae Ciucă Foto: Inquam Photos / George Călin

„Ce vrem să facem? Intrăm într-un proiect de țară ca cel mai consistent partid, care a luat cele mai grele decizii în istoria României sau ne ghidam sa luăm ministerele cu cei mai mulți bani? Intrăm ca o echipă sau nu?”, le-a transmis Nicoale Ciucă liderilor de organizații reuniți în ședință,la vila Lac, departe de ochii presei, potrivit surselor HotNews.ro.

Premierul Ciucă i-a invitat pe liberali „să schimbe un pic perspectiva” asupra rotativei guvernamentale. „Să ne gândim în primul rând la public, la cetățenii României și la așteptările lor și de abia în al doilea rând la beneficiile noastre ca partid. Îmi asum orice greșeală pe timpul guvernării. Dar nu îmi voi asuma niciodată că nu am guvernat bine. Am reușit o guvernare stabilă timp de un an și jumătate, am evitat criza și am recâștigat credibilitatea în fața partenerilor externi”, ar fi spus Ciucă, conform surselor citate.

Conducerea PNL s-a întâlnit lui seară într-o ședință informală cu liderii din teritoriu , la vila Lac pentru a transmite stadiul negocierilor cu PSD și modul în care au fost împărțite portofoliile între PSD-PNL-UDMR.

Potrivit surselor HotNews.ro PNL va prelua ministerul Finanțelor (Cosmin Marinescu / Alexandru Nazare) va menține Fondurile Europene și Justițiași va prelua de la PSD secretariatul General al Guvernului (Mircea Abrudean).

De asemenea Nicolae Ciucă va deține postul de vicepremier și va prelua și portofoliul de la Interne în timp ce Lucian Bode se va retrage la partid.

PSD va păstra ministerul Transporturilor, o funcție de vicepremier și va prelua controlul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) agenție care va monitoriza și controla toate conducerile companiilor de stat (Marian Neacșu).

PSD și PNL urmează marți, să le ceară liderilor din teritoriu o decizie politică pentru viitoarea structură a Guvernului și modificarea protocolului. Mai exact, principala decizie pe care trebuie să o ia social-democrații și liberalii este respectarea sau nu a protocolului semnat la constituirea coaliţiei de guvernare, în urmă cu un an şi jumătate sau deschiderea negocierilor pentru o nouă reconfigurare politică a Executivului.

Potrivit surselor HotNews.ro Marcel Ciolacu își dorește o reducere a numărului de ministere de la 18 la 16. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului ar putea fi comasat cu Ministerul Economiei, iar portofoliul Tineretului și Sportului ar putea fi desființat și integrat în Ministerul Familiei.